Desde 1871, más de veintitrés mil peloteros han pisado un terreno de las Grandes Ligas. La inmensa mayoría de ellos ha desaparecido sin más rastro que unas líneas de estadísticas antes de que el desgaste del brazo, las malas conductas fuera del campo o la impaciencia de las gerencias firmen su retiro.

En ese ecosistema implacable de descarte, alcanzar la boleta de la Asociación de Escritores de Beisbol de América representa ya un privilegio reservado a una fracción mínima del oficio.

Para empezar, exige haber resistido al menos diez temporadas en la élite, aguardar cinco años completos fuera de actividad y pasar el cedazo de un comité selector. De toda la generación que jugó por última vez en 2021, únicamente catorce peloteros superaron ese corte para integrarse a la papeleta de 27 aspirantes a la Clase 2027, revelada el 16 de noviembre de 2026.

Para un relevista, la pieza más volátil y sustituible en la arquitectura moderna del bullpen, figurar allí duplica su rareza. Para un mexicano, todavía más.

'Los primeros 4 o 5 años en Grandes Ligas no me la creía'

A los 42 años, cinco otoños después de bajar de la loma por última vez, Joakim Soria es el único representante del país en esa lista.

"En su momento, cuando llegué a Grandes Ligas, los primeros cuatro o cinco años no me la creía... Ahora que pasa todo esto es cuando realmente te das cuenta de lo que hiciste, y a veces se pregunta uno si realmente lo merecemos", reflexiona Soria.

Soria supo del reconocimiento, la antesala formal de un museo que en noventa años de votaciones apenas ha admitido a 354 integrantes, a través de su hijo. "La primera vez que me enteré fue cuando pasó la lista preliminar de los posibles candidatos y el primero que me dijo fue mi hijo, de hecho", recuerda Soria, quien dejó el beisbol profesional en noviembre de 2021.

"Él sigue mucho la MLB, y me dijo: ‘Papá, estás elegido para la lista preliminar del Salón de la Fama’. Yo me retiré del beisbol y me dediqué a ser papá... ni idea tenía", confiesa.

Para un lanzador que durante catorce años midió su oficio —la mayoría del tiempo— por salidas de apenas tres outs la sola presencia en esa papeleta funciona como una retrospectiva inesperada de su propia durabilidad. "Es algo muy bonito porque se ve tu trabajo reflejado en una boleta, se ve que todos esos días de sacrificio, de trabajo, de esfuerzo, están siendo reconocidos", reflexiona.

—Cuando hablas de sacrificios, ¿a cuáles te refieres?

—El beisbol es de muchos juegos seguidos, son seis meses de beisbol intenso. Me perdí bodas, cumpleaños, me perdí fiestas, me perdí graduaciones, me perdí muchas cosas de una vida normal y para muchas personas la diversión de ser joven, de salir, de disfrutar ciertas cosas. “Disfrutar”, entre comillas, porque pues yo disfrutaba lo que yo hacía. Entonces e poder estar tanto tiempo, se requiere tener ese tipo de sacrificio, ese tipo de madurez mental para poder seguir adelante—.

Sin embargo, aunque su candidatura honra una trayectoria ejemplar, las probabilidades de que Joakim Soria alcance el 75 % de los votos necesarios para ingresar al Salón de la Fama son prácticamente nulas.

La BBWAA sostiene un criterio implacable con los relevistas de una sola entrada y apenas nueve lanzadores de relevo habitan en Cooperstown.

“No sé si me va a alcanzar para tener votaciones. Es difícil, es bien difícil tener votaciones y seguir estando en esa lista. Pero simplemente el hecho de estar ahí, yo estoy contento”, dice Soria.

Los precedentes recientes son elocuentes. Billy Wagner, con 422 salvamentos debutó con apenas 10.5 % y necesitó agotar sus diez años de elegibilidad para entrar en 2025. Francisco Rodríguez, dueño del récord de 62 rescates en un año y 437 de por vida, entra a su quinto año en esta boleta con apenas 11.8 % de respaldo.

En este panorama, la meta realista para Soria cuando se anuncien los resultados el 19 de enero de 2027 será sumar alrededor de 22 votos para cruzar el umbral del 5 % y evitar la eliminación en primera ronda.

