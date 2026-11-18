El 16 de noviembre de 2026, la Asociación de Escritores de Beisbol de América reveló la boleta oficial para la Clase 2027 del Salón de la Fama de Cooperstown, incluyendo por primera vez el nombre de Joakim Soria.

Con 14 temporadas en las Grandes Ligas, 229 salvamentos y dos convocatorias al Juego de Estrellas, el exlanzador originario de Monclova, Coahuila, aparece en la papeleta más prestigiosa del beisbol mundial.

Estar en la boleta representa un reconocimiento formal a la carrera del cerrador mexicano más consistente que ha pasado por la MLB. Sin embargo, los precedentes recientes de votación hacia los relevistas anticipan un panorama prácticamente cerrado rumbo a la inmortalidad en Nueva York.

La papeleta de la BBWAA para 2027 reúne a 27 aspirantes en total: 13 jugadores que repiten tras superar el mínimo del 5% en la elección anterior y 14 debutantes cuya última aparición en Las Mayores ocurrió en 2021.

Entre los recién llegados destacan el receptor Buster Posey —amplio favorito de la generación— y el abridor zurdo Jon Lester, acompañados por relevistas de peso como Wade Davis y Andrew Miller, además de Jake Arrieta, Jay Bruce, Ryan Zimmerman, Kyle Seager, Brett Gardner, Pablo Sandoval, Asdrúbal Cabrera, Starlin Castro, Ervin Santana y el propio Soria.

La presencia de Soria responde al cumplimiento reglamentario y a un filtro institucional. Para ser elegible, un pelotero debe haber actuado al menos 10 campañas en Grandes Ligas y haber cumplido cinco años desde su último partido; Soria lanzó por última vez el 15 de septiembre de 2021 con los Azulejos de Toronto ante Tampa Bay y se retiró en noviembre de ese año.

Nacido el 18 de mayo de 1984, Joakim Agustín Soria Ramos nunca basó su éxito en la fuerza bruta de las 100 millas por hora; lo hizo, más bien, con el comando de sus pitcheos y los contrastes de velocidades.

Con 1.90 metros de estatura, construyó un arsenal de cuatro pitcheos liderado por una recta de cuatro costuras y una recta cortada que promediaban alrededor de 90 mph —con picos cercanos a las 94 y 96 mph—, combinadas con un cambio de movimiento lateral (80–84 mph), un slider cortante y una curva lenta de entre 66 y 71 mph.

Soria debutó en MLB el 4 de abril de 2007 y defendió nueve franelas a lo largo de 14 años. El 3 de abril de 2012 sufrió una segunda cirugía Tommy John que lo dejó fuera toda esa temporada, pero logró reinventarse entre 2013 y 2021 como un relevista veterano de alta confiabilidad, sumando 3.62 de efectividad y 69 rescates en esa segunda etapa.

Al momento de su retiro, Soria acumuló 773 apariciones en temporada regular —marca histórica para un lanzador nacido en México— y 763.0 entradas trabajadas. Terminó con foja de 36-45 y efectividad de 3.11; recetó 831 ponches contra apenas 231 pasaportes.

Su principal argumento histórico está en el rol de cerrador. Sus 229 salvamentos en 285 oportunidades representan la cifra más alta para un pelotero nacido en México en las Grandes Ligas, por encima de Roberto Osuna (155).

Su cúspide perteneció a su primer ciclo con los Royals (2007–2011), donde acumuló 160 salvados y 2.40 de efectividad. En 2008 asistió a su primer Juego de Estrellas tras salvar 42 partidos con 1.60 de ERA, convirtiéndose en uno de apenas 14 cerradores en la historia con más rescates que imparables permitidos (39) en una campaña de al menos 30 salvamentos.

En 2010 repitió en el Clásico de Media Temporada con 43 salvamentos —récord mexicano para una sola temporada—, 1.78 de ERA, una racha franquicia de 36 rescates al hilo, el décimo lugar al premio Cy Young de la Liga Americana y el 64.2% de las 67 victorias de Kansas City.

Sigue siendo el único mexicano con dos campañas de 40 o más salvamentos y ocupa el tercer sitio histórico de los Royals con 162, detrás de Jeff Montgomery (304) y Dan Quisenberry (238). Además, representó a México en tres certámenes internacionales, incluidos los Clásicos Mundiales de 2009 y 2017.

A pesar de esos méritos, las probabilidades de que Joakim Soria alcance el 75% de los votos necesarios para ingresar a Cooperstown son prácticamente nulas.

La BBWAA aplica criterios sumamente restrictivos a los cerradores modernos de una entrada: el promedio de los nueve relevistas ya exaltados es de 37.8 bWAR, más del doble de los 18.6 bWAR del mexicano.

Las comparaciones directas dejan poco margen de duda.

Billy Wagner, con 422 salvados, necesitó agotar sus 10 años de elegibilidad para ser seleccionado en 2025 tras debutar con 10.5%. Francisco Rodríguez (437 rescates y récord de 62 en una campaña) apenas sumó 11.8% en 2026, mientras que Joe Nathan (377 salvados, 26.7 bWAR) y Jonathan Papelbon (368 salvados y campeón de Serie Mundial) quedaron eliminados en su primer año en 2022 con 4.3% y 1.3%, respectivamente.

A esa barrera histórica se suman factores propios: la cirugía Tommy John de 2012 frenó su acumulación a los 28 años tras 160 salvados, y su registro en postemporada fue adverso (10.13 de efectividad en 14 juegos y cero salvamentos).

En una boleta limitada a 10 casillas por elector —en 2026 se emitieron 425 papeletas con un promedio de 5.77 nombres marcados—, el objetivo realista de Soria en enero de 2027 será recibir votos de reconocimiento y pelear por el 5% (unos 22 sufragios) en medio de una generación congestionada.