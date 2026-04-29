La temporada de Red Sox estaba condenada desde el inicio y despedir a Alex Cora no lo cambiará
Los Red Sox armaron el peor tipo de equipo, especialmente uno que cobra 63 dólares por asiento—el segundo precio más alto en MLB y casi el doble del promedio de la liga—y otros 14.50 dólares para pasar las penas con una cerveza. Un equipo que era aburrido y tan malo que amenazaba con quedar fuera de la contienda antes de que terminaran las clases y llegaran los meses de mayor venta de boletos. La peor ofensiva en slugging del beisbol ni siquiera pudo llenar Fenway cuando los Yankees visitaron la ciudad, en lo que terminó siendo una barrida de tres juegos en la que los Sox anotaron apenas tres carreras y fueron ampliamente superados. El aburrimiento que generaban era profundo, una cualidad peor que simplemente ser malos.
Lou Piniella me dijo alguna vez que lo peor que puede hacer un manager es dejar que un juego se le vaya de las manos. A una escala mayor y más costosa, los Red Sox estaban viendo cómo una temporada se les escapaba antes de que terminara abril. Por eso, el propietario John Henry y el jefe de operaciones de beisbol Craig Breslow despidieron al manager Alex Cora el sábado. La situación era tan grave que los Red Sox, con marca de 10–17, asumirán 13.3 millones de dólares para que Cora no dirija al equipo hasta 2027, el último año de su extensión de tres temporadas.
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Por supuesto, Cora es un hombre inteligente de beisbol y uno de los menores problemas del equipo. Pero así funciona siempre este deporte, especialmente en una era en la que managers y coaches son despedidos con frecuencia, mientras que los cambios en las oficinas principales son mucho más raros. Cuando los planes de la gerencia no funcionan, la culpa pasa de cómo se construyó el equipo a cómo juega. El hecho de que los Sox desmantelaran también su cuerpo técnico indica que buscaban un cambio profundo y estructural, no solo cosmético.
Tuve una larga conversación con Cora antes del último juego de la serie contra New York hace dos días. Él creía en su equipo, pero era evidente la fricción entre la filosofía del front office y la del manager. Más de una vez, no se sintió cómodo dando sus habituales respuestas directas y honestas sobre el personal. Le mencioné, por ejemplo, que el equipo le había dado cinco jardineros titulares, ninguno con poder probado y cuatro de ellos zurdos. Le dije que eso generaba duplicidad y limitaba a jugadores como Jarren Duran, un pelotero de alta energía que no estaba teniendo suficiente espacio para impactar.
Cora se encogió de hombros, como si no estuviera en sus manos. Podía haber movido a Ceddanne Rafaela a la segunda base para meter a los cinco jardineros en la alineación, pero tenía que poner a Marcelo Mayer porque el equipo necesitaba saber si podía batear.
“Necesitamos 40 juegos”, dijo Cora, “para ver dónde estamos”.
Nunca llegó ahí; se fue tras 27 juegos.
Los Red Sox de 2026 apostaron nuevamente por la “prevención de carreras”, un eufemismo para no tener suficiente ofensiva. Un modelo de proyección predijo que nadie en Boston conectaría 20 jonrones este año. Los Red Sox se burlaron. Ya no suena tan descabellado.
El modelo también sobrevaloró su rotación abridora. Brayan Bello es un pitcher inconsistente que, tras 102 aperturas en MLB, es apenas promedio (ERA+ de 99). Sonny Gray, de 36 años, ha sido promedio en los últimos dos años (ERA+ de 100) y solo hizo cinco aperturas antes de lesionarse el tendón de la corva. Ranger Suárez, una inversión de 140 millones de dólares, ha perdido velocidad en su sinker en los últimos dos años y ha sido promedio generando swings fallidos—y aún menos este año. Es una rotación que necesita apoyo ofensivo, no una que pueda sobrevivir sin él.
La realidad es que los Sox han estado en caída libre durante cinco años. Desde 2022 tienen marca de 336–339, el peor récord del Este de la Liga Americana. El traspaso de Mookie Betts en febrero fue un desastre, al igual que el caos de 2025 y el intercambio de Rafael Devers, donde Cora comparte responsabilidad con la directiva por la falta de comunicación, así como la rigidez en negociaciones que les costó a Alex Bregman, a quien pagaron 40 millones por apenas tres meses sanos.
Betts, Devers, Bregman… piezas ofensivas que ganan juegos y generan interés… todos fuera, por distintas razones, algunas entendibles, pero con muy poco que mostrar tras haber tenido tanto talento.
Los Red Sox son un buen equipo defensivo. Los jóvenes pitchers zurdos Payton Tolle y Connelly Early son piezas a futuro, pero siguen siendo prospectos que no deberían lanzar más de unas 130 entradas este año.
El verdadero problema es la ofensiva. Este ha sido el peor equipo en jonrones en los primeros 25 juegos que Boston ha tenido en los últimos 29 años. Tal vez no terminen últimos en slugging, pero no estarán muy lejos. Masataka Yoshida no es un tercer bate. Roman Anthony no está listo para cargar con el equipo. Willson Contreras no debería ser tu principal amenaza de poder. Como escribí el otro día, los Red Sox tienen un solo jugador de posición que pesa 220 libras (Contreras); los Yankees tienen ocho y, en promedio, superan a Boston por 23 libras por jugador. Boston armó un equipo enfocado en la prevención de carreras con jugadores pequeños en un parque diseñado para batear la pelota contra y por encima del muro.
El reinicio completo del staff ofensivo puede haber sido necesario en términos de rendición de cuentas, pero el personal no cambiará. Los Red Sox tenían la tasa más alta de rodados en la liga y la peor tasa de batazos elevados jalados—¡jugando en Fenway Park!
Si yo fuera Carlos Mendoza o Rob Thomson, estaría un poco más incómodo. Como vimos el año pasado, los managers caen en cadena porque las oficinas encuentran más fácil hacer movimientos una vez que cae la primera ficha, como ocurrió con Nationals, Twins y Pirates.
Es una temporada de beisbol al revés. Los Mets (2), Phillies (4), Blue Jays (5) y Red Sox (6) están entre los seis equipos con mayor nómina y también entre los seis peores en récord. Los Red Sox ya no podían esperar más. La paciencia no viene incluida con los precios que cobran.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 25/04/2026, traducido al español para SI México.