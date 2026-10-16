Milwaukee consuma la epopeya: Los Cerveceros barren a los Dodgers y están en la Serie Mundial

Los Cerveceros de Milwaukee asestaron un golpe letal a la dinastía angelina tras vencer 6-4 a los Dodgers en el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Con esta victoria incontrovertible, la novena de Wisconsin completó la barrida de cuatro triunfos consecutivos, aniquiló la ambición del tricampeonato angelino y se erigió como el primer invitado oficial a la Serie Mundial de 2026.

El encuentro definitivo exigió un temple inquebrantable por parte de los visitantes.

THE NATIONAL LEAGUE PENNANT IS COMING HOME TO MILWAUKEE #WinOurWay pic.twitter.com/AC1ckMgXxM — Milwaukee Brewers (@Brewers) October 16, 2026

Shohei Ohtani inauguró el marcador en el segundo episodio con un portentoso cuadrangular de tres carreras que recorrió 428 pies, a la par que el abridor Tyler Glasnow mantenía un dominio perfecto durante las tres primeras entradas.

Sin embargo, la ofensiva de Milwaukee despertó en el cuarto inning para revertir el déficit y un jonrón solitario de David Hamilton frente al relevista Edwin Díaz en el noveno rollo fungió como el colofón del partido.

El galardón de Jugador Más Valioso de la serie recayó en el inicialista Jake Bauers, cuyo periplo personal roza la epopeya. Hace apenas dos años contempló el retiro; hoy es el baluarte innegable del equipo.

Bauers cimentó su premio mediante intervenciones providenciales, como el cuadrangular de dos carreras frente a Blake Snell en el tercer choque y un estoico turno al bate de 12 lanzamientos contra Yoshinobu Yamamoto en el segundo duelo. Todo ello respaldado por una pletórica campaña regular donde registró 26 vuelacercas y un OPS+ de 140.

La debacle de los Dodgers evidencia un colapso estructural frente a la adversidad.

A pesar de contar con una nómina plagada de estrellas, la escuadra californiana padeció una severa atrofia ofensiva, acumulando una marca de 3 hits en 32 oportunidades con corredores en posición de anotar durante los tres primeros juegos.

En franco contraste, Milwaukee revalidó sus 103 victorias de la temporada regular apoyado en la inexpugnabilidad de su bullpen, el cual maniató sistemáticamente a los bateadores locales en los compases postreros de la serie.

Ahora, los Cerveceros aguardan en el pináculo de la postemporada al vencedor de la Liga Americana, donde los Rays de Tampa Bay y los Guardianes de Cleveland dirimen el último boleto.

Para Milwaukee, esta clasificación representa una oportunidad de redención histórica, pues buscarán coronarse por primera vez tras su lejana y única aparición en el Clásico de Otoño de 1982.