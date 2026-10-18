¿Estrellas de Grandes Ligas en la LMB? El lockout de MLB y la rendija legal que abriría las puertas de México

El fantasma de un paro laboral vuelve a recorrer los diamantes de las Grandes Ligas. Con la fecha límite del 1 de diciembre de 2026 marcada en el calendario, la expiración del Convenio Colectivo de Trabajo (CBA) entre la MLB y la Asociación de Jugadores (MLBPA) amenaza con desembocar en un cierre patronal inmediato a partir del primer minuto del 2 de diciembre.

Sin embargo, a diferencia de disputas pasadas, este conflicto tiene una repercusión directa en la Liga Mexicana de Beisbol: si la negociación se empantana y se extiende hasta la primavera de 2027, los peloteros de la Gran Carpa tendrán luz verde para enrolarse en equipos mexicanos.

En el corazón de la disputa reside la firme intención de los propietarios de las 30 franquicias de implantar un tope salarial obligatorio fijado en 245.3 millones de dólares, acompañado por un piso salarial de 171.2 millones para la campaña 2027.

Esta propuesta, condicionada a una repartición equitativa del 50% de los ingresos de la industria, contempla además reducir el calendario de temporada regular de 162 a 154 encuentros y limitar la duración de los contratos de agentes libres a un máximo de cinco o seis años.

El sindicato de jugadores ha rechazado de manera categórica cualquier intento de fijar techos a la nómina.

Como contrapropuesta, la MLBPA exige reducir de seis a cinco años el tiempo de servicio requerido para alcanzar la agencia libre en atletas de 30 o más años, elevar el fondo de bonos previos al arbitraje salarial e imponer el pago de sueldo de Grandes Ligas a los peloteros enviados a ligas menores al cierre de la temporada.

La presión sobre la mesa de negociación cuenta con un elemento mediático crítico. Si el conflicto se prolonga y causa la cancelación de 60 o más partidos por club en 2027, se activará una cláusula que extiende de forma automática por un año adicional (hasta 2029) los contratos nacionales de televisión.

Esto obligaría a la liga a postergar su ambiciosa reestructuración y venta unificada de derechos de transmisión locales.

Ante la inminencia del paro, la oficina del Comisionado, mediante un memorándum ejecutivo de 34 páginas redactado por el subcomisionado Dan Halem y distribuido a las directivas de las organizaciones, estableció el protocolo que regirá el paro patronal.

El documento ordena la congelación total de transacciones que involucren a jugadores del roster de 40, prohíbe cualquier contacto entre directivas y peloteros, y clausura el uso de instalaciones deportivas de los clubes.

No obstante, el memorándum contiene directrices claras sobre la actividad de los profesionales fuera de Estados Unidos.

Para los circuitos invernales pertenecientes a la Confederación del Caribe (como la Liga Mexicana del Pacífico), los peloteros tendrán vía libre para jugar desde diciembre sin necesidad de trámites ni restricciones en el recuento de lanzamientos o turnos al bate.

Para las ligas veraniegas como la Liga Mexicana de Beisbol y la Nippon Professional Baseball de Japón, la normativa estipula que si el cese de actividades afecta el calendario de 2027, los jugadores bajo contrato activo quedan legalmente autorizados para firmar con equipos de México o Japón.

Al extinguirse el convenio colectivo y decretarse el lockout, las franquicias de la Gran Carpa pierden la jurisdicción laboral para vetar, condicionar o sancionar la participación de sus empleados en torneos extranjeros.

Aunque el marco legal abre la puerta, la viabilidad financiera de estas contrataciones enfrenta la barrera de las pólizas de seguro de vida y gastos médicos por lesiones. Los contratos en las Grandes Ligas son totalmente garantizados. Aunque el cese patronal suspende el pago de sueldos durante la inactividad, el derecho a cobrar la totalidad del dinero garantizado se reanuda automáticamente al firmar un nuevo convenio.

Si una figura estelar sufre una lesión grave jugando en la LMB sin contar con el respaldo de la infraestructura médica de su club de origen, arriesga la invalidación de las garantías financieras de su contrato en Estados Unidos.

Las firmas aseguradoras internacionales exigen primas inalcanzables para respaldar contratos de decenas de millones de dólares en ligas externas, montos que ningún club mexicano puede financiar.

A pesar del obstáculo del aseguramiento, la rendija legal permitirá el flujo de talentos específicos a la LMB, circuito que exige un mínimo obligatorio de 20 peloteros nacidos en México y permite hasta 18 plazas de jugadores "libres" o extranjeros en el roster activo.

A México podrían llegar jugadores de categoría AAAA, que alternan constantemente entre la plantilla de Triple-A y el roster de 40 de MLB; jóvenes en etapa de pre arbitraje salarial, con menos de tres años de servicio, que perciben salarios cercanos al mínimo y enfrentan una presión económica inmediata ante la interrupción de sus cheques. Y la LMB también podría recibir a agentes libres sin contrato, que no pactaron acuerdos antes del congelamiento de las transacciones y requieren mantenerse competitivos en el verano de 2027.

De concretarse el cierre patronal prolongado en las Grandes Ligas, la Liga Mexicana de Beisbol no recibirá a las figuras multimillonarias de la Gran Carpa, pero sí se convertirá en un refugio de alto nivel para talento joven de calidad comprobada que enriquecerá el espectáculo en los parques de la pelota mexicana.