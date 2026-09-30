Póker de ases en Octubre, los virtuales MVP y Cy Young chocan en los playoffs de la MLB

El beisbol de octubre siempre ofrece el espectáculo más puro y dramático del deporte, pero la postemporada de 2026 ha elevado la apuesta a un nivel histórico.

Además de disfrutar de la máxima tensión que caracteriza a los playoffs, los aficionados están siendo testigos de un fenómeno pocas veces visto: los cuatro mejores jugadores de la temporada regular están activos y compitiendo simultáneamente por el campeonato.

Hablamos de los dos virtuales ganadores del premio al Jugador Más Valioso (MVP), Yordan Álvarez y Pete Crow-Armstrong, junto a los dos favoritos unánimes al premio Cy Young, Cam Schlittler y Jacob Misiorowski.

Este póker de superestrellas buscan traducir su brillantez individual en éxito colectivo en el escenario más exigente de las Grandes Ligas.

Yordan Álvarez, Astros de Houston

En la Liga Americana, Yordan Álvarez construyó una temporada que coqueteó seriamente con la mítica Triple Corona. El bateador designado de los Astros se adjudicó el título de bateo con un promedio de .316, convirtiéndose en el campeón de bateo general de la MLB con el promedio más bajo desde Dick Groat (.325) en 1960, y en el Joven Circuito desde Carl Yastrzemski (.301) en 1968.

A esto sumó 42 cuadrangulares y 106 carreras impulsadas, quedándose a un solo paso de liderar también esos departamentos.

El despliegue de poder del cubano de 29 años fue absolutamente aterrador para los lanzadores rivales. Álvarez lideró las Grandes Ligas con un estratosférico OPS de 1.033 y la métrica avanzada de Statcast registró velocidades de salida máximas de hasta 115.9 millas por hora en sus cuadrangulares.

Su producción ofensiva fue tan abrumadora y determinante que, en la práctica, cargó por sí solo a unos Astros vulnerables que lograron ganar la División Oeste con un inusual y modesto récord de 81-81.

Sin embargo, el inicio de los playoffs ha sido un duro golpe de realidad para Álvarez y su equipo. En el Juego 1 de la Serie de Comodines ante los White Sox, los Astros cayeron 6-3 en casa.

Enfrentando una estrategia diseñada de forma quirúrgica para evadir su zona de poder, Yordan se fue de 4-1 (.250 AVG) sin lograr conectar extrabases ni remolcar carreras.

Pete Crow-Armstrong, Cubs de Chicago

Por el lado de la Liga Nacional, Pete Crow-Armstrong protagonizó una campaña que redefinió los límites atléticos del jugador de cinco herramientas. El prodigioso jardinero central de los Cubs ingresó al elitista club 40-40, convirtiéndose en apenas el séptimo jugador en toda la historia de la franquicia y de la MLB en alcanzar 40 jonrones y 40 bases robadas en una misma temporada.

Sus 45 vuelacercas y 41 estafadas cimentaron una actuación que será recordada por décadas.

Más allá de los números redondos, PCA registró un fWAR de 10.6, el más alto de todo el beisbol y una cifra que en el presente siglo solo había sido alcanzada o superada por las mejores versiones históricas de Barry Bonds y Aaron Judge.

El joven de 24 años combinó un OPS de .942 con 119 carreras anotadas (líder de MLB) y 107 remolcadas, además de exhibir una defensiva élite en los jardines y una velocidad de sprint que lo ubica en el percentil 95.

A pesar de su grandeza en el maratón de 162 juegos, su debut en la postemporada 2026 resultó amargo.

Los Cubs se cruzaron en la Serie de Comodines con unos encendidos Padres de San Diego, quienes propinaron una aplastante blanqueada de 8-0 a Chicago en el Juego 1. Crow-Armstrong fue silenciado por el pitcheo californiano, yéndose de 3-0 en el encuentro.

Cam Schlittler, Yankees de New York

En cuanto al montículo, Cam Schlittler fue el cirujano que mantuvo con vida a los Bombarderos del Bronx. El diestro de 25 años es el virtual Cy Young de la Liga Americana tras registrar una brillante efectividad de 1.95, un récord de 14-6 y 239 ponches a lo largo de 193.2 entradas de labor inmaculada.

Su campaña lo unió a la realeza, al ser apenas el cuarto lanzador en la extensa historia de la franquicia neoyorquina en terminar con una efectividad inferior a 2.00.

La precisión de Schlittler rozó la perfección, logrando permitir una o ninguna carrera en 21 de sus 31 aperturas, estableciendo un nuevo récord absoluto para los Yankees en una sola temporada.

Lideró la liga con un minúsculo WHIP de 0.90 y su capacidad para limitar el daño compensó con creces las lesiones en la rotación, guiando a Nueva York al boleto de comodín con 93 triunfos.

Su impacto se trasladó de inmediato a la postemporada, donde Schlittler entregó una obra maestra en el Juego 1 de la Serie de Comodines ante sus archirrivales históricos, los Red Sox de Boston. Los Yankees aplastaron 9-0 a Boston gracias a que su joven as lanzó 6.1 entradas en blanco, permitiendo solo dos inofensivos hits, regalando un boleto y recetando 10 ponches. Arropado por ensordecedores cánticos de "¡MVP!" en el Yankee Stadium, Schlittler modificó su plan de juego y sorprendió con el uso de la curva para desarticular por completo los bates rivales.

Jacob Misiorowski, Brewers de Milwaukee

El inmenso as de los Brewers, Jacob Misiorowski, tuvo una campaña superlativa al liderar todas las Grandes Ligas en efectividad (1.80), ponches (252) y WHIP (0.80).

Estas cifras de videojuego lo convirtieron en el primer serpentinero desde 1950 en dominar simultáneamente los departamentos de ERA, abanicados y promedio de bateo en contra (.157).

Lo verdaderamente asombroso del lanzador de 24 años fue la velocidad extraterrestre y sostenida de sus envíos.

Misiorowski destrozó los radares al realizar 1,115 pitcheos a 100 mph o más durante la temporada, aniquilando de manera absurda el récord histórico previo de 673 lanzamientos centenarios que pertenecía a Jordan Hicks.

Con una tasa de 12.98 ponches por cada nueve entradas, corrigió sus problemas de descontrol del pasado y lideró a los Brewers a la mejor temporada regular de toda su historia con 103 victorias.

A diferencia de Álvarez, Crow-Armstrong y Schlittler, Misiorowski aún no ha hecho su aparición en los playoffs de este año.

Gracias al nuevo formato de postemporada, el arrollador dominio de su equipo les otorgó un codiciado pase directo que los exime de jugar la desgastante Serie de Comodines.

Actualmente, Miz aguarda pacientemente su turno para subir a la loma en el Juego 1 de la Serie Divisional, donde desatará su brazo completamente descansado ante el rival que logre sobrevivir a la primera ronda de la Liga Nacional.