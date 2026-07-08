Nueve cambios de Tom Verducci en las alineaciones titulares del Juego de Estrellas de la MLB
Este artículo fue publicado originalmente como parte de Verducci’s View, el nuevo boletín semanal de beisbol del escritor senior de Sports Illustrated, Tom Verducci. Cada lunes, Tom comparte por correo electrónico sus apuntes, analiza los temas más importantes de la MLB, ofrece análisis detallados mediante texto y videos, adelanta lo más interesante de la semana y mucho más. Si quieres aparecer en su nueva sección de preguntas y respuestas, envía tus dudas sobre la MLB o sobre sus décadas cubriendo este deporte a newsletters@si.com.
Los aficionados ya emitieron su veredicto y dejaron claro que les gustan los campeones. Un tercio de los 18 titulares elegidos para el Juego de Estrellas disputó la Serie Mundial la temporada pasada. Ninguna de las elecciones es mala. Después de todo, este es el juego por excelencia para los aficionados.
Sin embargo, si nos guiamos estrictamente por los méritos, discrepo con la mitad de los titulares elegidos al momento de seleccionar a quienes, en mi opinión, merecen iniciar el Juego de Estrellas.
Mis elecciones reflejan el beisbol actual. Es un deporte de jóvenes. De mis 18 selecciones para el Juego de Estrellas, sólo seis tienen más de 29 años, incluyendo una reunión de viejas glorias en el Clásico de Media Temporada con Mike Trout y Bryce Harper, quienes no compartían un Juego de Estrellas desde hace ocho años.
De los 12 jugadores seleccionados en el Draft que aparecen en mi lista, siete fueron elegidos en la primera ronda y ninguno fue tomado después de la quinta. Los otros seis fueron firmados como agentes libres internacionales provenientes de cuatro países: Cuba, Japón, República Dominicana y Venezuela.
Estos son mis titulares para el Juego de Estrellas, señalando cuando corresponde los casos en los que elegí a un jugador distinto al seleccionado por los aficionados.
Liga Americana
C: Dillon Dingler, Tigers, sobre Shea Langeliers, Athletics
Dingler tiene mejores números prácticamente en todos los apartados, aunque por márgenes reducidos. Sin embargo, la mayor diferencia entre ambos está en la defensa. Dingler se ubica en el percentil 97 en bloqueo de lanzamientos y en el percentil 98 en framing.
1B: Nick Kurtz, Athletics, sobre Vlad Guerrero Jr., Blue Jays
Esta elección no admite mucha discusión, sobre todo porque Guerrero ha tenido problemas para conectar la pelota con autoridad por el aire.
2B: Ernie Clement, Blue Jays
Aquí no tengo objeciones. Clement lidera a los segunda base de la Liga Americana en OPS y encabeza toda la liga con 22 dobles.
SS: Bobby Witt Jr., Royals
Es el líder de la liga en WAR y bases robadas, juega con intensidad todos los días y puede cambiar un partido de muchas más maneras que la mayoría de los jugadores.
3B: Junior Caminero, Rays
Mucho cuidado, mundo del beisbol. Ha reducido su porcentaje de swings a lanzamientos fuera de la zona por tercera temporada consecutiva. Gracias a su extraordinaria velocidad de bate, Caminero es uno de los mejores bateadores de rectas de cuatro costuras en todo el beisbol. Tiene un slugging de .788 frente a ese tipo de lanzamiento.
OF: Byron Buxton, Twins
Participará en Juegos de Estrellas consecutivos por primera vez en su carrera. Es el líder de los jardineros de la Liga Americana en OPS, apenas por encima de...
OF: Mike Trout, Angels
Bienvenido de vuelta, Mike. No disputa un Juego de Estrellas desde 2019, pero debería estar presente en Philadelphia la próxima semana, ya que se espera su inminente regreso a la alineación de los Angels durante esta semana. Se une a Cal Ripken Jr. y George Brett como los únicos jugadores de la Liga Americana elegidos titulares al menos 11 veces.
OF: Riley Greene, Tigers, sobre Aaron Judge, Yankees
Podrías elegir a Greene o a Cody Bellinger para reemplazar al lesionado Aaron Judge. Bellinger es mejor defensivamente, pero Greene suma más bases totales y tiene un mejor OPS+.
DH: Yordan Alvarez, Astros
Una elección sencilla. El mejor bateador del béisbol, Álvarez lidera la Liga Americana en imparables, porcentaje de embasado (OBP), slugging, OPS y bases totales.
Liga Nacional
C: Hunter Goodman, Rockies, por encima de Drake Baldwin, Braves
Sus 13 jonrones y un slugging de .680 en junio impulsaron a Goodman por delante de Baldwin en una carrera muy cerrada. Además, la mayor parte de su producción ha llegado como visitante, donde ha conectado 18 cuadrangulares, y no en Colorado, donde suma nueve.
1B: Bryce Harper, Phillies, por encima de Freddie Freeman, Dodgers
Harper lidera a todos los primera base de la Liga Nacional en OPS y ocupa el segundo lugar en jonrones, carreras anotadas y bases por bolas. Freeman y Matt Olson, de los Braves, están prácticamente a su nivel.
2B: Luis Arráez, Giants, por encima de Ozzie Albies, Braves
Piensen en esta posición como una pregunta de opción múltiple sin respuestas incorrectas. JJ Wetherholt, de los Cardinals, lidera en WAR; Brandon Lowe, de los Pirates, encabeza en jonrones y carreras impulsadas; Ketel Marte, de los Diamondbacks, lidera en bases totales; y Brice Turang, de los Brewers, en carreras anotadas. Pero es imposible ignorar a un jugador que batea para .326 y lidera la posición tanto en imparables como en OPS+.
SS: Otto López, Marlins, por encima de CJ Abrams, Nationals
López modificó su enfoque durante el invierno para involucrar más las piernas en su swing. El cambio ha dado frutos con una temporada extraordinaria. Lidera toda la liga, sin importar la posición, en imparables, sencillos y promedio de bateo, además de superar con comodidad a Abrams en WAR, 4.1 contra 2.9.
3B: Max Muncy, Dodgers
A sus 35 años, Muncy está teniendo la mejor temporada para un tercera base de esa edad desde Adrian Beltré hace 10 años.
OF: Juan Soto, Mets
Será ya el quinto Juego de Estrellas para Soto, quien sigue siendo una máquina de embasarse, con más bases por bolas que ponches (por octava temporada), gracias a la tasa de ponches más baja de su carrera.
OF: James Wood, Nationals, por encima de Brandon Marsh, Phillies
Wood lidera la liga en carreras anotadas, bases por bolas y bases totales, además de encabezar a todos los jardineros de la Liga Nacional en jonrones.
OF: Pete Crow-Armstrong, Cubs, por encima de Andy Pages, Dodgers
Es una decisión muy cerrada, pero Crow-Armstrong lidera la Liga Nacional en WAR y supera a Pages en la mayoría de las categorías. Soto, Wood y Crow-Armstrong ocupan los puestos 1-2-3 entre los jardineros de la Liga Nacional en OPS.
DH: Shohei Ohtani, Dodgers
Sigue sorprendiéndonos. Ohtani ha realizado 50 lanzamientos de al menos 100 mph —ya un récord personal y la tercera mayor cifra entre los abridores de MLB— y ha conectado 76 batazos con velocidad de salida de al menos 100 mph, la 27.ª mayor cantidad en las Grandes Ligas.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 06/07/2026, traducido al español para SI México.