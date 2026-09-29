Estos son los 10 mexicanos que jugarán en los playoffs de la MLB

Aunque falta un día para que termine septiembre, en el beisbol ya es octubre, el mes que marca el clímax de las Grandes Ligas y que trae consigo la mejor pelota del año.

La postemporada de la campaña 2026 arranca con la presencia de un destacado contingente de peloteros mexicanos. En esta edición, un total de diez jugadores nacidos en México o de ascendencia mexicana saltarán a los diamantes buscando la gloria de la Serie Mundial, igualando así el récord histórico de representación nacional establecido en la atípica temporada 2020.

Distribuidos en siete organizaciones diferentes, estos protagonistas han sido piezas fundamentales a lo largo del calendario y ahora buscarán construir su legado en octubre.

Jonathan Aranda y Manuel Rodríguez, Tampa Bay Rays

Jonathan Aranda ha consolidado en 2026 la campaña más productiva de su trayectoria en las MLB, convirtiéndose en una pieza medular para la ofensiva de los Tampa Bay Rays. El infielder tijuanense disputó 155 compromisos durante el calendario regular, durante los que registró un promedio de bateo de .274, conectó 22 cuadrangulares y remolcó 92 carreras.

Su alta producción ofensiva fue un factor diferencial para que la organización de Florida lograra asegurar el banderín de la División Este de la Liga Americana.

De cara a la Serie Divisional, etapa a la que Tampa Bay avanzó de forma directa —y donde aguardan por el ganador del Wild Card entre Yankees y Red Sox— el cuerpo técnico dependerá en gran medida de su capacidad para generar extrabases. Aranda se perfila como un bateador inamovible en el esquema de los Rays para generar daño en los momentos cruciales.

Por otro lado, el lanzador yucateco Manuel Rodríguez enfrentó una temporada de marcados altibajos físicos, lo que limitó significativamente su volumen de trabajo con los Tampa Bay Rays. El relevista ingresó a la lista de lesionados de 15 días en la recta final de la campaña regular debido a una distensión en la espalda baja, lo que interrumpió su ritmo competitivo.

A pesar del prolongado tiempo de inactividad, sus breves apariciones fueron altamente efectivas. Rodríguez vio acción en apenas seis encuentros, acumulando 6.2 entradas de labor en las que recetó 10 ponches y dejó una sólida efectividad de 2.70.

Su capacidad natural para abanicar bateadores quedó en total evidencia durante ese corto periodo.

Afortunadamente para la organización, los pronósticos de rehabilitación resultaron favorables y se confirmó su disponibilidad plena para los playoffs.

Isaac Paredes, Astros de Houston

Isaac Paredes tuvo una de las mejores temporadas de su carrera —al menos la más destacada desde 2023, cuando recibió votos para el MVP— y contribuyó a que los Astros conquistaran un nuevo título en la División Oeste de la Liga Americana.

A lo largo de 155 juegos disputados, Paredes demostró una aguda disciplina en el plato. Finalizó la temporada regular con un promedio de bateo de .262, con 25 cuadrangulares y 94 carreras producidas. Su tendencia para jalar la pelota hacia su banda y aprovechar las dimensiones de su estadio local fue una constante táctica durante todo el año.

En la serie del Wild Card frente a los Chicago White Sox, el poder de Paredes será un factor crítico.

Jarren Durán y Patrick Sandoval, Red Sox de Boston

El jardinero mexicoamericano Jarren Durán experimentó una campaña de marcados contrastes estadísticos con los Boston Red Sox. Si bien su capacidad de contacto constante se vio disminuida a lo largo del duro calendario, su explosividad atlética le permitió mantenerse como una herramienta de sumo valor en la clasificación del equipo.

Durán participó en 151 encuentros, donde su promedio de bateo se estacionó en .207. No obstante, el guardabosques compensó esta métrica mediante una notable cuota de poder y agilidad en las bases, logrando conectar 20 jonrones, remolcar 69 carreras y robarse 21 almohadillas.

En la serie de eliminación directa frente a los acérrimos rivales, los New York Yankees, será un elemento dinámico. Su habilidad para alterar los tiempos del pitcheo rival e infundir pánico en los senderos representa un recurso invaluable en series cortas.

El camino de Patrick Sandoval en la temporada 2026 estuvo definido por el enorme desafío de su rehabilitación. Tras regresar al montículo luego de una prolongada ausencia originada por una cirugía Tommy John, el lanzador zurdo batalló para encontrar consistencia en la rotación de los Red Sox.

