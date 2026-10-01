Padres barren a Cubs y avanzan a la Serie Divisional de la Liga Nacional

Los San Diego Padres completaron la barrida sobre los Chicago Cubs y avanzaron a la Serie Divisional de la Liga Nacional, luego de imponerse 4-1 en el segundo juego de la Serie de Comodines. San Diego volvió a apoyarse en una sólida actuación de su pitcheo para cerrar la serie en dos encuentros y dejar fuera a uno de los equipos más productivos ofensivamente durante la temporada regular.

Después de blanquear 8-0 a Chicago en el primer partido, los Padres volvieron a tomar la ventaja en el segundo encuentro gracias a Xander Bogaerts, quien produjo la primera carrera con un sencillo que permitió anotar a Ty France. Poco después, Ethan Salas amplió la ventaja con un elevado de sacrificio que llevó a Jackson Merrill al plato.

Los Cubs finalmente consiguieron su primera carrera de la serie en la cuarta entrada, cuando Nico Hoerner conectó un sencillo productor que llevó a Seiya Suzuki al plato. Sin embargo, San Diego respondió en ese mismo episodio con el batazo que terminó por cambiar nuevamente el rumbo del encuentro.

Como bateador emergente, Gavin Sheets conectó un cuadrangular de dos carreras ante Daniel Palencia para devolverle a los Padres una ventaja de tres carreras. El batazo recorrió 394 pies y salió del bate a 107.5 millas por hora, convirtiéndose en uno de los momentos decisivos de la noche.

A partir de ahí, el bullpen de San Diego se encargó de cerrar la puerta. Cinco lanzadores de los Padres se combinaron para permitir apenas cinco imparables, mientras que el relevo trabajó 5.2 entradas sin permitir carrera. En los dos partidos de la serie, Chicago apenas consiguió ocho hits y solo una carrera, pese a haber terminado la temporada regular como el equipo con más carreras anotadas en MLB.

Con la barrida, los Padres también cobraron revancha de lo ocurrido el año pasado, cuando los Cubs los eliminaron en tres juegos durante la Serie de Comodines. Ahora San Diego enfrentará a los Milwaukee Brewers, el mejor sembrado de la Liga Nacional, en la Serie Divisional, cuyo primer partido está programado para el sábado en Milwaukee.