Las Series de Campeonato de la MLB: Rays, Guardians y Brewers, las nóminas discretas que le compiten a los Dodgers

Las Series de Campeonato de la MLB han puesto sobre la mesa una imagen impecable de lo que es el beisbol moderno. Cuatro franquicias disputan el derecho a llegar a la Serie Mundial, los Dodgers de Los Angeles, los Brewers de Milwaukee, los Rays de Tampa Bay y los Guardians de Cleveland y este cuadro de honor representa piedra en el zapato para la oficina del comisionado Rob Manfred y la junta de propietarios de las Grandes Ligas.

El éxito de equipos como los Rays y los Guardians destruye el argumento central que los propietarios han venido construyendo de cara a la negociación del próximo Acuerdo de Negociación Colectiva (CBA).

Los dueños insisten en que la liga necesita con urgencia un tope salarial porque, según su premisa, el sistema actual está "roto" y únicamente las organizaciones que gastan de manera desenfrenada por encima del Impuesto de Balance Competitivo —como los Dodgers o los Mets— pueden ser verdaderamente competitivas.

Ver a dos de las nóminas más bajas de todo el beisbol peleando por el banderín desmiente en la práctica dicho discurso.

En la cima de la pirámide financiera se encuentran los Dodgers, una franquicia impulsada por un contrato de televisión regional con SportsNet LA que le reporta aproximadamente $334 millones de dólares anuales.

Sumando sus compromisos salariales directos y las penalizaciones por rebasar el impuesto de lujo, la nómina efectiva de Los Ángeles alcanza la cifra récord de 515 millones de dólares.

Este músculo financiero les permitió rubricar contratos históricos como el diferido de Shohei Ohtani (460.8 millones en valor presente), Yoshinobu Yamamoto (325 millones), Mookie Betts (365 millones) y Blake Snell (182 millones).

En el extremo opuesto del espectro financiero operan los Tampa Bay Rays y los Cleveland Guardians, acompañados de cerca por los Milwaukee Brewers. Con nóminas activas que oscilan entre los 84 y los 121 millones de dólares, Rays y Guardians se ubican de manera sistemática entre los puestos 25 y 29 de toda la liga, apenas por encima de franquicias desmanteladas como los Miami Marlins (69 millones).

La brecha entre la nómina más alta y la más baja del beisbol alcanzó en la presente campaña la cifra inédita de 446 millones de dólares, una proporción de casi siete a uno. Sin embargo, la presencia de Tampa Bay y Cleveland en la antesala de la Serie Mundial demuestra que el capital no garantiza el éxito inmediato, ni la escasez de recursos condena inevitablemente al fracaso.

Con el vencimiento del actual convenio colectivo pactado para diciembre de 2026, el beisbol profesional se encamina hacia una inminente confrontación laboral.

El comisionado Rob Manfred, respaldado por una sólida mayoría de dueños de equipos, ha intensificado el cabildeo para imponer un sistema riguroso de tope salarial combinado con un piso salarial.

Los argumentos de la patronal se apoyan en la crisis que atraviesa el modelo de las Redes de Deportes Regionales (RSN). La quiebra de operadores de cable tradicionales ha golpeado con dureza las arcas de los mercados medianos y pequeños.

Por ejemplo, los Minnesota Twins vieron desplomarse sus ingresos por derechos televisivos de 54 millones de dólares a cerca de 5 millones tras transicionar a un esquema de suscripciones digitales directas.

Además, la liga recalca que entre 1998 y 2025, los cinco equipos con mayor presupuesto promediaron 89 victorias por temporada regular, frente a las 74 victorias alcanzadas por las cinco franquicias de menor gasto.

No obstante, el Sindicato de Jugadores de Beisbol (MLBPA), liderado por Bruce Meyer, rechaza tajantemente la idea de un tope salarial.

El sindicato sostiene que el salary cap no es más que un mecanismo para limitar la tajada de los ingresos brutos que reciben los deportistas y proteger las ganancias netas de los dueños.

La MLBPA argumenta que todos los propietarios disponen de recursos suficientes gracias a la repartición de ingresos, muchos optan de forma deliberada por no invertir en el terreno de juego para aumentar sus beneficios particulares.

¿Cómo logran sobrevivir y triunfar equipos con presupuestos que representan una quinta parte del gasto de los Dodgers? La respuesta está en una cultura organizacional basada en la analítica avanzada, la valoración rigurosa de activos y el desarrollo de talento interno.

Tanto Tampa Bay como Cleveland han perfeccionado la gestión del tiempo de control arbitral de sus peloteros. En lugar de competir por agentes libres cotizados, identifican talentos jóvenes y acuerdan extensiones contractuales tempranas a precios razonables, como los contratos otorgados por Cleveland a José Ramírez (175 millones) o la firma de Milwaukee con la promesa Jackson Chourio.

Cuando un jugador se aproxima a la agencia libre y sus pretensiones salariales rebasan el marco presupuestario de la franquicia, la gerencia toma decisiones frías pero financieramente disciplinadas, como traspasarlo a cambio de un paquete masivo de prospectos de Ligas Menores.

En diciembre 2026, cuando venza el actual convenio colectivo y la MLB se siente a la mesa con el sindicato a negociar el nuevo CBA, las cartas estarán marcadas por la paradoja de estos octubres. Más allá de quién levante el trofeo del Comisionado esta temporada, la verdadera batalla que definiría la equidad y el futuro económico de las Grandes Ligas apenas estará por comenzar.