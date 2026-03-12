MLB: Siete adquisiciones subestimadas del offseason
Más que quizá en cualquier otro momento de la historia del deporte, el béisbol está siendo consumido por el debate sobre el tope salarial.
Como la única gran liga deportiva de Norteamérica sin un salary cap, Major League Baseball se distingue de sus competidores. Y con el convenio colectivo de la liga programado para expirar en diciembre—además del abrupto cambio en el liderazgo del sindicato el mes pasado—la conversación sobre si el béisbol debería alterar drásticamente su estructura financiera seguirá intensificándose a lo largo de 2026.
Ese debate pareció entrar en una nueva fase con la firma del jardinero Kyle Tucker por parte de los Los Angeles Dodgers con un contrato de cuatro años y 240 millones de dólares, lo que generó mucha preocupación entre los aficionados y no poca incomodidad entre los propietarios de equipos. Claro, el megacontrato de Tucker no fue el único acuerdo gigantesco otorgado este invierno, aunque sí fue el más ruidoso.
En total, los equipos de MLB otorgaron nueve contratos de nueve cifras, seis más que superaron los 50 millones de dólares y 40 acuerdos multianuales. También hubo traspasos de alto impacto que vieron a jugadores All-Star cambiar de uniforme a cambio de prospectos de élite. Si este terminó siendo el último receso de temporada bajo lo que durante años se consideraron circunstancias “normales”, ciertamente ha sido uno muy movido.
Aquí, sin embargo, optaremos por no enfocarnos en los grandes titulares, sino en varias transacciones que pudieron haber pasado por debajo del radar de las reacciones inmediatas. Estas adquisiciones quizá no provocaron un alboroto entre los aficionados más propensos a indignarse, pero parecen capaces de aportar mucho valor excedente —para usar un término de moda en las oficinas de los equipos— a un grupo astuto de organizaciones.
Ryan Helsley, relevista, Baltimore Orioles
Firmó un contrato de dos años y 28 millones de dólares
Este es el contrato de agente libre más grande incluido en esta lista, pero el acuerdo de Helsley con Baltimore todavía puede considerarse subestimado. En términos de valor total, sus 28 millones garantizados representan el quinto mayor contrato para un relevista agente libre este invierno, solo detrás de Edwin Díaz (tres años, 69 millones), Devin Williams (tres años, 51 millones), Robert Suárez (tres años, 45 millones) y Tyler Rogers (tres años, 36 millones).
Entre 2022 y 2024, Helsley registró una efectividad de 1.83 y una tasa de ponches de 34.6% a lo largo de 167⅔ entradas. Sin embargo, se derrumbó tras un cambio a mitad de temporada el año pasado a los New York Mets, y sus problemas estuvieron ligados en gran medida a un pitch tipping (revelar involuntariamente el lanzamiento) que él mismo reconoció a finales de agosto.
Su recta promedia todavía cerca de las 100 millas por hora, su repertorio sigue luciendo de élite y resulta un poco sorprendente que ningún otro equipo estuviera dispuesto a superar la oferta que le hizo Baltimore. Los Orioles apuestan a que las siete semanas complicadas con las que cerró la temporada pasada fueron más una anomalía que una nueva normalidad. Y considerando que se trata de un compromiso relativamente barato y de corto plazo —el segundo año del contrato es una opción del jugador—, parece una apuesta pragmática.
Mike Burrows, abridor, Houston Astros
Adquirido vía cambio desde los Pittsburgh Pirates
El año pasado, Hunter Brown y Framber Valdez fueron los únicos abridores de Houston que superaron las 90 entradas. Más allá de esa dupla, los pitchers abridores de los Astros se combinaron para una efectividad de 4.69. Con Valdez ahora rumbo a los Detroit Tigers, era evidente que el equipo necesitaba refuerzos.
La estrella japonesa Tatsuya Imai se llevará la mayor parte de la atención como la gran adquisición del invierno, pero Burrows podría ser igual de importante para el éxito de Houston en 2026. En su primera oportunidad prolongada en Grandes Ligas la temporada pasada, Burrows registró una efectividad de 3.96 y una tasa de ponches de 24.1% en 96 entradas, apoyándose en un changeup de élite que, según Statcast, fue el quinto mejor lanzamiento de ese tipo por pitcheo entre quienes tiraron al menos 300 cambios.
Con seis temporadas más de control del equipo, el derecho de 26 años parece encaminado a convertirse en una pieza fija dentro de la rotación de los Astros.
Jeff McNeil, segunda base, Athletics
Adquirido vía cambio desde los New York Mets
Después de ocho años con los Mets, McNeil se dirige a Sacramento, donde su producción constante será una adición bienvenida para su nuevo equipo. Los segundas bases de los A’s terminaron últimos en las Grandes Ligas en 2025 con un promedio de bateo de .211, una cifra que McNeil debería superar con relativa facilidad.
El enfoque del veterano, basado en hacer contacto, contrasta con el de dos de sus nuevos compañeros que podrían competir con él por tiempo de juego: Max Muncy y Zack Gelof, quienes registran tasas de ponches superiores al 30% a lo largo de sus jóvenes carreras.
