Los mayores errores durante la gestión de Dana Brown como gerente general de los Astros
Los Astros se separaron del gerente general Dana Brown el lunes, después de una decepcionante serie como locales en la que el equipo tuvo marca de 3-6. Antes de esa serie, parecía un momento oportuno para que Houston ampliara su ventaja en la División Oeste de la Liga Americana, pero el equipo no lo consiguió y apenas sumó tres victorias ante tres rivales de la división que atraviesan un mal momento: los Mariners, Athletics y Angels.
Ahora, los Astros tienen marca de 65-66, empatados con los Rangers y apenas tres juegos por delante de los Mariners. El equipo dejó pasar la oportunidad de tomar distancia en la lucha por el título divisional. Fue suficiente y Brown fue despedido.
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Brown había sido el gerente general de los Astros desde 2023, cuando llegó a la organización después de desempeñarse como vicepresidente de scouting de los Braves, cargo que ocupaba desde 2019. Brown heredó un roster que acababa de conquistar la Serie Mundial y que había llegado a la postemporada en seis temporadas consecutivas y en siete de las ocho anteriores. En 2023, su primer año en el puesto, los Astros llegaron a la Serie de Campeonato de la Liga Americana y se quedaron a una victoria de regresar a la Serie Mundial, pero las cosas empeoraron después. En 2024, Houston ganó 88 partidos, su menor cantidad en una temporada completa desde 2016, y quedó eliminado en la ronda de comodines. La temporada siguiente, los Astros se quedaron fuera de los playoffs pese a ganar 87 encuentros. Ahora, con el riesgo de perderse la postemporada por segundo año consecutivo, la organización consideró que era momento de relevar a Brown de sus funciones.
Pero ¿qué terminó provocando la caída de Houston y la posterior salida de Brown? Hubo múltiples factores que llevaron a los Astros a su preocupante situación actual. Por un lado, existe una falta considerable de profundidad en el roster de 26 jugadores, acompañada por la escasez de prospectos de Ligas Menores preparados para dar el salto a las Mayores y tener un impacto inmediato. Estas carencias obligaron a la organización a depender de algunos veteranos en el ocaso de sus carreras para mantener abierta su ventana de competencia. La situación se complicó aún más después de que Brown no lograra extender los contratos de jugadores importantes antes de que se marcharan como agentes libres. Además, las incorporaciones que Houston sí realizó en la agencia libre y el mercado de cambios no han dado los resultados esperados, incluidos algunos cuestionables movimientos para reforzar la rotación abridora.
Falta de profundidad organizacional y prospectos listos para MLB
Brown tenía la intención de construir a los Astros de una manera similar a lo que los Braves habían desarrollado: un roster talentoso en MLB respaldado por un sólido sistema de Ligas Menores. Eso nunca ocurrió en Houston.
Después de algunos años de la gestión de Brown, los Astros cuentan con uno de los sistemas de Ligas Menores más débiles de MLB, con apenas un prospecto —el jugador de 18 años Kevin Alvarez— dentro del Top 100 de MLB Pipeline. La mayoría de los principales prospectos de la organización todavía están a varios años de llegar a las Grandes Ligas. Por ello, cuando las lesiones afectaron a la rotación de MLB y dejaron fuera a abridores importantes como Hunter Brown y Cristian Javier, la organización se vio obligada a apresurar el ascenso de algunos lanzadores jóvenes, como Ethan Pecko, quien probablemente se habría beneficiado de pasar más tiempo en las Ligas Menores.
Decepcionantes contrataciones en la agencia libre
Los Astros firmaron a seis lanzadores durante el receso entre temporadas, y tres de ellos ya fueron colocados en asignación: Nate Pearson, Roddery Muñoz y Ryan Weiss.
Tatsuya Imai fue la gran incorporación de Houston en el receso, después de que el veterano derecho llegara desde la NPB mediante un contrato de tres años y 54 millones de dólares. Imai tuvo grandes dificultades después de llegar a MLB y recientemente fue enviado al bullpen. En 18 apariciones —15 como abridor— esta temporada, Imai tiene una efectividad de 5.32, con 83 ponches y 44 bases por bolas en 67.2 entradas. Brown también encabezó la contratación de Mike Burrows, quien, al igual que Imai, terminó relegado al bullpen después de una decepcionante actuación en la rotación. Burrows tiene una efectividad de 5.99 esta temporada y ha permitido 21 cuadrangulares en 94.2 entradas.
