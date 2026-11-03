MLB: Mexicanos aseguran contratos millonarios ante la amenaza del lockout

Los equipos de MLB apresuran sus movimientos en la agencia libre ante la inminente llegada de un cierre patronal el próximo 2 de diciembre, fecha en la que vencerá el actual Contrato Colectivo de Trabajo —CBA por sus siglas en inglés—.

Impulsados por la urgencia durante los primeros días de noviembre, tres peloteros mexicanos ya han recibido noticias de sus equipos.

Andrés Muñoz

La gerencia de los Mariners ejerció la opción de club para retener al cerrador mexicano Andrés Muñoz de cara a la campaña 2027.

El acuerdo garantiza un salario base de nueve millones de dólares, una retribución financiera sensata para el brazo que ejerce como cerrador principal en la organización. El contrato original, estructurado a finales de 2021, también contempla una opción de diez millones para la zafra de 2028.

Muñoz el 2026 con 28 salvamentos y una tasa de ponches abrumadora. A través de 57.1 entradas de labor, el diestro de Los Mochis recetó 89 chocolates.

Aunque su efectividad se elevó a 4.24 tras malograr 10 oportunidades de rescate, la directiva de Seattle priorizó su aplomo para dominar rivales en situaciones de apremio máximo.

Randy Arozarena

En otro movimiento clave dentro de la División Oeste de la Liga Americana, los propios Mariners extendieron una oferta calificada a Randy Arozarena.

La propuesta contractual asciende a $23.15 millones de dólares por un año. Esta maniobra otorga a la franquicia protección compensatoria en el draft si el jardinero decide rechazar el pacto, explorar el mercado y firmar con un equipo distinto.

El outfielder de origen cubano y naturalizado mexicano viene de rubricar la mejor temporada estadística de su trayectoria.

Arozarena impuso marcas personales al registrar 113 carreras anotadas y un conspicuo OPS de .865. Gracias a esta consistencia ofensiva inobjetable, se consolida como uno de los bates más codiciados en la actual ventana de transferencias.

Isaac Paredes

Por su parte, los Astros garantizaron la permanencia del antesalista Isaac Paredes al ejercer su respectiva opción de club para 2027. El pelotero sonorense devengará un salario de $13.35 millones de dólares, cifra que representa un aumento salarial de cuatro millones en comparación con sus ganancias del ciclo anterior.

La decisión resulta un acierto administrativo, pues las proyecciones de arbitraje estimaban los ingresos de Paredes por encima de los 15 millones.

El madero de Paredes probó ser una herramienta fundamental para la novena texana.

Finalizó el calendario regular con 25 cuadrangulares y 94 carreras impulsadas, métricas que ratifican su madurez como bateador de poder en el máximo circuito.