Kirk la vuela y David vence a Goliath... en el primero de la Serie Mundial
Los Blue Jays de Toronto golpearon primero en la Serie Mundial y derrotaron a los todopoderosos Dodgers de Los Ángeles en el Juego 1.
La ofensiva canadiense explotó con 11 carreras —la cifra más alta que el pitcheo angelino ha permitido en toda la postemporada— gracias a un jonrón de Dalton Varsho frente al abridor Blake Snell, un espectacular Grand Slam de Addison Barger y un cuadrangular de dos carreras del mexicano Alejandro Kirk, que terminó por sentenciar el triunfo de los Azulejos.
Kirk, originario de Tijuana, se convirtió en el primer pelotero nacido en México con un cuadrangular y tres imparables en Serie Mundial. El receptor se fue de 3-3 con una base por bola, tres hits, tres anotadas y dos impulsadas.
Los Azulejos comenzaron 2x0 abajo ante los vigentes campeones de las Grandes Ligas, que venían arrasando en estos playoffs, pero dieron vuelta al marcador con una explosiva sexta entrada de nueve carreras.
Barger y el mexicano Alejandro Kirk conectaron jonrones de cuatro y dos carreras para que el equipo canadiense se adelante 1-0 en esta serie al mejor de siete partidos.
El batazo de Kirk, que empujó un total de tres anotaciones, fue el primer jonrón de un pelotero nacido en México en una Serie Mundial.
El segundo partido de la serie se disputará este sábado nuevamente en el Rogers Centre de Toronto.
Shohei Ohtani, la superestrella de los angelinos, se anotó también el primer cuadrangular de su carrera en una Serie Mundial, en una noche en que su poderoso equipo recibió un claro mensaje de desafío de los canadienses.
Los Dodgers llegaban lanzados a la final tras ganar nueve de sus 10 partidos de esta postemporada, el último de ellos con una actuación histórica de Ohtani en su doble faceta de bateador y lanzador.
Los californianos estaban decididos a dar el primer paso hacia el bicampeonato, pero este viernes se estrellaron ante el mejor equipo como local de la temporada.
Daulton Varshon, con un cuadrangular de dos carreras, neutralizó en el cuarto inning el 2x0 inicial de los Dodgers.
Con el juego igualado llegó el despegue de los Azulejos en la sexta entrada.
Un sencillo de Ernie Clement abrió fuego después de que los Dodgers retiraran a su reputado abridor Blake Snell y las gradas explotaron acto seguido con los vuelacercas de Barger y Kirk.
Los Azulejos, único equipo no estadounidense de las Grandes Ligas, no jugaban el Clásico de Otoño desde sus dos únicos títulos, ganados en 1992 y 1993.