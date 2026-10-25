Milwaukee remonta cuatro carreras y se acerca a su primer título de Serie Mundial

Los Brewers de Milwaukee estaban abajo por cuatro carreras cuando apenas había terminado la primera mitad de la entrada inicial del Juego 2 de la Serie Mundial. Los Rays de Tampa Bay habían castigado al novato Logan Henderson y parecían encaminados a empatar la eliminatoria, pero el equipo con más victorias de la temporada regular volvió a encontrar una salida. Milwaukee remontó para imponerse 5-4 y colocarse a dos triunfos del primer campeonato de su historia.

El sábado, en el American Family Field, Sal Frelick conectó un cuadrangular solitario en la sexta entrada para igualar el marcador, mientras que Cooper Pratt produjo la carrera de la victoria con un sencillo en la séptima. Los Brewers consiguieron así su séptima remontada de la postemporada, en la que ya habían levantado otra desventaja de cuatro anotaciones frente a los Dodgers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

El comienzo había sido favorable para Tampa Bay desde el primer bateador. Yandy Díaz aprovechó un error de tiro de Pratt para instalarse en segunda base. Chandler Simpson abrió la cuenta con un sencillo productor y Junior Caminero amplió la ventaja con otro imparable. Liam Hicks completó el ataque con un jonrón de dos carreras, de 411 pies, que puso el 4-0 antes de que los Brewers tomaran su primer turno al bate.

Milwaukee respondió de inmediato contra Drew Rasmussen, quien llegaba como uno de los lanzadores más efectivos de estos playoffs. Jackson Chourio y Jake Bauers conectaron sencillos, William Contreras impulsó la primera carrera y Garrett Mitchell produjo la segunda. El equipo local había reducido la diferencia a la mitad antes de terminar la entrada inaugural y evitó que el golpe recibido se convirtiera en una desventaja definitiva.

La persecución continuó en el cuarto episodio, cuando un error del primera base mexicano Jonathan Aranda permitió que Pratt anotara la tercera carrera de Milwaukee. Rasmussen salió del encuentro con dos corredores en base y dos outs, pero el relevista Cam Booser consiguió que Christian Yelich bateara un rodado para conservar la ventaja de los Rays.

La diferencia pudo aumentar en la sexta entrada. Con Hicks en segunda, Víctor Mesa Jr. conectó un sencillo al jardín izquierdo, pero Jackson Chourio realizó un tiro preciso al plato para retirar al corredor. La jugada fue revisada y la decisión se mantuvo. Tampa Bay desperdició así una oportunidad de ampliar el marcador que terminaría por costarle cara.

En el cierre de ese mismo episodio, Frelick castigó al zurdo Ian Seymour con un jonrón de 408 pies por el jardín central. El batazo tuvo un significado especial para un pelotero que apenas había conseguido cuatro cuadrangulares durante toda la temporada regular. Milwaukee empató 4-4 y, por primera vez desde el comienzo del encuentro, había borrado completamente la desventaja.

La remontada se consumó en la séptima. Brice Turang abrió con un doble y avanzó a tercera mediante un elevado de Mitchell. Entonces apareció Pratt, cuyo error había facilitado la primera carrera de Tampa Bay, para conectar un sencillo al jardín derecho que impulsó la quinta anotación. El campocorto pasó de protagonizar la primera equivocación del partido a producir la carrera decisiva de la noche.

Aranda, quien había conectado tres imparables en el Juego 1, terminó esta vez con un doble en cuatro turnos, dos ponches y un error defensivo. Su batazo llegó en la quinta entrada y lo llevó hasta tercera base, pero Caminero fue retirado para terminar el episodio. El mexicano tampoco pudo impulsar la carrera del empate en la séptima, cuando bateó un rodado que permitió avanzar a Taylor Walls hasta la antesala.

Tampa Bay todavía encontró una última oportunidad. Jonny DeLuca abrió la novena entrada con un doble y avanzó a tercera mediante un rodado de Ben Williamson. Sin embargo, Aaron Ashby ponchó a Yandy Díaz para asegurar la victoria y completar una remontada que dejó a Milwaukee con ventaja de 2-0 en la Serie Mundial, después de haber ganado el primer encuentro por 3-2.

La Serie Mundial se reanudará el lunes 26 de octubre, a las 18:00 horas del centro de México, con el Juego 3 en el Tropicana Field de St. Petersburg, Florida. Los Rays recibirán a los Brewers obligados a conseguir su primera victoria para evitar quedar a una derrota de perder la serie, mientras Milwaukee buscará acercarse todavía más al primer título de su historia.