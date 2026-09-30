Los 11 líderes estadísticos más sorprendentes de la temporada 2026 de MLB

La temporada 2026 de MLB ha llegado a su fin y, con la postemporada lista para comenzar el martes, es el momento perfecto para reflexionar sobre la maratónica campaña que los equipos acaban de atravesar.

Nos enfocaremos en los logros individuales de ciertos jugadores y repasaremos algunas de las actuaciones más sorprendentes que vimos de jugadores alrededor de la liga. En particular, analizaremos a algunos de los líderes estadísticos sorpresa en diversas categorías importantes, destacando a jugadores que inesperadamente se llevaron una corona estadística, tanto para bien como para mal.

Gabriel Moreno, Diamondbacks –– Campeón de bateo de la Liga Nacional

Moreno se convirtió en el primer jugador de los Diamondbacks en ganar un título de bateo después de liderar la Liga Nacional con un promedio de bateo de .311. También es el primer catcher en ganar un título de bateo desde Buster Posey en 2012. Fue un año de explosión para Moreno, quien estableció marcas personales en home runs (16), RBI (83), OPS (.874) y bases por bolas (61). Cuando pone la pelota en juego, suceden cosas buenas. Moreno se ponchó en apenas 14.6% de sus apariciones al plato y, aunque no golpea la pelota con una fuerza extraordinaria, hace contacto sólido con regularidad y no persigue muchos lanzamientos fuera de la zona.

Colson Montgomery, White Sox –– Récord de ponches en una temporada de MLB

Colson Montgomery hizo historia de una manera desafortunada en MLB este año después de romper el récord de ponches en una sola temporada. La marca anterior pertenecía a Mark Reynolds, quien se ponchó 223 veces durante la temporada 2009. Montgomery, gracias a un terrible slump al final de la campaña, logró superar esa cifra con 225 ponches en 2026. El jugador de 24 años se ponchó en un impresionante 35.5% de sus apariciones al plato esta temporada. Tuvo una segunda mitad complicada, durante la cual se ponchó 104 veces en sus últimos 61 juegos.

Nasim Nuñez, Nationals –– Líder de MLB en bases robadas

Nasim Nuñez no llegó a base con demasiada frecuencia esta temporada, pero cuando lo hizo, fue una molestia para las defensivas en los senderos. Nuñez lideró la liga con 49 bases robadas, pese a registrar apenas 89 hits. Tuvo éxito en 49 de sus 59 intentos de robo esta temporada. Registró un pésimo OPS de .533 en el año, pero aprovechó al máximo sus oportunidades en las bases, sin dudar nunca en arrancar y colocarse en posición de anotar.

Nasim Nunez just broke the Nationals' record for stolen bases in a season with his 48th. He swiped third moments later for his 49th bag of the year.



Nunez leads the major leagues. pic.twitter.com/Gtr4PwwYLo — Grant Paulsen (@GrantPaulsen) September 23, 2026

Randy Arozarena, Mariners –– Líder de la Liga Americana en carreras anotadas

La ofensiva de los Mariners fue terrible durante buena parte de la temporada 2026, pero Randy Arozarena aun así logró liderar la Liga Americana con 113 carreras anotadas. Solo Pete Crow-Armstrong anotó más carreras esta temporada, y él jugó para la ofensiva más potente de MLB. Arozarena fue el mejor jugador ofensivo de Seattle este año, al registrar un OPS de .865 con 26 home runs y 26 bases robadas. Llegó a base con regularidad, al registrar un porcentaje de embasado de .381, y su combinación de velocidad y agresividad en los senderos le permitió colocarse frecuentemente en posición de anotar. Los Mariners anotaron un total de 664 carreras, lo que significa que Arozarena pisó el plato en más del 17% de las carreras del equipo.

Otto Lopez, Marlins –– Líder de MLB en hits

Un año después de registrar un promedio de bateo de .246 y sumar 134 hits en 143 juegos, Otto Lopez transformó su enfoque en el plato y terminó liderando a MLB en hits en 2026. Lopez consiguió 191 hits en 157 juegos esta temporada, seis más que cualquier otro jugador de la liga. También robó 34 bases, la mayor cifra de su carrera. Lopez terminó la campaña con un promedio de bateo de .305 y, pese a registrar una ligera disminución en el poder —15 home runs el año pasado contra 11 en 2026—, lo compensó con creces con un mejor contacto.