'El rol de cerrador es de mucha presión': Joakim Soria

Que un muchacho nacido en Monclova el 18 de mayo de 1984 llegara a ese escaparate parecía, en 2003, una apuesta improbable.

Firmado como agente libre no seleccionado por los Los Angeles Dodgers en 2001, Soria vio cómo su primer impulso profesional se rompía en abril de 2003, cuando una cirugía Tommy John en el codo derecho lo borró del mapa durante toda esa campaña y buena parte de 2004.

Lejos de rendirse, regresó al circuito mexicano para reconstruirse con los Diablos Rojos del México en 2005 y 2006 —donde fue convocado al Juego de Estrellas y elegido Novato del Año— antes de una escala fugaz en Clase A con Fort Wayne bajo la tutela de los San Diego Padres.

Su carta de presentación definitiva llegó en el invierno sonorense.

El 9 de diciembre de 2006, con el uniforme de los Yaquis de Ciudad Obregón, Soria lanzó el tercer juego perfecto en la historia de la Liga Mexicana del Pacífico, con 101 pitcheos y nueve ponches para blanquear 6–0 a los Naranjeros de Hermosillo.

Días después, en las Reuniones Invernales, los Kansas City Royals utilizaron la segunda selección global del Draft de Regla 5 para arrebatárselo a San Diego por apenas 50,000 dólares.

Soria no llegó a Kansas City para cerrar partidos; los Royals habían contratado por un año y cinco millones de dólares al veterano Octavio Dotel para custodiar la novena entrada mientras el novato de Regla 5 aprendía el oficio en relevos intermedios y aperturas ocasionales.

Dotel arrancó la temporada de 2007 con una distensión intercostal y el mánager Buddy Bell le entregó la pelota al mexicano de 22 años. Soria rescató su primer juego el 10 de abril en Toronto, acumuló 17 salvamentos con 2.48 de efectividad y 75 ponches en 69.0 innings (séptimo en la votación al Novato del Año de la Liga Americana), y cuando Dotel fue canjeado a Atlanta el 31 de julio, la novena entrada del Kauffman Stadium ya tenía dueño absoluto.

"El rol de cerrador es de mucha presión; está el término del juego en tus manos", explica Soria. "Un abridor tiene cuatro días para relajarse, pero tú estás disponible todos los días. Al final de seis meses continuos estás mentalmente drenado. Lo bonito del bullpen es que si tienes una salida mala, al día siguiente tienes oportunidad de volver a hacerlo bien", explica Soria.

La resiliencia terminaría siendo la columna vertebral de su currículum. Cuando el 3 de abril de 2012 el doctor Lewis Yocum le practicó su segunda operación Tommy John a los 28 años —frenando en seco una carrera que ya sumaba 160 rescates—, la industria asumió que el cerrador de élite había terminado.

Soria volvió en 2013 y prolongó su oficio nueve años más como un trotamundos de alta confiabilidad.

El balance final de sus 14 temporadas arroja cifras que ningún otro relevista nacido en México ha igualado: 773 apariciones (marca histórica para un pitcher mexicano tras superar los 673 juegos de Dennys Reyes el 25 de junio de 2019), 763.0 entradas, efectividad de 3.11 831 ponches (9.80 por cada nueve innings) frente a solo 231 boletos (relación K/BB de 3.60) y 229 salvamentos en 285 oportunidades (80.4 % de eficacia), cuadragésimo quinto total más alto en la historia de MLB y líder mexicano muy por encima de los 155 de Roberto Osuna.

En ese trayecto dejó postales irrepetibles. Dos selecciones al Juego de Estrellas, la campaña de 2008 con 42 rescates, 1.60 de efectividad y apenas 39 hits permitidos; su histórico 2010 de 43 salvamentos (récord mexicano en una campaña), 36 rescates consecutivos con Kansas City, décimo lugar al Premio Cy Young; el salvamento 100 con una entrada inmaculada ante Texas el 26 de mayo de 2010; el primer mexicano en llegar a 200 rescates el 22 de julio de 2015; y una marca de 666 relevos consecutivos antes de abrir su primer partido como abridor con Oakland en 2019.

Sus 162 salvamentos con Kansas City ocupan el tercer puesto histórico de la franquicia, detrás de Jeff Montgomery (304) y Dan Quisenberry (238).