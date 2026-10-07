Jonathan Aranda, el motor ofensivo que tiene a los Rays a un paso de la Serie de Campeonato

En la Serie Divisional de la Liga Americana, los Tampa Bay Rays han exhibido un dominio innegable sobre los New York Yankees, colocando la eliminatoria 2-0 a su favor.

Y el primera base mexicano Jonathan Aranda se ha consolidado indiscutiblemente como el mejor y más oportuno bateador del equipo floridano en lo que va de la postemporada.

Con la franquicia a tan solo un triunfo de asegurar su pase a la Serie de Campeonato, el desempeño de Aranda justifica un análisis profundo, tanto por sus métricas individuales como por su impacto directo en las victorias del equipo.

La contribución de Aranda en estos dos primeros compromisos ha sido sobresaliente.

¡Jonathan Aranda rompe el empate con puro poder! 😎🚀⚾️ El tijuanense conecta cuadrangular solitario para abrir la pizarra y poner al frente a Tampa Bay en la tercera entrada 💥 pic.twitter.com/bnTq5qRtVk — MLB México (@MLB_Mexico) October 3, 2026

En nueve turnos oficiales al bate, ha conectado tres imparables, registrando un promedio de bateo de .333 en la serie. A esto se suma un OPS de 1.000, producto de un cuadrangular, una carrera impulsada y dos anotadas.

Sin embargo, el valor real del pelotero tijuanense reside en la puntualidad de sus intervenciones durante escenarios de altísima presión.

En el Juego 1 fue duelo de pitcheo sumamente cerrado en donde la tensión era máxima.

En la parte baja de la tercera entrada y frente al abridor estelar de los Yankees, Gerrit Cole, Aranda y en cuenta de 2-2, el mexicano logró descifrar un cambio de velocidad a 85.2 mph que conectó de cuadrangular por el jardín central derecho.

Las métricas avanzadas de Statcast validaron la fuerza bruta del batazo. La pelota salió del bate a 107.1 mph, con un ángulo de lanzamiento de 30 grados, y recorrió una distancia proyectada de 417 pies. Esa anotación solitaria, respaldada por una joya monticular del lanzador Drew Rasmussen —ocho entradas en blanco—, fue suficiente para sellar el triunfo de Tampa Bay por 1-0.

Dos días después, en el Juego 2, con el marcador empatado 1-1 en la apertura de la quinta entrada y el abridor Cam Schlittler —virtual Cy Young de la Liga Americana— en la loma, Aranda inició el episodio conectando un sencillo. Minutos después, su compañero Junior Caminero disparó un doblete hacia el hueco de los jardines que avanzó a Aranda hasta la tercera almohadilla.

Ante un rodado de rutina de Liam Hicks, el segunda base de los Yankees, Jazz Chisholm Jr, se encontraba mal posicionado a profundidad, lo que le impidió intentar un tiro al plato. Aranda anotó cómodamente la carrera que rompió el empate, dándole a los Rays la ventaja de 2-1.

La jugada desestabilizó derivó en un rally de cuatro anotaciones en esa misma entrada, guiando un triunfo final de 5-2. Aranda cerró otra destacada actuación yéndose de 5-2 en la jornada.