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Playoffs MLB: Calendario completo, fechas, horarios y resultados de la postemporada

Sigue cada detalle de la postemporada de Grandes Ligas con fechas, marcadores en vivo y la ruta exacta hacia el Clásico de Otoño.
Alejandra González Centeno|
Los Dodgers de Los Ángeles son los actuales campeones de la Serie Mundial de MLB
Los Dodgers de Los Ángeles son los actuales campeones de la Serie Mundial de MLB | Getty Images

El sendero hacia el Trofeo del Comisionado no concede tregua. El beisbol de octubre arrancó oficialmente —en el ocaso de septiembre— y se inauguró la etapa más crítica de la MLB, en la que doce franquicias buscan alcanzar la gloria y consagrarse como campeones absolutos de la Serie Mundial

Aquí encontrarás el calendario completo con fechas, transmisiones y las pizarras al instante.

Series de Comodín | Wildcard

Juego 1 | 29 de septiembre

Phillies 3 - 5 Atlanta
White Sox - Astros
Red Sox - Yankees
Cubs - Padres

Juego 2 | 30 de septiembre

Phillies - Atlanta
White Sox - Astros
Red Sox - Yankees
Cubs - Padres

Juego 3 | 01 de octubre

Phillies - Atlanta
White Sox - Astros
Red Sox - Yankees
Cubs - Padres

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Published | Modified
Alejandra González Centeno
ALEJANDRA GONZÁLEZ CENTENO

Reportera y creadora de contenido en Sports Illustrated México.

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