Alec Burleson, Cardinals –– Líder de MLB en RBI

Antes de esta temporada, Alec Burleson nunca había registrado más de 78 RBI en una sola campaña. Este año, consiguió la cifra más alta de la liga, con 116 RBI, y se convirtió en el primer jugador de los Cardinals en liderar la liga en RBI desde Joe Torre en su temporada de MVP de 1971. Cuando había corredores en base, Burleson estaba completamente enfocado. Bateó para .358 con corredores en posición de anotar esta temporada, la tercera mejor marca de MLB, solo detrás de Yandy Diaz y Fernando Tatis Jr., y únicamente Sal Stewart tuvo más RBI (87) en esas situaciones que Burleson (86). De los nueve jugadores de MLB con más de 100 RBI esta temporada, los 26 home runs de Burleson fueron la segunda cifra más baja, pero sus 37 dobles estuvieron empatados con Brice Turang como la mayor cantidad.

Gavin Williams, Guardians –– Líder de la Liga Americana en ponches

Ningún pitcher de la Liga Americana ponchó a más bateadores que Gavin Williams en 2026, al abanicar a 248 rivales en 184 1/3 innings sobre el montículo. Solo Jacob Misiorowski tuvo más ponches en MLB esta temporada. La campaña pasada, Williams tuvo un promedio de 9.3 K/9 cuando ponchó a 173 bateadores en 167 2/3 innings, pero esa cifra aumentó considerablemente a un impresionante 12.1 en 2026. También registró la mejor tasa de bases por bolas de su carrera (3.0 BB/9, por debajo de 4.5 el año pasado). Su sweeper es uno de los mejores lanzamientos rompientes de la liga, y lo utilizó como su lanzamiento definitivo para conseguir 100 de sus 248 ponches esta temporada.

TJ Rumfield, Rockies — Líder de la Liga Nacional en porcentaje de embasado

TJ Rumfield se convirtió en el primer novato en liderar su liga en OBP (.390) desde que Walter “Cuckoo” Christensen lo hizo exactamente hace 100 años, en 1926 con los Reds. Rumfield fue adquirido la pasada temporada baja procedente de los Yankees a cambio del relevista Angel Chivilli, en un movimiento que ciertamente parece haber ganado los Rockies. Esto tampoco fue una anomalía del Coors Field: Rumfield registró un porcentaje de embasado de .395 como visitante y un OBP de .385 como local. A sus 26 años, Rumfield puede ser un jugador que maduró tarde, pero también fue un gran descubrimiento de Paul DePodesta en su primera offseason al frente de las operaciones de beisbol de Colorado.

Tanner Bibee, Guardians — Co-líder de MLB en derrotas

Tanner Bibee abrió el Juego 1 de la ALDS para los Guardians en 2024, consiguió su única victoria en la serie de wild card del año pasado y fue el abridor del Opening Day esta temporada. Pero no estuvo en su mejor nivel este año, al registrar una efectividad de 4.36 y permitir 29 home runs, la mayor cifra de su carrera. Eso se reflejó en su récord de la campaña, ya que empató con Shane Baz, de los Orioles, como líder en derrotas, con 15, al terminar con marca de 7-15 en 33 aperturas. Los números de ponches de Bibee disminuyeron, al pasar a 148 después de registrar 162 el año pasado, pese a lanzar 5 2/3 innings más en 2026. Antes de esta temporada, Bibee tenía 23 derrotas en su carrera, y sus 15 derrotas fueron más que las que acumuló en 2023 y 2024 combinadas.

Bryan Baker, Rays — Co-líder de MLB en salvamentos

Antes de esta temporada, Bryan Baker nunca había registrado una efectividad inferior a 3.49. También había conseguido apenas cuatro salvamentos en su carrera y nunca más de tres en una sola temporada. Todo eso cambió este año, cuando Baker se convirtió en uno de los mejores brazos de MLB en las entradas finales. No solo registró una efectividad de 1.44 en 65 apariciones, sino que también fue co-líder de la liga en salvamentos junto con Cade Smith, de los Guardians, con 41 cada uno. Baker convirtió 41 de 44 oportunidades de salvamento esta temporada, consolidándose como uno de los relevistas más confiables de todo MLB.

Anthony Kay, White Sox — Líder de MLB en bateadores golpeados

Anthony Kay no tiene demasiado historial sobre el cual mirar. Nunca antes había lanzado más de 33 2/3 innings en una sola temporada, antes de recibir la responsabilidad de lanzar 153 innings esta temporada para los White Sox. Lideró la liga en bateadores golpeados con 26, y no estuvo particularmente cerca: el siguiente jugador en la lista, Nick Lodolo, tuvo 17. Anteriormente en su carrera, Kay nunca había golpeado a más de tres bateadores en una sola temporada, pero perdió frecuentemente el control cuando lanzaba hacia adentro. Eso no le impidió lanzar su recta arriba y hacia adentro, aunque los resultados no siempre fueron agradables. Los 26 bateadores golpeados por Kay fueron la mayor cantidad de un pitcher en una sola temporada desde 1909, cuando el pitcher de los Yankees Jack Warhop golpeó a 26 bateadores en 243 1/3 innings lanzados, casi 110 innings más de los que Kay lanzó este año.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 28/09/2026, traducido al español para SI México.