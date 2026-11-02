MLB: Robinson Canó Jr pacta un acuerdo millonario con los Marlins de Miami

El prospecto dominicano Robinson Canó Jr dio su primer gran paso hacia el beisbol profesional de MLB. El infielder de 16 años firmó un preacuerdo por un millón de dólares con los Marlins de Miami.

Con este pacto, la franquicia de la Florida aseguró a uno de los talentos jóvenes que más ha llamado la atención en el último año y abre la puerta para la continuidad del legado del experimentado segunda base y actual jugador de los Diablos Rojos del México, Robinson Canó.

Gran parte del desarrollo técnico del joven pelotero ha sido forjado bajo la supervisión directa de su padre, con quien ha mantenido una rigurosa rutina de entrenamiento.

Robinson Cano Jr. has agreed to terms with the Marlins on a deal worth about $1M @mikedeportes 1st — Jon Heyman (@JonHeyman) November 2, 2026

La preparación de Canó Jr arranca a las seis de la mañana con trabajo físico en la pista, para luego enfocarse en pulir sus fundamentos defensivos y ofensivos con ejercicios de rolling tiro y bateo. Después de sus clases en línea, termina el día con una sesión de gimnasio nocturna.

Durante años, Robinson Canó Jr alternó la escuela con algunos torneos y juegos esporádicos, yendo a jugar los fines de semana o en competencias ocasionales que eran seguidas de varios meses de inactividad. Fue apenas en 2023 cuando le confesó a su padre que quería jugar de lleno al beisbol y asumir con disciplina todo lo que ello implicaba.

“Nunca se me ha quejado: 'Papi, yo estoy cansado' ni nada. Y esa es para mí la parte que me hace sentir más orgulloso, porque si desde esa edad él aprende, imagínate el talento que él puede desarrollar. Es como el diamante, tú lo moldeas a tu manera. Por eso le pido a Dios que me dé la vida y la salud”, le dijo Canó a Sports Illustrated México en 2025, luego de que su hijo participara en el showcase de estrellas organizado por la Liga Mexicana de Beisbol en el marco de su Centenario, donde exhibió sus habilidades ante decena de cazatalentos y scouts de MLB y LMB.

"Lo más duro es que dijo que tiene más habilidades que yo", dijo entonces el ex jugador de los Yankees sobre su hijo, que formará parte de la clase internacional de los Marlins de 2028.