Los Guardianes de Cleveland aseguraron el pase a la Serie de Campeonato al imponerse 2-0 sobre los Medias Blancas de Chicago con un jonrón de dos carreras del dominicano José Ramírez en el Progressive Field (Cleveland).

De esta forma, los Guardianes completan una espectacular (3-2) remontada luego de perder los dos primeros partidos de la Serie Divisional.

Ramírez, de 34 años, conectó una curva directo al jardín izquierdo en la parte baja del cuarto episodio desatando la locura entre los presentes y desde ese momento definiendo el partido.

Es el segundo jonrón en postemporada para el de Bani, República Dominicana, que batea para un promedio de .278 con siete carreras impulsadas.

Desde la lomita, Gavin Williams consagró una gran actuación para Cleveland con 5.2 entradas en las que permitió un hit, sin carreras y retiró a 12 por la vía del ponche.

Erik Sabrowski, Hunter Gaddis y Cade Smith consagraron la mejor noche de la temporada para Cleveland desde el relevo, permitiendo un total de tres hits por parte de la poderosa ofensiva de Chicago en un juego de eliminación.

Los Guardianes clasifican a la Serie de Campeonato por segunda ocasión en las últimas tres temporadas. AFP