Playoffs MLB: Calendario completo, fechas, horarios y resultados de la postemporada

El sendero hacia el Trofeo del Comisionado no concede tregua. El beisbol de octubre arrancó oficialmente —en el ocaso de septiembre— y se inauguró la etapa más crítica de la MLB, en la que doce franquicias buscan alcanzar la gloria y consagrarse como campeones absolutos de la Serie Mundial.

Aquí encontrarás el calendario completo con fechas, transmisiones y las pizarras al instante.

Series de Comodín | Wildcard

Juego 1 | 29 de septiembre

Phillies 3 - 5 Atlanta

White Sox - Astros

Red Sox - Yankees

Cubs - Padres

Juego 2 | 30 de septiembre

Phillies - Atlanta

White Sox - Astros

Red Sox - Yankees

Cubs - Padres

Juego 3 | 01 de octubre

Phillies - Atlanta

White Sox - Astros

Red Sox - Yankees

Cubs - Padres