¿Fue jonrón? Te explicamos la polémica jugada de Yankees que pasó de cuadrangular a doblete productor

El beisbol un deporte caprichoso en el que el destino de una temporada puede reducirse a los centímetros que mide el brazo estirado de un aficionado.

Durante la parte baja de la sexta entrada del Juego 3 de la Serie Divisional de la Liga Americana de 2026, los New York Yankees se encontraban en desventaja de 4-2 frente a los Tampa Bay Rays cuando el campocorto Anthony Volpe conectó un elevado profundo hacia el jardín izquierdo.

Sin embargo, las repeticiones en video mostraron que un aficionado sentado en la primera fila se extendió por encima del muro hacia el terreno de juego, interfiriendo con la trayectoria de la pelota mientras descendía.

Anthony Volpe makes it 4-3 with an RBI double.



The play was initially ruled a two-run home run, but was overturned upon review due to fan interference. pic.twitter.com/qGMiKDUrRY — SNY Yankees (@snyyankees) October 8, 2026

En consecuencia, los umpires procedieron a revisar la jugada comunicándose con el Replay Command Center en la ciudad de Nueva York. Tras la evaluación, se determinó que hubo interferencia del espectador, por lo que el fallo inicial fue revocado de manera oficial.

La decisión se fundamentó en la Regla 6.01(e) de las Grandes Ligas, que establece que si un espectador interfiere claramente con una pelota en juego al alcanzar o extenderse fuera de las gradas y sobre el terreno de juego, la bola queda muerta de inmediato.

La infracción ocurre específicamente cuando el aficionado rompe el plano vertical del muro que delimita el campo de juego.

Además de decretar la bola muerta, el reglamento otorga al oficial de repetición la autoridad para determinar la colocación de los corredores. Según las directrices oficiales de revisión de la MLB, el oficial debe colocar a los corredores en las bases que, a su juicio, recrean la situación que habría ocurrido si la interferencia no hubiera tenido lugar.

WOW.



Volpe looked to have a game-tying, 2-run homer.



But it was ruled fan interference and becomes a double. pic.twitter.com/pKpmyt3uw0 — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 8, 2026

En el caso del batazo de Volpe, el oficial determinó adjudicarle un doblete productor de una carrera, dejando la pizarra 4-3 con el corredor varado en la segunda base.

El incidente generó comparaciones inmediatas con la jugada de Jeffrey Maier, ocurrida durante el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 1996.

En aquella ocasión, Maier, de 12 años, interfirió con un elevado de Derek Jeter ante los Baltimore Orioles.

A diferencia del evento reciente de 2026, en 1996 la liga aún no implementaba el sistema de repetición instantánea para revisar llamadas de límites de cuadrangular —una medida adoptada a partir de 2008 en la MLB—, por lo que el jonrón fue validado y la decisión arbitral se mantuvo.

Tras la reanudación del juego en el Bronx, la ofensiva de los Yankees se vio neutralizada. Con Volpe en la segunda base, el siguiente bateador, Spencer Jones, se ponchó tirándole, cerrando la oportunidad de empatar el encuentro en la entrada.

Una virtual derrota en el Juego 3 deja a los Yankees eliminados de la postemporada 2026 ante Tampa Bay.