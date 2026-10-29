Los Cerveceros de Milwaukee conquistan la primera Serie Mundial de su historia

Cuarenta y cuatro años parecen una eternidad para una ciudad que respira beisbol hasta la médula. Cuarenta y cuatro años de sequía, con el firme deseo de saborear la ambrosía de la victoria del triunfo en algún momento de sus vidas.

Hoy, ese letargo terminó. Los Cerveceros de Milwaukee han conquistado la Serie Mundial para erigirse como monarcas absolutos del diamante.

El escenario de la apoteosis fue el Tropicana Field, que se transformó en una sucursal del Medio Oeste, con miles de aficionados de Wisconsin que abarrotaron las gradas con una devoción inquebrantable, donde la localía de Tampa quedó reducida a una mera anécdota.

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La victoria definitiva por 4-1 en el quinto juego sentenció la contienda con un categórico 4-1 en la serie a favor de los Cerveceros.

Sobre la loma, Jacob Misiorowski, el as indiscutible que pergeñó una campaña digna del premio Cy Young, dictó una cátedra impecable. El diestro completó 5.2 entradas, en las que apenas toleró un par de inatrapables, otorgó un pasaporte y ponchó a dos rivales.

La carrera floridana llegó tarde, apenas en el noveno episodio, ante un pitcheo colectivo que limitó a los Rays a cuatro imparables en toda la velada.

Fieles a su intrincada filosofía, los Cerveceros manufacturaron su destino a base de contacto.

En la parte alta del segundo episodio, el prodigioso novato Cooper Pratt inauguró la pizarra con un sencillo al jardín central que remolcó a Brice Turang.

Más adelante, en el quinto capítulo, David Hamilton extendió el margen con un rodado fuerte a la pradera derecha, batazo que llevó a Pratt hasta el plato.

El asedio continuó en la sexta entrada, cortesía de William Contreras, quien conectó un doblete lacerante por el prado izquierdo frente al relevista Cleavinger, batazo oportuno que propició la carrera de Christian Yelich.

Pratt concluyó su pletórica noche con dos hits y dos producidas en tres turnos.

Esta consagración rubrica una temporada forjada en la resiliencia. Murphy guió al equipo hacia 103 triunfos, la mejor marca de la franquicia y el récord más prolífico de las Grandes Ligas por segundo año consecutivo.

Milwaukee desafió los dogmas de la era moderna. Fueron la vigesimoctava ofensiva en cuadrangulares, pero ostentaron el segundo peldaño en carreras anotadas. Su estilo privilegia la disciplina; prefieren extenuar al rival.

Quedó constancia de ello en las épicas batallas de Jake Bauers: un turno de 12 lanzamientos ante Yoshinobu Yamamoto para negociar un boleto, seguido por un duelo de 11 pitcheos frente a Blake Snell que culminó en un jonrón decisivo.

En el tercer juego de la Serie Divisional, arrinconaron al formidable Mason Miller de San Diego a base de paciencia, hasta que un batazo de Jackson Chourio les dio la victoria.

Aaron Ashby redefinió la excelencia monticular tras firmar la mejor postemporada para un relevista en los anales del juego, hazaña con la cual superó la mítica marca de Andrew Miller con Cleveland en 2016.

Este lauro posee también un inconfundible acento caribeño. Jackson Chourio, William Contreras y Antonio Senzatela abrazan la gloria máxima, honor que unen a su corona del Clásico Mundial de Beisbol obtenida con Venezuela en una misma temporada mágica.

En la bóveda celeste, una sonrisa inmarcesible debe iluminar el rostro de Bob Uecker. La voz emblemática que narró las epopeyas de la franquicia durante 54 años partió de este plano en 2025, pero su espíritu fungió como el faro anímico del club.

El beisbol ha saldado su deuda con una fanaticada incondicional.