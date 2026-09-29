Playoffs MLB: Calendario completo, fechas, horarios y resultados de la postemporada
El sendero hacia el Trofeo del Comisionado no concede tregua. El beisbol de octubre arrancó oficialmente —en el ocaso de septiembre— y se inauguró la etapa más crítica de la MLB, en la que doce franquicias buscan alcanzar la gloria y consagrarse como campeones absolutos de la Serie Mundial.
Aquí encontrarás el calendario completo con fechas, transmisiones y las pizarras al instante.
Series de Comodín | Wildcard
Juego 1 | 29 de septiembre
Phillies 3 - 5 Atlanta
White Sox - Astros
Red Sox - Yankees
Cubs - Padres
Juego 2 | 30 de septiembre
Phillies - Atlanta
White Sox - Astros
Red Sox - Yankees
Cubs - Padres
Juego 3 | 01 de octubre
Phillies - Atlanta
White Sox - Astros
Red Sox - Yankees
Cubs - Padres
Loading recommendations... Please wait while we load personalized content recommendations
Reportera y creadora de contenido en Sports Illustrated México.