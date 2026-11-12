Jacob Misiorowski y Cam Schlittler ganan el Cy Young

Jacob Misiorowski ganó el Cy Young de la Liga Nacional tras llevar a los Cerveceros de Milwaukee a ganar la Serie Mundial 2026, mientras que Cam Schlittler, de los Yankees de Nueva York, fue galardonado por la Liga Americana, anunciaron las Grandes Ligas el miércoles.

Ambos se adjudicaron sus premios a mejor lanzador de la temporada de forma unánime, acaparando los 30 votos al primer lugar en sus respectivas ligas, y lograron el honor en su primer año completo, después de haber sido ascendidos a las Grandes Ligas a mitad de la temporada 2025.

Aunque los premios reflejan el rendimiento en la temporada regular, con la votación realizándose antes del inicio de los playoffs, Misiorowski desempeñó un papel crucial cuando los Cerveceros conquistaron el mes pasado la primera Serie Mundial de su historia.

Misiorowski lideró las Grandes Ligas con 252 ponches en la temporada regular y terminó con marca de 16-5 y la mejor efectividad, de 1,80 carreras limpias. También estableció un nuevo récord de velocidad de recta para un lanzador abridor, alcanzando un fulminante registro de 105,5 mph (170 km por hora).

Conocido como "The Miz", fue el abridor de Milwaukee en el primer y el quinto juego de la Serie Mundial.

En el primer partido, el derecho estadounidense de 24 años se convirtió en el lanzador más joven desde 1997 en ganar el juego inaugural de una Serie Mundial, que abrió con el lanzamiento más rápido jamás registrado en el Clásico de Otoño, a 103,5 mph (166,5 km/h).

En el quinto juego, el triunfo que selló el título de los Cerveceros, lanzó cinco entradas y dos tercios en blanco y permitió solo dos hits, con dos ponches.

Schlittler, por su parte, terminó con 14-6 y la mejor efectividad de la Liga Americana, de 1.95, ponchando a 239 bateadores y permitió una carrera o menos en 21 aperturas, la mayor cifra en las Grandes Ligas.

Los Yankees también alcanzaron la postemporada, ganaron su serie de comodín contra los Boston Red Sox, pero fueron barridos 3-0 por los Tampa Bay Rays en la Serie Divisional de la Americana.

Mason Miller, de San Diego, y Louis Varland, de Toronto, ganaron los premios inaugurales al Relevista del Año, también votados por la Asociación de Escritores de Beisbol de Estados Unidos. AFP