El turno que demuestra que el venezolano Jackson Chourio es el nuevo rostro de los Brewers

El destino del Juego 2 de la Serie Divisional de la Liga Nacional colgaba de un hilo en el American Family Field. Era la parte baja de la novena entrada y los Cerveceros caían 3-2 ante los Padres de San Diego. Gary Sánchez negoció una base por bolas que llenó la casa y en el centro del diamante, el cerrador más temido del beisbol, Mason Miller, tenía la misión de sostener la ventaja para su equipo.

En la caja de bateo, era el turno de Jackson Chourio, de 22 años.

Miller inauguró el duelo atacando con una bola rápida de cuatro costuras a 100.8 millas por hora que hizo abanicar a Chourio. Tras nivelar la cuenta 1-1 con otra recta a 102.2 mph que cayó fuera de la zona, el cerrador de los Padres engañó nuevamente al venezolano con un tercer envío de cuatro costuras, también a 102.2 mph, para ponerlo contra las cuerdas con cuenta de 1-2.

En su cuarto lanzamiento, Miller desató su pitcheo más veloz del enfrentamiento, un misil de 104 mph. Ante un escenario que habría expuesto la inexperiencia de la mayoría, Chourio hizo contacto y alcanzó a desviar el pitcheo hacia territorio de foul.

Se dio una vuelta por el home plate, olió su bat, respiró profundo y volvió a la caja de bateo.

Jackson Chourio was locked in https://t.co/N3K90PIuHq pic.twitter.com/pAYcISns7E — MLB Camera Roll (@MLBCameraRoll) October 5, 2026

Miller intentó finiquitar la batalla en su quinto envío con un slider rompiente a 88.8 mph que cayó fuera de la zona baja. Chourio, con la disciplina de un veterano, dejó pasar el envío para igualar la cuenta a dos bolas y dos strikes.

Obligado a regresar a la zona de strikes en el sexto lanzamiento, Miller apostó nuevamente por su especialidad: una recta de cuatro costuras a 101.3 mph. El jardinero venezolano respondió con un swing compacto y conectó una línea a 109.5 mph hacia el jardín central. El imparable remolcó dos anotaciones, sellando la victoria por 4-3 y otorgando a Milwaukee una crucial ventaja de 2-0 en la serie.

El aplomo del joven jardinero se sustenta en una consistencia estadística sin precedentes. A lo largo de sus primeras campañas con el equipo, se convirtió en el único pelotero en la historia de la MLB en registrar tres temporadas consecutivas de al menos 20 jonrones y 20 bases robadas antes de cumplir los 23 años.

No obstante, su verdadero dominio se manifiesta bajo la exigencia de los playoffs. En apenas 14 juegos de postemporada, Chourio ya es el líder histórico de cuadrangulares de la franquicia en esta instancia.

Sus cinco vuelacercas superan a emblemas del club como Prince Fielder y Orlando Arcia. Su leyenda en octubre comenzó a cimentarse en 2024 contra los Mets, donde conectó dos jonrones para empatar el encuentro, igualando una marca que le pertenecía exclusivamente a Babe Ruth desde 1928. Actualmente, su línea ofensiva en playoffs se traduce en un sobresaliente OPS de 1.030.

Respaldado por la filosofía de confianza absoluta instaurada por el mánager Pat Murphy, Jackson Chourio ha desterrado definitivamente la etiqueta de prospecto. Con una inteligencia táctica depurada y un talento atlético generacional, el venezolano ha asumido plenamente la responsabilidad del presente de los Cerveceros, consolidándose como el líder ofensivo indiscutible de la franquicia.