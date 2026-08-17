Mexicanos en MLB: Andrés Muñoz llega a 100 juegos salvados en las Grandes Ligas
Andrés Muñoz
El gran protagonista de la jornada de mexicanos en MLB fue el relevista sinaloense Andrés Muñoz, quien el domingo 16 de agosto inscribió su nombre con letras de oro al agenciarse su rescate número 100 de por vida en la MLB.
La hazaña se concretó en la victoria de Seattle por 3-2 sobre los Astros de Houston en el Daikin Park, donde el diestro dominó la novena entrada con dos ponches y un pasaporte para sellar el triunfo divisional y acreditarse su salvamento número 22 de la campaña 2026.
Con este rescate, el nativo de Los Mochis se unió a un club extremadamente selecto al convertirse en apenas el tercer lanzador nacido en México que alcanza los tres dígitos en salvamentos en Las Mayores.
Muñoz se coloca únicamente detrás de Joakim Soria (229) y Roberto Osuna (155), superando los 93 de Aurelio López. Adicionalmente, 99 de esos rescates han sido con el uniforme de los Marineros, ubicándose cuarto en la lista histórica de la franquicia y acechando las marcas de J.J. Putz (101), Edwin Díaz (109) y Kazuhiro Sasaki (129).
Randy Arozarena
El jardinero izquierdo de los Marineros de Seattle, Randy Arozarena, conectó su cuadrangular número 17 de la temporada regular el pasado 16 de agosto ante los Astros de Houston.
El estacazo sin gente en base en el primer episodio encendió la pizarra para Seattle y puso al patrullero a solo tres jonrones de alcanzar una cifra monumental en su carrera: seis campañas consecutivas con 20 o más vuelacercas en Grandes Ligas.
El cubano registró 20 en 2021, 20 en 2022, 23 en 2023, 20 en 2024 (entre Rays y Mariners), un tope personal de 27 en 2025 y los 17 que suma en la presente contienda de 2026.
Más allá del poder, Arozarena ostenta un promedio de bateo de .276 con 20 bases robadas en la temporada, un perfil versátil capaz de impactar el juego tanto por velocidad en los senderos como por alcance de extrabase.
Isaac Paredes
El infielder sonorense Isaac Paredes mantuvo su ritmo de producción pesada con el madero al disparar su cuadrangular número 16 de la temporada el sábado 15 de agosto. El bambinazo del hermosillense se produjo en la octava entrada ante los envíos del zurdo José A. Ferrer en el enfrentamiento entre Astros de Houston y Marineros de Seattle, remolcando dos carreras y apretando la pizarra momentáneamente.
Paredes alcanza de esta forma las 62 carreras impulsadas en el año y sostiene un promedio de bateo de .254. Su perfil se distingue analíticamente por una de las mejores disciplinas en el plato de la liga y un porcentaje de contacto calificado en su banda de jalar que maximiza el parque de Houston.
Alejandro Kirk
En el plano defensivo, la nota alta de la semana corrió a cargo del receptor de los Azulejos de Toronto, Alejandro Kirk, en el duelo del periodo frente a los Medias Rojas de Boston. Con un potente lanzamiento a la intermedia, Kirk puso out al veloz jardinero Jarren Duran en intento de robo de base.
Kirk continúa destacando tras el plato por su excelente tiempo de reaparición (pop time) y encuadre de pitcheos (framing), elementos que lo colocan como uno de los receptores más seguros de la Liga Americana. A la ofensiva, el tijuanense complementa su valor acumulando un sólido promedio de bateo de .271.
Su trabajo diario guiando la rotación de Toronto resulta clave para mantener vivas las aspiraciones del conjunto canadiense.
Samy Natera Jr
El relevista zurdo Samy Natera Jr firmó otra actuación destacada con los Angelinos de Los Ángeles al anotarse su tercer salvamento de la temporada 2026 el 11 de agosto. En la novena entrada contra los Rangers de Texas, Natera entró a preservar la ventaja de 3-2 y retiró a Justin Foscue con un elevado para asegurar la victoria de su novena.
El novato de Ciudad Juárez ha mostrado un ascenso meteórico dentro del bullpen angelino. Tras conseguir su primer rescate a inicios de mes y el segundo el 6 de agosto ante Baltimore, Natera registra en el año una efectividad de 2.00 con 42 ponches acumulados en 27.0 entradas lanzadas en 23 apariciones.
Su WHIP de 0.85 refleja un dominio notable sobre la oposición sin importar el perfil del bateador. Respaldado por una recta sobre las 96 mph, Natera se está convirtiendo rápidamente en la opción zurda de máxima confianza para escenarios de alto apalancamiento.
Gerardo Carrillo
El diestro tapatío Gerardo Carrillo brilló de manera dominante desde el bullpen de los Diamondbacks de Arizona durante la jornada del 12 de agosto ante los Rockies de Colorado. Carrillo completó 2.0 entradas en blanco de relevo, donde solo permitió un hit, otorgó una base por bolas y recetó 4 ponches.
Durante el mes de agosto, Carrillo ha estado impecable: ostenta un porcentaje de carreras limpias de 0.00 en 5.2 episodios de labor con 6 ponches y apenas un imparable permitido. En lo que va de su estadía en las Grandes Ligas en 2026 —tras ser ascendido el 22 de julio— suma una marca de 2-1, efectividad de 0.71, 15 ponches y un WHIP de 1.11 en 12.2 entradas repartidas en 7 juegos.
La potencia de sus lanzamientos, comandada por una bola rápida que supera con soltura las 97 mph, le ha permitido asentarse de forma definitiva en el cuerpo de relevistas de Arizona.
Javier Assad
En el apartado de movimientos de roster, los Cachorros de Chicago tomaron la decisión organizativa de enviar al lanzador mexicano Javier Assad a su sucursal de Triple-A con los Iowa Cubs. La medida, explicada por el mánager Craig Counsell, responde a la necesidad de que el tijuanense sume entradas de trabajo y estire su conteo de pitcheos como abridor.
En la presente campaña con el primer equipo de Chicago, Assad ostenta una marca de 3-1 con una efectividad de 5.88 en ocho apariciones. Ante las bajas y la sobrecarga de trabajo en la rotación abridora de los Cachorros, la gerencia decidió preparar al tijuanense en Ligas Menores para que regrese en el formato de abridor tradicional.
Lejos de representar un retroceso, la asignación busca garantizar que Assad aumente su volumen de lanzamientos para ser una opción de calidad y estar listo para el tramo final de la temporada regular en Las Mayores.