Los números finales reflejan la lógica dificultad de su proceso de adaptación tras el bisturí. En 15 aperturas y apariciones, Sandoval registró un récord de 1-7, acumulando una efectividad elevada de 5.12 a lo largo de 70.1 entradas laboradas, en las cuales logró recetar 73 ponches.

A pesar de sus complicaciones en fase regular, su permanencia en el roster activo le otorga un rol estratégico. Sandoval podría ser requerido desde el bullpen como un relevista largo o brazo situacional frente a la poderosa alineación de los Yankees.

Chase Meidroth, White Sox de Chicago

La clasificación de los White Sox como equipo comodín ha sido catalogada como uno de los eventos deportivos más destacados de la temporada, e impulsada en gran medida por Chase Meidroth. El infielder de ascendencia mexicana se erigió como una auténtica revelación, estabilizando la ofensiva del equipo a lo largo de sus 154 juegos disputados.

Meidroth promedió .276 de porcentaje de bateo, sumó 16 cuadrangulares y 63 carreras impulsadas y además anotó 90 carreras, una clara evidencia de sus facilidades para embasarse y recorrer las bases hasta la instancia final.

En el inminente duelo de postemporada contra Isaac Paredes y los Houston Astros, Meidroth tiene la difícil encomienda de desgastar al pitcheo. Su rol como catalizador en las almohadillas es esencial para las aspiraciones de Chicago de avanzar a las Series Divisionales.

Javier Assad, Chicago Cubs

La extrema versatilidad ha sido el sello distintivo del tijuanense Javier Assad durante su año con los Chicago Cubs. Su capacidad para adaptarse a diferentes exigencias tácticas brindó un desahogo incesante al pitcheo de la organización y a su manager, Craig Counsell.

Assad tuvo participación directa en 28 compromisos, fungiendo como relevista y ejecutando al mismo tiempo 11 aperturas. Su labor general arrojó un saldo de 6 victorias y 2 derrotas, presumiendo una sólida efectividad de 3.63 en 94.1 entradas de labor, adjudicándose además 2 juegos salvados.

Para la Serie de Comodines, donde medirán fuerzas frente a los San Diego Padres, el diestro se consolida como el brazo "comodín" de los Cachorros. Su labor puede oscilar desde contener una hemorragia ofensiva tempranera hasta iniciar un juego crítico.

Joey Ortiz y JoJo Romero, Brewers de Milwaukee

Joey Ortiz aterrizó en 2026 con un propósito claro y rápidamente se convirtió en una de las grandes adiciones para los Cerveceros. El infielder aportó un equilibrio defensivo de guante de oro a una plantilla que dominó por completo la División Central de la Liga Nacional.

En 134 partidos jugados, Ortiz logró un porcentaje de bateo de .270 y contribuyó a la causa de los Cerveceros con 9 vuelacercas, 47 carreras producidas y 9 bases robadas.

Con el beneficio del descanso y el pase directo a la Serie Divisional ya asegurados, Milwaukee dependerá de la hermética defensa que Ortiz impone en el diamante. Su virtud para prevenir extrabases enemigos representa un activo invaluable en la búsqueda de la Serie Mundial.

El brazo zurdo de JoJo Romero protagonizó una narrativa de resiliencia al dividir la presente campaña entre dos exigentes franquicias.

Luego de iniciar la ruta deportiva con los St Louis Cardinals, el mexicoamericano fue reubicado para fortalecer el cuerpo de relevistas de los Milwaukee Brewers.

La segunda mitad de su temporada, enfundado en la franela de Milwaukee, resultó ser impecable. Fue requerido en el montículo durante 11 compromisos, en los cuales compiló un récord inmaculado de 2-0 y una respetable efectividad de 3.38 a lo largo de 13.1 episodios de trabajo.

Jeremiah Estrada, Padres de San Diego

Pocos lanzadores acapararon tanto los reflectores en el cierre de juegos del Viejo Circuito como el relevista de los San Diego Padres, Jeremiah Estrada. Su letal combinación de envíos le permitió dominar por la vía rápida y consolidar un respeto absoluto dentro de la Liga Nacional.

En 33 encuentros disputados, Estrada mantuvo un registro de 2-3 con una efectividad de 3.48 y un juego salvado, pero su métrica insignia fueron los imponentes 38 ponches recetados en 31 entradas completas.

Las alarmas se encendieron cuando presentó dolencias físicas en el hombro derecho poco antes de concluir el torneo regular. Si la rehabilitación prospera a tiempo para el choque del Wild Card contra los Cubs, Estrada será una de las armas de San Diego para evitar cualquier intento de rebelión rival en el último tercio del juego.