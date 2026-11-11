El renacimiento de Milwaukee o cómo Pat Murphy llevó a los Brewers a la gloria

En solo tres años, Pat Murphy transformó a los Milwaukee Brewers de un equipo sumido en la incertidumbre tras la salida de su líder histórico, a los campeones absolutos de las Grandes Ligas.

Su impacto fue tan profundo que, tras conquistar la Serie Mundial de 2026 —la primera en la historia de la franquicia—, Murphy fue galardonado como Mánager del Año de la Liga Nacional por tercera temporada consecutiva, un hito absoluto y sin precedentes desde la creación del galardón en 1983.

La génesis de esta hazaña se remonta a noviembre de 2023, cuando Craig Counsell, el mánager más ganador en la historia de Milwaukee, abandonó el equipo tras expirar su contrato para firmar con los rivales divisionales, los Chicago Cubs.

La partida del metódico Counsell dejó un inmenso vacío de liderazgo y desestabilizó la confianza del mercado. En respuesta, la gerencia encabezada por Matt Arnold tomó la decisión de promover a Murphy, quien fungía como entrenador de banca y principal confidente de Counsell desde 2016.

A sus casi 65 años de edad al momento de su nombramiento, Murphy tenía un perfil atípico para un debutante a tiempo completo en MLB. A diferencia de muchos dirigentes modernos, forjó su reputación en las trincheras del beisbol universitario con Notre Dame y Arizona State, esculpiendo l a mentalidad de futuras estrellas y campeones mundiales como Dustin Pedroia.

Pedroia, quien jugó para Murphy en ASU antes de convertirse en Novato del Año, Jugador Más Valioso de la Liga Americana y campeón de la Serie Mundial con los Red Sox, ofreció una perspectiva reveladora sobre el estándar de su ex entrenador. “Él exigía un estándar profesional antes de que firmáramos un contrato. Crecí como persona bajo su mando, y cuando luché temprano en mi carrera en las Grandes Ligas, él fue el tipo en la cima de la lista en el que confié para ayudarme a salir adelante".

Barry Bonds, otra leyenda forjada en el ecosistema de ASU, observó años más tarde que la "determinación que infunde en sus vestuarios es exactamente lo que requiere el beisbol de campeonato".

Lo que gran parte de la industria subestimó fue su magistral capacidad para fusionar la disciplina implacable de la vieja escuela con la vulnerabilidad y empatía que demanda el atleta moderno.

El pilar intelectual de Murphy fue su sistema Built Forward (Construido hacia adelante), diseñado para erradicar la autocompasión y enfocarse en la suma de ganancias marginales. Frente a un modesto presupuesto de $125.5 millones (la 19ª nómina de MLB en 2026), instauró una identidad de desvalidos implacables. Mantenía una camiseta de los "Average Joe's" en su oficina como anclaje visual e hizo que sus jugadores vistieran prendas con la palabra "UNDAUNTED" (Impávidos) para forjar una armadura psicológica contra las bajas expectativas de los pronósticos matemáticos.

Tácticamente, mientras otros equipos se obsesionaban casi exclusivamente con los cuadrangulares y el poder puro, los Brewers de Murphy explotaron una ineficiencia clave en el beisbol moderno: el dominio absoluto de los fundamentos.

Bajo su mando, batear hacia todas las bandas, golpear al hombre de corte, ejecutar toques de bola y aprovechar la velocidad se volvieron leyes innegociables.

A esto se sumó la Dawg Mentality. Murphy exigía el máximo esfuerzo físico en cada jugada, al punto de retirar del campo al cotizado prospecto novato Cooper Pratt a mitad de un juego en agosto de 2026 por no ejecutar un toque de bola y no correr con fuerza hacia la primera base.

Lejos de fracturar el vestuario, estrellas consolidadas como Christian Yelich y el relevista Aaron Ashby respaldaron públicamente la sanción, confirmando que el equipo había acordado un estándar de exigencia inviolable que aplicaba para todos, sin importar el estatus.

En cuanto al pitcheo, Murphy y su brillante entrenador Chris Hook utilizaron el concepto de "la dosis de la medicina". Filtraban estratégicamente los masivos datos biomecánicos generados por sus 46 analistas para que los lanzadores hicieran ajustes sin perder su instinto atlético ni sobrepensar en el montículo.

Esto permitió que la rotación brillara a pesar de las lesiones, liderando las Mayores en 2026 con 80 aperturas de lanzadores novatos, impulsados por brazos explosivos como el de Jacob Misiorowski, a quien Murphy guiaba como a "un joven boxeador encontrando su camino".

El epítome de esta cultura de desarrollo fue el jardinero Jackson Chourio.

Tras recibir una histórica extensión de $82 millones garantizados a los 19 años y antes de debutar en las Mayores, el prodigio venezolano absorbió la confianza de su mánager y llegó a los playoffs de 2026 convertido en una superestrella de 22 años.

Su graduación definitiva ocurrió bajo presión máxima en el Juego 2 de la Serie Divisional ante los San Diego Padres en el American Family Field.

Perdiendo 3-2 en la novena entrada, con dos outs y frente a Mason Miller —reconocido como el cerrador más temible e intocable del beisbol—, Chourio demostró un temple de veterano.

Tras caer abajo en la cuenta 1-2, dejó pasar un slider letal fuera de la zona y luego conectó una recta de 104 mph, devolviéndola con una velocidad de salida de 109 mph hacia el jardín central. El batazo impulsó la carrera del empate en las piernas de Yelich, pero fue el estilo ultra agresivo inculcado por Murphy lo que selló el triunfo. Sal Frelick, corriendo sin frenos desde la segunda base, se deslizó de cabeza en el plato para anotar la carrera de la victoria que pavimentó el camino al campeonato.

"Last Man Standing", Bruce Springsteen y el Campeonato

El último ingrediente de esta fórmula ganadora fue el uso magistral de la motivación emocional. Como devoto seguidor de Bruce Springsteen desde 1980, Murphy utilizó la canción "Last Man Standing" para forjar un pacto solemne con sus jugadores en primavera.

Les pidió que tomaran la letra como un juramento de resistencia: prometieron soportar la trituradora campaña, las lesiones y la presión hasta ser, literal y figurativamente, el último equipo en pie.

Esta conexión cultural cruzó la barrera de lo místico el 21 de octubre de 2026, horas antes de que iniciara la Serie Mundial. El mismísimo Bruce Springsteen llamó sorpresivamente por FaceTime a Murphy al enterarse de que su música era el grito de guerra del equipo. Esta interacción inyectó una sensación ineludible de destino en el clubhouse de Milwaukee.

Ya en el Clásico de Otoño frente a los Tampa Bay Rays, la aguda intuición táctica de Murphy dio el golpe de gracia.

En el Juego 1, alterando la parte alta de su alineación por cuestiones de enfrentamiento, colocó a Yelich como tercer bate; la maniobra generó dividendos inmediatos con un triple productor en la primera entrada, estableciendo un tono de agresividad que los Rays jamás pudieron igualar.

El 28 de octubre de 2026, respaldados por un relevo dominante de Aaron Ashby y el resto del bullpen, los Brewers sellaron una victoria clínica de 4-1 en el Juego 5 en el Tropicana Field y aseguraron el ansiado título de campeones, el primero de la franquicia.

Al final, la histórica era de Pat Murphy en Milwaukee quedará inmortalizada como el triunfo absoluto del factor humano, por encima incluso de las —aparentemente— invencibles nóminas.