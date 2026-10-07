MLB: Los "Black Sox" y la historia de cómo ocho hombres vendieron su alma y la Serie Mundial de 1919

El 1 de octubre de 1919, en un atestado Redland Field en Cincinnati, el lanzador estrella de los Chicago White Sox, Eddie Cicotte, se preparó en el montículo para realizar su segundo lanzamiento del juego.

La bola voló directamente y golpeó de lleno en la espalda del primer bateador de los Reds, Morrie Rath. Para los más de 30,000 espectadores presentes, pareció un simple error de descontrol. Sin embargo, para un selecto grupo de hombres de traje y sombrero repartidos por todo el país, fue un telegrama. El arreglo estaba en marcha y la Serie Mundial acababa de ser vendida al mejor postor.

Para entender el escándalo de los Black Sox —quizá la farsa deportiva más famosa en la historia de Estados Unidos— es necesario viajar a las entrañas de la llamada "Era de la Bola Muerta".

En aquellos años, el beisbol y las apuestas eran un elemento indisoluble. Los apostadores profesionales operaban a plena luz del día en las gradas de los estadios, traficando pronósticos sobre detalles tan minúsculos como si el siguiente lanzamiento sería bola o strike.

En ese contexto, el soborno no era una anomalía inesperada; era más bien una tentación que se había cocinado a fuego lento durante dos décadas ante la mirada cómplice de los dueños de los equipos, quienes preferían ignorar la corrupción con tal de mantener las gradas llenas.

Los White Sox de 1919 no eran un equipo cualquiera. Venían de aplastar a sus rivales y coronarse campeones en 1917, consolidándose como una auténtica máquina perfecta de talento que lideraba la liga en carreras anotadas y bases robadas.

No obstante, el vestuario era un polvorín social y humano. Estaban irreconciliablemente divididos en dos bandos que apenas se dirigían la palabra. Los Clean Sox (las Medias Limpias), liderados por jugadores de clase media y educación universitaria como el capitán Eddie Collins y el brillante receptor Ray Schalk; y una facción obrera, dura y de escasa educación formal, encabezada por el primera base Chick Gandil y el intimidante campocorto Swede Risberg.

Durante décadas, Hollywood y la cultura popular justificaron la traición basándose en el mito del jefe tacaño, afirmando que el dueño del equipo, Charles Comiskey, explotaba a los peloteros pagándoles sueldos de miseria.

La fría y dura evidencia histórica cuenta otra historia.

La nómina de Chicago para 1919 superaba a la de los propios Reds por más de $11,500 dólares, y jugadores como Eddie Collins y "Shoeless" Joe Jackson figuraban entre los mejor pagados de todas las Grandes Ligas. La motivación principal no fue la desesperación económica del proletariado, sino la pura codicia y la certeza arrogante de que el sistema les permitiría salirse con la suya.

No fue el infame líder de la mafia neoyorquina Arnold Rothstein quien orquestó todo mágicamente desde las sombras. Fueron los propios jugadores, específicamente Gandil y Cicotte, quienes tomaron la iniciativa y ofrecieron el campeonato en bandeja de plata a corredores de apuestas como Sport Sullivan y el exlanzador Bill Burns.

Tras asegurar una promesa de pago conjunto de $100,000 dólares —unos $1.8 millones de dólares en 2026— reclutaron a otros seis compañeros en habitaciones de hotel para garantizar que el sabotaje fuera matemáticamente infalible.

La Serie Mundial, que excepcionalmente aquel año se pactó al mejor de nueve juegos, se convirtió en una trágica coreografía.

Lefty Williams, el segundo mejor lanzador abridor de Chicago, mostró un descontrol inaudito y fijó un vergonzoso récord al perder tres aperturas en un solo Clásico de Otoño.

Sin embargo, entre los criminales rara vez hay honor, y la logística del soborno rápidamente se hundió en el caos. Diferentes redes de apostadores empezaron a retener los pagos prometidos. Cicotte exigió sus $10,000 dólares por adelantado y los encontró escondidos bajo su almohada, pero a otros jugadores solo les llegaron migajas en sobres sucios.

