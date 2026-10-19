Jonathan Aranda y el poder mexicano que tiene a los Rays a un paso de la Serie Mundial 2026

No es necesario que haya decenas de beisbolistas mexicanos en la postemporada para que se sienta el verdadero poder azteca en los diamantes de las Grandes Ligas.

Hoy, los Tampa Bay Rays se encuentran a un solo juego de regresar a la anhelada Serie Mundial, un escenario de máxima exigencia que la franquicia no pisa desde la atípica temporada del año 2020.

Gran parte de esta proeza colectiva y organizativa lleva la firma innegable de Jonathan Aranda, el primera base originario de Tijuana que se ha convertido en el bateador más clutch del equipo floridano.

Si bien el enfoque mediático actual recae fuertemente en la Serie de Campeonato frente los Cleveland Guardians, es tácticamente imposible obviar la pauta que Aranda estableció desde la Serie Divisional.

Los Rays resolvieron aquella eliminatoria inicial por la vía rápida, logrando una contundente barrida de 3-0 sobre la histórica franquicia de los New York Yankees. En esa serie al mejor de cinco, el toletero mexicano fue una auténtica pesadilla sin solución para los lanzadores neoyorquinos, registrando un soberbio promedio de bateo de .333 y un abrumador OPS de .968.

El momento cumbre de su presentación en octubre llegó en el definitorio Juego 1. Enfrentando al as Gerrit Cole, Aranda descifró una veloz recta para conectar su primer cuadrangular de por vida en postemporada; un violento batazo que registró una velocidad de salida de 107.1 mph, recorrió 416 pies y produjo la única carrera en la dramática victoria de 1-0.

Esa temprana exhibición de poder bruto sentó las bases de la confianza del equipo de Tampa Bay.

Sin embargo, al inicio de la Serie de Campeonato contra los siempre rocosos Guardians, la ofensiva de los Rays colapsó de manera alarmante. Su núcleo principal, conformado por Aranda, el cubano Yandy Díaz y el dominicano Junior Caminero, sufrió un asfixiante letargo, bateando para un anémico .147 colectivo en los primeros tres compromisos de la serie.

El propio Aranda cayó en un profundo y frustrante bache ofensivo de 0 de 11, lo que contribuyó directamente a que Tampa Bay se viera abajo 2-1 en la eliminatoria y contra las cuerdas ante Cleveland.

Sin embargo, la historia de los grandes jugadores se escribe en los puntos de inflexión.

El Juego 4 representó una clínica magistral de resiliencia mental digna de un indiscutible candidato al Jugador Más Valioso.

Enfrentando la aterradora posibilidad de caer 3-1, el mexicano emergió de las sombras. Con dos outs en la tercera entrada, logró un milagroso y forzado contacto de bate roto que impulsó a Yandy Díaz para empatar el encuentro.

Al romper el hechizo de la presión, Aranda liberó de golpe todo su potencial táctico.

En la séptima entrada del mismo encuentro, despachó una línea a 103.3 mph frente al relevista Slade Cecconi que forzó un error catastrófico del jardinero Chase DeLauter, permitiendo la anotación de dos valiosas carreras y asegurando una victoria vital de 7-3.

El inicialista finalizó ese choque bateando de 4-3, y fue reconocido estadísticamente como el Jugador del Partido por las métricas avanzadas de Box-Toppers.

Con la serie nivelada en el Juego 5, el tijuanense demostró una brillante inteligencia situacional al depositar con sutileza un escurridizo lanzamiento sweeper del zurdo Foster Griffin hacia el jardín opuesto, impulsando la carrera de la quiniela que dictó el rumbo del juego.

Los Rays se impusieron 3-1. En el acumulado de los determinantes Juegos 4 y 5, Aranda castigó al pitcheo rival yéndose de 9-5 con tres empujadas cruciales.

Tras una destacada campaña regular donde despachó 22 cuadrangulares y 92 remolcadas, consolidándose como el máximo productor entre los peloteros elegibles por México en el año, Jonathan Aranda ha demostrado ser, hasta ahora, el jugador más valioso para los Rays.