De los seis lanzadores adquiridos por los Astros durante este receso entre temporadas, solamente Kai-Wei Teng ha ofrecido un rendimiento aceptable.
Errores en las extensiones de contrato
Brown también tuvo dificultades para retener a los propios agentes libres de los Astros. Vale la pena señalar que los contratos que heredó al llegar a la organización ya eran poco favorables, particularmente los acuerdos millonarios otorgados a jugadores como José Abreu y Rafael Montero, ambos negociados por el propietario Jim Crane antes de la contratación de Brown. Esos contratos afectaron la capacidad del equipo para moverse en la agencia libre, al dejarlo comprometido con dos jugadores poco productivos cuyos salarios superaban ampliamente su impacto en el terreno.
Con menor libertad financiera, la directiva se mostró renuente a ofrecer contratos de largo plazo a jugadores como Kyle Tucker y Alex Bregman, lo que terminó provocando la salida de ambos. Viéndolo en retrospectiva, es posible que el cambio de Tucker, mediante el cual los Astros adquirieron a Cam Smith, Hayden Wesneski e Isaac Paredes, haya sido el mejor movimiento de Brown durante su gestión, aunque sus numerosos desaciertos terminan pesando más que el éxito de esa operación.
Otros contratos importantes fueron el acuerdo de cinco años y 95 millones de dólares que otorgaron al cerrador Josh Hader durante la agencia libre, así como el primer gran movimiento de Brown como gerente general: la extensión de Cristian Javier por cinco años y 64 millones de dólares, buena parte de los cuales los ha pasado en la lista de lesionados. También firmaron al veterano José Altuve con un contrato de cinco años y 125 millones de dólares, estructurado con salarios más elevados en los primeros años y vigente hasta la temporada 2029. Altuve produjo apenas 0.5 bWAR en el primer año del acuerdo y acumula 0.1 bWAR después de 105 partidos en el segundo.
Mientras tanto, los Astros no lograron concretar contratos de largo plazo con jóvenes importantes como Hunter Brown y Jeremy Peña. Como resultado, el equipo tendrá que hacer un esfuerzo económico mucho mayor para retenerlos, ofreciéndoles contratos considerablemente más grandes de los que habrían recibido hace apenas un par de temporadas.
En última instancia, Brown se mostró reacio a otorgar contratos a algunos jugadores importantes y, cuando consideró apropiado gastar grandes cantidades de dinero, tampoco obtuvo demasiado éxito.
Inactividad en la fecha límite de cambios
Los Astros realizaron apenas un movimiento importante en la fecha límite de cambios de este año: adquirieron a Daulton Varsho de los Blue Jays a cambio del lanzador derecho Spencer Arrighetti. Para un equipo que tenía poca profundidad en su rotación abridora, desprenderse de Arrighetti en la fecha límite fue una decisión desconcertante, especialmente porque se trataba de un jugador joven, bajo control contractual y originario del área de Houston. Las dificultades de Varsho desde su llegada a Houston tampoco han ayudado a cambiar la percepción sobre el movimiento. En 18 partidos, Varsho batea para .169 y registra un OPS de .532 con los Astros.
Si Houston hubiera sido un poco más agresivo en la fecha límite, podría haber reforzado algunas de sus principales carencias y haberse colocado en una posición más competitiva esta temporada. En cambio, tiene marca de 7-11 desde el cierre del mercado, permitiendo que los Rangers y los Mariners se mantengan cerca en la división.
Brown termina su gestión como gerente general de los Astros con marca de 330-285, pero finalmente no logró construir el roster ni el sistema de Ligas Menores necesarios para alcanzar un éxito sostenible a largo plazo. Está por verse hacia dónde se dirige ahora la organización. Crane asumirá de manera interina la responsabilidad de las operaciones deportivas, mientras que los gerentes generales asistentes Charles Cook, Gavin Dickey y Connor Huff estarán al frente de las operaciones diarias, con el apoyo del asesor senior y leyenda de la franquicia Jeff Bagwell.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 24/08/2026, traducido al español para SI México.