¿Por qué Jonathan Aranda no está en el lineup de los Rays para Juego 3 de la Serie Mundial?

Jonathan Aranda no formará parte del lineup titular de los Tampa Bay Rays para el vital Juego 3 de la Serie Mundial 2026. El primera base mexicano irá a la banca y su lugar en el diamante, así como en el segundo turno al bate, será ocupado por el toletero derecho Ryan Vilade.

Aunque en un principio la decisión levantó sospechas de ser un castigo por los titubeos defensivos que el mexicano protagonizó en el Juego 2, la ausencia de Aranda responde a un movimiento netamente estratégico. El manager Kevin Cash optó por guardar a su bateador zurdo para no exponerlo ante las serpentinas de Robert Gasser, el dominante abridor siniestro de los Milwaukee Brewers.

Jonathan Aranda is not in the Rays' World Series Game 3 lineup. It's the first time Aranda has been benched all postseason, despite having reached base in five of his eight World Series plate appearances pic.twitter.com/Xk8Uo4d1FA — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) October 26, 2026

En el segundo choque de la serie, Aranda vivió una noche sumamente complicada con el guante en la inicial. El error más costoso ocurrió en la cuarta entrada, cuando pifió un rodado que permitió la entrada de una carrera de los Brewers y desestabilizó la salida del abridor Drew Rasmussen.

En la caja de bateo, los números del tijuanense durante este Clásico de Otoño tampoco han sido lo suficientemente explosivos como para justificar su permanencia inamovible frente a un lanzador zurdo.

Durante el Juego 2, Aranda logró conectar un extrabase en cuatro turnos al bate y se fue en blanco en el departamento de carreras producidas.

El panorama general no admite más margen de error para la novena de la Florida. Los Brewers llegan al Tropicana Field con una imponente ventaja de 2-0 en el compromiso tras hacer pesar su localía. Los Rays están obligados a sobrevivir esta noche para evitar caer en un casi irreversible 0-3, una losa estadística y anímica que sentenciaría prácticamente la serie.