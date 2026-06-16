Mexicanos MLB: Alejandro Kirk está de vuelta con los Blue Jays; Javier Assad se apunta otra victoria
Andrés Muñoz, Seattle Mariners
El cerrador estrella de los Marineros de Seattle, Andrés Muñoz, alcanzó una cifra redonda al consolidar su décimo salvamento de la temporada 2026 de las Grandes Ligas.
Esto ocurrió el lunes 8 de junio en Camden Yards, donde el sinaloense ingresó en la novena entrada para asegurar la victoria por 6-3 ante los Orioles de Baltimore.
Con rectas que volvieron a tocar las 100 millas por hora, Muñoz resolvió el episodio enfrentando a cuatro bateadores sin admitir daño, ponchando de manera consecutiva al estelar Pete Alonso con cuatro sliders y posteriormente a Colton Cowser para cerrar el encuentro.
Sin embargo, la semana del diestro mochitense no estuvo exenta de complicaciones físicas. El domingo 14 de junio, durante un compromiso frente a los Nacionales de Washington, Muñoz tuvo que retirarse prematuramente del montículo en la octava entrada debido a rigidez en la espalda baja y fatiga extrema provocada por las altas temperaturas del encuentro.
Aunque el cuerpo de trainers descartó daños estructurales en el brazo de lanzar y lo catalogó en estatus "día a día", la situación genera cautela en la gerencia de Seattle, especialmente ante la baja de relevistas importantes de su bullpen.
En el acumulado de la campaña 2026, Muñoz registra un récord de 3 victorias y 4 derrotas con una efectividad de 5.92 en 24.1 entradas de labor, habiendo sumado 10 rescates en 15 oportunidades.
Samy Natera Jr, Los Angeles Angels
El zurdo nativo de Ciudad Juárez, Samy Natera Jr, ha irrumpido con fuerza en las Grandes Ligas tras ser promovido al roster de los Angelinos de Los Ángeles el 5 de junio de 2026.
El serpentinero de 26 años realizó su debut oficial el sábado 6 de junio ante los Dodgers de Los Ángeles en Dodger Stadium, completando dos entradas perfectas en relevo donde no admitió hits, otorgó un pasaporte y recetó tres ponches ante bateadores de élite.
Su ascenso desde Triple-A Salt Lake, donde dejó un récord de 5-0 y 3.00 de efectividad, respondió a la urgencia de los californianos por encontrar brazos confiables.
Esta semana, Natera Jr sumó dos excelentes presentaciones en el bullpen.
El lunes 8 de junio retiró dos tercios de entrada con un ponche ante los Astros de Houston, y el sábado 13 de junio contuvo a la ofensiva de los Rays de Tampa Bay durante dos entradas completas en blanco, otorgando dos bases por bolas y recetando dos ponches.
Tras estos compromisos, su línea estadística en la Gran Carpa se mantiene impecable con una efectividad inmaculada de 0.00, seis ponches y un minúsculo WHIP de 0.64 en 4.2 episodios de labor.
Brandon Valenzuela, Toronto Blue Jays
El receptor novato Brandon Valenzuela vivió el momento más memorable de su joven carrera en las Mayores el martes 9 de junio, al vestirse de héroe con un imparable de oro frente a los Filis de Filadelfia.
En la parte baja de la novena entrada y con el juego empatado 2-2, Valenzuela descifró una recta de cuatro costuras a 99.9 mph del cerrador estrella Jhoan Duran para conectar una línea al jardín izquierdo que remolcó la carrera del triunfo por 3-2 en Rogers Centre.
El impacto del sonorense ha sido de gran valor para la ofensiva canadiense, demostrando madurez ante serpentineros de élite.
A pesar de la reincorporación de los receptores titulares del equipo, Valenzuela ha forzado la mano del manager John Schneider gracias a un rendimiento consistente que incluye un promedio de bateo de .254 y cuadrangulares clave a principios de mes.
Alejandro Kirk, Toronto Blue Jays
La receptoría de los Azulejos de Toronto recuperó a su pilar principal el viernes 12 de junio de 2026, fecha en que Alejandro Kirk fue activado de la lista de lesionados tras perderse más de dos meses de acción debido a una fractura en el pulgar izquierdo.
El impacto del tijuanense fue inmediato en la victoria por 8-5 ante los Yanquis de Nueva York: en el primer lanzamiento del encuentro utilizó de manera exitosa el sistema de retos ABS para revertir una mala marcación y, en su primer turno al bate de la noche, conectó un doblete productor contra Ryan Weathers con una velocidad de salida de 97.5 mph que trajo la primera anotación del juego. Kirk cerró una jornada perfecta al irse de 3-3 con un boleto, una anotada y dos impulsadas.
