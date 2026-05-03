Los padres de Alec Bohm buscan desestimar la demanda por mala gestión de sus finanzas
El drama familiar de Alec Bohm ha sumado otro giro más.
El 25 de marzo, el tercera base de los Phillies presentó una demanda en Philadelphia contra sus padres, alegando que manejaron mal sus finanzas. Buscaba una compensación de al menos 3 millones de dólares.
Según The Athletic, los padres de Bohm, Daniel y Lisa, solicitaron que la demanda sea desestimada. En documentos presentados a principios de esta semana, los Bohm afirmaron: “Se trata de una disputa familiar privada sobre finanzas personales… sin nexo con Philadelphia, que está sujeta a arbitraje en Florida”.
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En el centro del caso están múltiples LLCs que sus padres crearon y, de acuerdo con la demanda, a las que transfirieron dinero para uso personal. Bohm también busca la devolución de 528,618 dólares a una cuenta de corretaje, además de otros daños.
Los padres de Bohm argumentan que dos de las LLCs que administraron en nombre de su hijo están constituidas en Florida, que es donde sostienen que debe resolverse el caso. Presentaron cientos de páginas de documentos en respuesta a la solicitud de Bohm de una orden judicial preliminar y rechazaron su caracterización sobre cómo manejaron sus finanzas.
Del reportaje:
Bohm llegó a su propiedad en Texas en octubre de 2025, según alegan los documentos, justo cuando sus padres planeaban regresar a Florida. Supuestamente comentó que su novia planeaba mudarse con él, y que ella se sentía incómoda viviendo en una casa propiedad de Next Level LLC, que a su vez estaba “controlada” por sus padres. Ellos respondieron diciéndole que él era el único con capacidad de controlar la LLC—aunque Daniel y Lisa también tenían participación en ella (10% frente al 90% de Bohm).
Bohm hacía preguntas, según los documentos, luego iba a su habitación a hablar por teléfono y regresaba con más dudas. Fue algo “inesperado”, alegó Lisa en una declaración.
Los padres de Bohm también sostienen que fueron transparentes en todas sus gestiones financieras con su hijo y que trabajaron con asesores profesionales mientras las administraban.
En la demanda inicial, el jugador de 29 años afirmó que sus padres “utilizaron varias compañías de responsabilidad limitada para canalizar dinero desde sus cuentas personales, que luego ‘convirtieron para su propio uso’”.
Las nuevas presentaciones incluyen mensajes de texto entre Bohm y sus padres sobre pago de facturas, compra de acciones y negociaciones de sus contratos con Panini y Fanatics.
El 14 de abril, Bohm despidió a Scott Boras como su agente, alegando que sus padres lo habían presionado para contratarlo en 2020 bajo “una presión considerable” para “beneficiar sus propios intereses, en perjuicio mío”.
Bohm se encuentra actualmente en el último año de un contrato que le paga 10.2 millones de dólares. Será agente libre al final de la temporada. Actualmente atraviesa un mal momento al bate, al mismo tiempo que su equipo lucha en la tabla. En 29 juegos esta temporada, Bohm tiene una línea ofensiva de .151/.218/.208, con un jonrón, un preocupante wRC+ de 18 y -0.5 de fWAR.
Los Phillies despidieron al manager Rob Thomson el fin de semana, mientras su temporada continúa desmoronándose.
El drama familiar fuera del campo difícilmente está ayudando su rendimiento dentro de él.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 01/05/2026, traducido al español para SI México.