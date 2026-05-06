Marcelo Mayer responde a compañero que culpó a los jóvenes por los problemas de los Red Sox
Los Boston Red Sox continúan siendo el reflejo de la disfunción, y ahora incluso los jugadores están en desacuerdo entre ellos.
El domingo, el veterano Willson Contreras fue cuestionado sobre los problemas del equipo y señaló que probablemente no ayudaba tener a tantos jugadores jóvenes en el lineup que no saben cómo lidiar con malas rachas. El segunda base de segundo año Marcelo Mayer no estuvo de acuerdo con esa idea.
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“Es diferente con Alex ya no aquí”, dijo Contreras. “Pero después de que Cora fue despedido, los muchachos se soltaron un poco más porque siento que la tensión se fue. ... Eso es lo que sentí. Es mi opinión. Cuando Alex ya no estaba en el dugout, el equipo estaba como más suelto. Pero eso no importa. Tenemos que jugar mejor. Tenemos que encontrar consistencia. Tenemos que mejorar, tenemos que ser mejores.”
Agregó: “Probablemente no ayuda que el lineup tenga varios jugadores jóvenes que no tienen mucha experiencia lidiando con malas rachas.”
Mayer consideró que eso es solo una excusa conveniente.
“Para mí, eso es más bien una excusa: culpar a los jóvenes”, dijo Mayer. “Pero al final del día, todos estamos jugando beisbol, todos somos profesionales. Todos sabemos lo que tenemos que hacer. No creo que estemos haciendo un buen trabajo con corredores en posición de anotar. Cuando no haces eso, no anotas carreras.”
No está claro si Mayer sabía que respondía directamente a los comentarios de Contreras o si la pregunta le fue planteada por separado, pero el conflicto existe. Contreras cree que la falta de experiencia del equipo lo está afectando, mientras que Mayer no está de acuerdo.
Contreras llegó en un cambio con los St. Louis Cardinals este invierno y ha sido, posiblemente, el mejor bateador de Boston. El jugador de 33 años tiene una línea ofensiva de .280/.387/.492 con siete cuadrangulares, 21 carreras impulsadas, un wRC+ de 142 y ya acumula 1.5 fWAR. Wilyer Abreu, de 26 años, también ha tenido un buen inicio de temporada, con línea de .298/.379/.460 y un wRC+ de 131. Fuera de ellos, la mayoría del equipo ha batallado.
Mayer tiene 23 años y un wRC+ de 82, Roman Anthony, de 22, también ha tenido problemas (93 wRC+), y Ceddanne Rafaela, de 25, tampoco ha rendido (89 wRC+). Pero, contrario a lo que sugiere Contreras, no solo los jóvenes atraviesan un mal momento. De hecho, algunos veteranos están en una situación incluso peor.
El ex All-Star Jarren Duran ha tenido un inicio terrible en la temporada 2026. En 29 juegos, el pelotero de 29 años batea .186/.246/.310 con un muy bajo wRC+ de 50. Trevor Story, de 33 años, presenta una línea de .208/.245/.310, un wRC+ de 44 y un fWAR de -0.3.
Caleb Durbin, de 26 años, que se encuentra en un punto intermedio entre joven y veterano, ha sido el peor bateador del equipo, con línea de .165/.254/.248 y un wRC+ de 37.
Es una combinación de veteranos y jóvenes lo que está frenando la ofensiva de Boston. El equipo tiene actualmente marca de 13–21 y ha perdido cuatro de sus últimos cinco juegos. Un equipo no llega a esta situación por el mal desempeño de solo un sector del roster. Es un problema de toda la franquicia, generado por una mala gestión.
Mayer tiene razón: culpar a los jóvenes es una excusa.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 04/05/2026, traducido al español para SI México.