El regreso de Kirk aporta un tremendo balance defensivo y ofensivo a los Azulejos, quienes resintieron su ausencia durante los meses de abril y mayo. Con Kirk detrás del plato, el cuerpo de lanzadores recupera a uno de los receptores con mejor encuadre de lanzamientos de las Grandes Ligas, mientras que la alineación suma un bateador de contacto probado en situaciones de presión.
Aunque compartirá responsabilidades con el novato Valenzuela, el retorno del estelar mexicano revitaliza las aspiraciones de Toronto en la reñida División Este de la Liga Americana.
Javier Assad, Chicago Cubs
El serpentinero derecho Javier Assad ratificó su estatus como el comodín más valioso en la rotación de los Cachorros de Chicago tras silenciar por partida doble a los Gigantes de San Francisco.
Tras cumplir con una espectacular labor de relevo de emergencia de 6.1 entradas en blanco el domingo 7 de junio debido a la lesión de Jameson Taillon, Assad asumió el rol de abridor el viernes 12 de junio en Oracle Park, donde hilvanó otra gema de pitcheo al lanzar seis episodios completos sin permitir anotaciones, concediendo únicamente tres hits y una base por bolas, y retirando a cinco rivales por la vía del ponche para sellar el triunfo de su equipo por 5-1.
Esta notable consistencia le permitió a Assad registrar su cuarta victoria de la campaña frente a una sola derrota. Su análisis técnico muestra que su éxito radica en la combinación precisa de su sinker y su slider, recursos que utilizó para inducir nueve outs por la vía del rodado contra los bateadores de San Francisco y doblegar a la oposición en momentos de apremio.
La versatilidad y el aplomo del tijuanense para brillar tanto en el bullpen como en aperturas programadas lo afianzan como un elemento estratégico de primer nivel para la escuadra dirigida por Craig Counsell.
Jarren Durán, Boston Red Sox
El jardinero de los Medias Rojas de Boston, Jarren Durán, demostró nuevamente su capacidad para aportar poder en momentos decisivos durante el compromiso del sábado 13 de junio frente a los Rangers de Texas en Fenway Park.
En la parte baja de la octava entrada y con Boston liderando apenas por 4-3, Durán descifró el primer lanzamiento del relevista Peyton Gray para conectar un panorámico cuadrangular de dos carreras hacia el sector del bullpen de Fenway, sellando la pizarra definitiva de 6-3. Este estallido ofensivo representó su undécimo jonrón del año, demostrando su resiliencia tras haber sido ponchado previamente por el abridor Jacob deGrom.
Durán se ha consolidado como el motor de la ofensiva de Boston en la campaña 2026, destacando por su combinación de velocidad, embasado y el aumento progresivo de su poder. Su evolución como bateador se evidencia en los ajustes que realiza entre turnos contra pitcheo de élite, y este cuadrangular ante Gray resalta su valor como pieza clave para mantener a los Red Sox competitivos dentro de su división.
Daniel Duarte, New York Mets
El sonorense Daniel Duarte ha completado un regreso sumamente inspirador a las Grandes Ligas con los Mets de Nueva York tras superar una cirugía de revisión de UCL en el codo derecho que le hizo perderse toda la temporada 2025.
Duarte inició la campaña 2026 con efectividad de 2.60 en 17.1 entradas en la sucursal Triple-A Syracuse antes de obligar a los Mets a promoverlo mediante una cláusula de movilidad ascendente. Su reincorporación al equipo grande el jueves 11 de junio ratificó la confianza que la directiva tiene en su brazo recuperado.
Durante el periodo evaluado, el derecho realizó dos excelentes relevos en Citi Field contra los Bravos de Atlanta. El sábado 13 de junio completó un episodio perfecto con un ponche, y el domingo 14 extendió su labor a una entrada y dos tercios en blanco, concediendo una base por bolas y retirando a un bateador por la vía del ponche en la victoria por 8-1.
Su línea de la temporada 2026 en MLB refleja una efectividad inmaculada de 0.00 en 5.0 entradas con solo un hit permitido y un WHIP de 0.40. A pesar de ser opcionalizado a Triple-A Syracuse el lunes 15 debido a la necesidad de brazos frescos tras lanzar en días seguidos, Duarte demostró pertenecer al máximo nivel.