Mexicanos en MLB: Kirk, Valenzuela y Urías brillan en Toronto; Joey Meneses es designado por los Atléticos
Andrés Muñoz
Andrés Muñoz se mantiene como una pieza fundamental en el relevo de los Seattle Mariners. Esta semana, el lanzador sinaloense consiguió su salvamento número 17 de la temporada tras retirar en orden la novena entrada, recetando un par de ponches, en una victoria de 6-3 sobre los San Francisco Giants.
El desempeño reciente de Muñoz ha sido impecable desde el montículo. El derecho acumula 12 apariciones consecutivas sin permitir carrera y ha hilado cuatro salidas sin siquiera tolerar imparables, reduciendo su efectividad a 3.96.
Su capacidad para neutralizar a los bateadores rivales se sustenta en una recta que constantemente supera las 100 millas por hora y un slider devastador, sumando un total de 55 ponches en 36.1 entradas de labor.
Brandon Valenzuela
La fractura del estelar Alejandro Kirk abrió una ventana de oportunidad invaluable para Brandon Valenzuela con los Toronto Blue Jays, y el receptor sonorense ha sabido capitalizarla con creces. En el encuentro del viernes 17 de julio contra los Chicago White Sox, Valenzuela demostró su poderío ofensivo al conectar su octavo cuadrangular de la campaña, un batazo solitario hacia el jardín derecho.
Más allá de su aporte con el madero, donde registra un OPS general de .730, el novato de 25 años ha impresionado tanto a lanzadores como al cuerpo técnico por su precocidad táctica, su solvencia defensiva y su gran inteligencia para llevar el pitcheo de la rotación.
Con el reciente regreso de Kirk al roster activo, los Blue Jays han configurado un tándem de receptores mexicanos inédito, una dinámica que permite a Valenzuela seguir sumando experiencia vital como titular mientras protege la carga física de su compatriota, quien asume labores de bateador designado.
Luis Urías
Luis Urías ha encontrado un resurgimiento oportuno en su carrera desde su llegada a la organización de los Toronto Blue Jays. El infielder sonorense ratificó su buen momento ofensivo al conectar un cuadrangular solitario frente a los Chicago White Sox el 17 de julio, siendo este su segundo tablazo de cuatro esquinas con la franela de la novena canadiense.
Asumiendo un rol de profundidad indispensable ante las múltiples lesiones en el cuadro interior de Toronto, Wicho ha respondido con aplomo cada vez que el mánager lo requiere. En su naciente etapa con el equipo, tiene un promedio de bateo sólido de .276 y un destacado OPS de .861.
Samy Natera Jr
El lanzador zurdo Samy Natera Jr. continúa labrando un camino extraordinario en su temporada de novato con los Los Angeles Angels. El domingo 19 de julio, el espigado relevista originario de Chihuahua volvió a mostrar una enorme madurez en el centro del diamante al retirar otra entrada en blanco, de manera perfecta y con dos ponches, frente a los Detroit Tigers, ayudando a preservar una ajustada victoria por 3-2.
La consistencia y eficiencia han sido el sello distintivo del mexicano, quien asombrosamente solamente ha permitido carreras en dos de sus primeras 14 apariciones como ligamayorista.
Con una efectividad envidiable de 2.76, un WHIP microscópico de 0.980 y 24 ponches recetados en apenas 16.1 innings, Natera se está consolidando como una de las piezas más confiables del bullpen californiano para afrontar situaciones de alta presión.
Joey Meneses
En un movimiento transaccional que refleja la implacable exigencia y frialdad del negocio en las Grandes Ligas, los Oakland Athletics designaron para asignación al primera base sinaloense Joey Meneses el pasado 18 de julio. Esta medida gerencial marca un duro revés en las aspiraciones del experimentado pelotero de 34 años.
A pesar de haber firmado una primera mitad de campaña espectacular en la sucursal Triple-A, donde promedió un asombroso .346 al bate, adornado con 12 jonrones y 80 carreras producidas, Meneses no logró traducir ese dominio al máximo circuito.
Durante su breve estancia de siete juegos en el equipo grande con Oakland, bateó apenas para .150 (.430 de OPS) y se fue sin extrabases, lo que llevó a la directiva a requerir su lugar en el roster de 40 hombres.
Ahora, el culichi deberá navegar por el proceso burocrático de waivers de 10 días para definir si es reclamado por otra franquicia, se declara agente libre o acepta un retorno a las sucursales.