Furiosos por la falta de pago, los jugadores corruptos decidieron rebelarse contra la mafia y empezaron a jugar a ganar a la mitad del torneo. Esto fue facilitado por la labor heroica del novato Dickie Kerr, un Clean Sox que ignoraba el complot y que logró ganar dos juegos, incluyendo una blanqueada en el Juego 3.

Eventualmente, las disputas se saldaron, los conspiradores volvieron al redil del sabotaje, y los Cincinnati Reds se coronaron campeones en el octavo juego.

El engaño resultó ser un secreto a voces. A lo largo de la tensa temporada regular de 1920, mientras los White Sox enfrascados luchaban por el banderín contra los Cleveland Indians, la farsa se desmoronaba desde adentro.

Eddie Collins y Ray Schalk, hastiados, denunciaron internamente que sus propios compañeros dejaban pasar batazos fáciles y lanzaban sin esfuerzo bajo las órdenes de los apostadores en juegos clave.

El castillo de naipes sucumbió a finales de septiembre de 1920. Acorralado por la presión de un gran jurado y el remordimiento, Eddie Cicotte se quebró y confesó todo. Horas más tarde, el legendario jardinero "Shoeless" Joe Jackson también admitió haber aceptado $5,000 dólares del soborno. Comiskey no tuvo más opción que suspender a sus siete estrellas activas de inmediato y terminó perdiendo el campeonato frente a Cleveland.

En el verano de 1921, los peloteros enfrentaron un mediático juicio penal. A pesar de testimonios irrefutables, hábiles maniobras legales —y un jurado empático con los héroes locales de clase trabajadora— culminaron en un veredicto de no culpabilidad.

La sala del tribunal estalló; el público cargó a los jugadores en hombros por las calles de Chicago. Pero la resaca llegó apenas veinticuatro horas después. Para salvar la imagen comercial del beisbol, los dueños de las ligas habían designado a un implacable juez federal, Kenesaw Mountain Landis, como el primer Comisionado omnipotente.

Landis asestó un golpe moral que iba más allá de la decisión de los tribunales de Illinois. "Independientemente del veredicto de los jurados", sentenció en una histórica declaración de tolerancia cero, "ningún jugador que arregle un juego de beisbol... jugará jamás beisbol profesional".

Los ocho fueron desterrados de por vida. Figuras como Buck Weaver murieron clamando injusticia; él conocía el arreglo pero nunca aceptó dinero y jugó brillantemente bateando para .324 en esa serie, siendo proscrito únicamente por su conocimiento culpable.

Pero ninguna herida quedó tan abierta en el corazón de América como la de Shoeless Joe Jackson.

Un muchacho analfabeto de las textileras del sur que poseía un swing tan poéticamente perfecto que el mismo Babe Ruth lo copió. Jackson tuvo el atrevimiento de batear .375 en la misma serie que presuntamente ayudó a regalar.

Muchos defienden hoy que era inocente en el campo, pero los fríos expedientes legales de un juicio civil en 1924, donde demandó a los White Sox exigiendo salarios caídos, probaron que mintió repetidamente y cometió perjurio al retractarse de su confesión original.

Retrato en 1919 de Shoeless Joe Jackson (1889 - 1951), el legendario jardinero de los Chicago White Sox. | Getty Images

Sin embargo, ni siquiera el exilio dictado por Landis pudo derrotar al implacable paso del tiempo.

Más de un siglo después, el 13 de mayo de 2025, el Comisionado Rob Manfred tomó la sorpresiva e histórica decisión de levantar la inelegibilidad permanente de Joe Jackson y otros jugadores fallecidos.

El argumento jurídico y moral de Manfred fue sencillo. La regla tenía un propósito de salvaguardar el juego activo, y un hombre que lleva muerto setenta años no representa ya una amenaza para la integridad del beisbol.

Con esta revolución, la mítica figura del descalzo Joe Jackson se parará simbólicamente en el plato una vez más en diciembre de 2027, cuando el Comité de la Era Clásica del Salón de la Fama decida, al fin, si los pecados de 1919 pueden ser perdonados para inmortalizar el talento más puro que alguna vez tocó un madero.