Con todo el poder ofensivo presente en el lineup de los Athletics, el alto piso de rendimiento de McNeil lo convierte en una pieza complementaria ideal. Y si logra explotar algo de poder en el parque favorable al bateo que es Sutter Health Park, podría volverse un bateador todavía más productivo. Solo queda esperar que su nutrido grupo de aficionados internacionales lo siga desde Queens hasta el norte de California.
Caleb Durbin, tercera base, Boston Red Sox
Adquirido vía cambio desde los Milwaukee Brewers
Los aficionados de Boston quedaron bastante golpeados tras la salida de Alex Bregman en la agencia libre. Y aunque Durbin no tiene el mismo cartel que Bregman, podría terminar siendo igual de valioso.
El diminuto Durbin fue una figura poco reconocida durante su temporada de novato con los Brewers, al registrar 2.6 fWAR, con 11 cuadrangulares y 18 bases robadas, camino a terminar tercero en la votación al Novato del Año de la Liga Nacional.
Su principal carta de presentación fue su dominio de la zona de strike, ya que registró la quinta tasa de ponches más baja (9.9%) entre los bateadores calificados. Más que un antesalista de poder, Durbin encaja en el perfil de bateador chispa, capaz de robar alrededor de 25 bases y de ganarse rápidamente el cariño de su nueva afición.
Rhys Hoskins, 1B, Cleveland Guardians
Firmó un contrato de ligas menores
Hace apenas dos años, Hoskins firmó un contrato de dos años y 34 millones de dólares con los Milwaukee Brewers después de perderse toda la temporada 2023 mientras se recuperaba de una rotura del ligamento cruzado anterior. Tras conectar 26 cuadrangulares para Milwaukee en 2024, las lesiones limitaron a Hoskins a solo 90 juegos la temporada pasada, aunque aun así terminó con 12 jonrones, un porcentaje de embasado de .332 y un wRC+ de 109.
Si bien eso no representa producción de nivel estelar para un jugador que ya se encuentra firmemente en la etapa de primera base/bateador designado de su carrera, resulta un poco extraño que Hoskins no haya recibido un contrato de Grandes Ligas. Para unos Guardians necesitados de carreras, esta apuesta luce totalmente razonable: un bateador de poder que, en el peor de los casos, podría ser un excelente compañero de platoon para Kyle Manzardo, quien terminó segundo en el equipo con 27 jonrones en 2025, pero tuvo muchas dificultades ante lanzadores zurdos.
Cleveland tuvo 15 jugadores con al menos 100 apariciones al plato la temporada pasada, y solo dos (Manzardo y José Ramírez) registraron un wRC+ por encima del promedio de la liga (100). Hoskins, en cambio, nunca ha tenido un wRC+ inferior a 100 en sus ocho años de carrera, por lo que debería aportar credibilidad ofensiva a un lineup que necesita urgentemente más poder.
Sean Newcomb, relevista, Chicago White Sox
Firmó un contrato de un año y 4.5 millones de dólares
Después de años lidiando con lesiones, inconsistencia y roles poco definidos, Newcomb finalmente logró encajar todas las piezas en 2025, registrando una efectividad de 2.73 en 92⅓ entradas con los Boston Red Sox y los Athletics la temporada pasada, principalmente como relevista.
Eso le valió el mayor contrato de su carrera y le da al renovado bullpen de Chicago varias opciones con pitchers capaces de cubrir múltiples entradas, junto a Grant Taylor y Mike Vasil.
¿La llegada de Newcomb cambiará drásticamente el destino de un equipo que viene de tres temporadas consecutivas con más de 100 derrotas? Probablemente no. Pero este es exactamente el tipo de movimiento que debería hacer una organización que busca dar pequeños pasos hacia la competitividad: firmas de bajo costo para relevistas que elevan el piso del cuerpo de lanzadores y que, si Chicago no está en la pelea por playoffs cerca de la fecha límite de cambios, podrían convertirse en activos de intercambio para traer talento joven y avanzar en la reconstrucción.
Luis Rengifo, utility, Milwaukee Brewers
Firmó un contrato de un año y 3.5 millones de dólares
Entre 2022 y 2024, Rengifo se consolidó discretamente como uno de los utility más versátiles de la liga. No fue precisamente un ejemplo de durabilidad en ese periodo—se perdió 155 juegos en total—pero aun así registró un wRC+ de 111 mientras jugaba en seis posiciones distintas.
Sin embargo, en su año de contrato con los Los Angeles Angels, su producción cayó considerablemente: bateó .238/.287/.335, para un wRC+ de 73, aunque estableció máximos personales en juegos disputados (147) y apariciones al plato (541).
Ese bajón ofensivo derivó en un contrato más modesto con los Brewers, pero este es el tipo de movimiento de compra baja que la organización suele ejecutar bien. Milwaukee se desprendió de prácticamente toda su profundidad en la tercera base durante este receso de temporada, lo que aparentemente abre el camino para que Rengifo tenga tiempo de juego regular en una posición específica.
Su versatilidad, su condición de bateador ambidiestro y su edad (apenas 29 años) sugieren que los Brewers deberían encontrar formas de que sea un jugador útil, sin importar el lugar del diamante que termine ocupando.