¿Por qué MLB es la única liga de las cuatro grandes sin un tope salarial?

La MLB se encuentra al borde de un abismo laboral. A medida que se acerca la expiración del actual Contrato Colectivo de Trabajo (CBA), que concluye al finalizar la temporada 2026, las señales de un inminente cierre patronal sacuden nuevamente los cimientos de la industria.

La disputa económica que ha definido la política del beisbol durante décadas es, una vez más, el centro de la conversación: el deseo irrenunciable de los dueños de los equipos de implementar un tope salarial rígido.

De cara a las ásperas negociaciones para el ciclo que comenzaría en la temporada 2027, los dueños de los equipos han puesto sobre la mesa una propuesta agresiva. La cúpula directiva propone establecer, para 2028, un límite máximo de nómina de $258.2 millones de dólares, acompañado, por primera vez en la historia, de un piso salarial obligatorio de $180.2 millones.

Para el aficionado casual o el seguidor de otros deportes norteamericanos, la implementación de un tope salarial podría parecer un paso lógico y hasta necesario para garantizar la paridad competitiva.

Sin embargo, en el contexto particular de las Grandes Ligas, la propuesta de un tope es el equivalente a una declaración de guerra. La MLB es la única de las cuatro grandes ligas deportivas de los Estados Unidos que no opera bajo un sistema de tope salarial restrictivo.

El poder de la MLBPA y el trauma de 1994

La excepción no es producto del azar. Es el resultado directo de la existencia de la Asociación de Jugadores de la MLB (MLBPA), considerada por economistas e historiadores como el sindicato más poderoso, cohesionado y efectivo en la historia laboral de los Estados Unidos.

Durante casi un siglo, los peloteros fueron tratados bajo un sistema que era casi servilismo corporativo a través de la "cláusula de reserva", un mecanismo legal que los ataba de por vida a un solo equipo y permitía a los dueños dictar salarios de forma unilateral, como un monopolio intocable.

No fue sino hasta la que la rebeldía profesional del estelar jardinero Curt Flood —quien desafió este sistema llegando hasta la Corte Suprema en 1972 bajo la premisa de que "un esclavo bien pagado no deja de ser un esclavo"— y la brillante estructuración del director sindical Marvin Miller, que el panorama comenzó a cambiar.

Aunque Flood perdió su caso en tribunales, sentó las bases para que en 1975 la famosa Decisión Seitz anulara la cláusula de reserva y diera nacimiento a la agencia libre.

Desde esa victoria emancipatoria, la postura del sindicato ha sido innegociable. Cualquier forma de tope salarial es percibida como un retroceso a la era de la reserva, una limitación artificial al mercado libre y un método para suprimir el valor real de los atletas.

La prueba irrefutable de esta convicción ocurrió durante la negociación del convenio en 1994. Cuando los propietarios, liderados por Bud Selig, intentaron imponer un tope salarial duro con el argumento de las disparidades económicas entre equipos, la MLBPA respondió con la huelga más catastrófica en la historia del deporte.

El paro laboral duró 232 días, forzó la cancelación de más de 900 juegos de temporada regular y aniquiló la Serie Mundial de 1994, generando pérdidas combinadas estimadas en 810 millones de dólares.

Los jugadores prefirieron destruir una temporada entera antes que ceder a un tope. La batalla solo concluyó cuando la entonces jueza de distrito, Sonia Sotomayor, emitió una orden judicial federal que obligó a los dueños a restaurar las reglas del libre mercado y retirar unilateralmente su propuesta restrictiva.

Ese trauma corporativo dejó en claro que la MLBPA estaba dispuesta a aplicar la opción nuclear frente a cualquier intento de hard cap.

El CBT

Incapaces de forzar un tope estricto, las oficinas de las Grandes Ligas diseñaron un mecanismo de control alternativo que ha mutado con los años, el Impuesto al Equilibrio Competitivo (Competitive Balance Tax o CBT), popularmente conocido como el impuesto de lujo.

El CBT funciona conceptualmente como un tope salarial suave. En lugar de prohibir explícitamente a una organización gastar más allá de un límite, la liga establece un umbral financiero tolerado.

Bajo el actual convenio, este límite escaló de $230 millones en 2022 hasta fijarse en $244 millones de dólares para la temporada 2026. Si un equipo supera este número —calculado mediante el valor anual promedio de sus contratos—, se enfrenta a una multa.

Las penalizaciones son severas. Las franquicias que cometan una infracción por primera vez pagan un 20% de recargo sobre cada dólar excedente; si reinciden por segundo año consecutivo, la tasa asciende al 30%; y al tercer año consecutivo o más, el castigo base es del 50%.

En la práctica, aunque los propietarios más ricos como Steve Cohen de los Mets o el grupo Guggenheim de los Dodgers tienen chequeras virtualmente infinitas, el CBT opera como un tope salarial de facto.

El diseño incentiva fuertemente a que los equipos reinicien sus penalidades, bajando su nómina por debajo del límite durante una temporada para borrar su estatus de reincidencia.

Al hacer esto sincronizadamente, los equipos grandes retiran dinero del mercado de agentes libres de forma orgánica, deprimiendo los salarios sin ofrecer a los jugadores la red de seguridad de un piso salarial que obligue a los dueños de mercados pequeños a invertir.

NFL, NBA y NHL

La NFL profesional utiliza un tope duro absoluto. Ningún equipo puede gastar un solo dólar por encima del límite establecido, el cual deriva del reparto de cerca del 48% de los ingresos de la liga a los atletas.

Para compensar esta rigidez por arriba, la NFL exige un piso salarial que ronda el 90% del tope, forzando a todos los dueños a gastar equitativamente. Al no existir contratos totalmente garantizados históricamente en la NFL, la volatilidad y rotación de jugadores es máxima.

Históricamente famosa por su soft cap, la NBA permitía sobrepasar su límite salarial a través de múltiples excepciones para renovar talento.

Sin embargo, su más reciente contrato colectivo (2023) introdujo la era de los delantales. Hoy, si un equipo rebasa el Segundo Delantal —proyectado por encima de los $221 millones—, pierde acceso a excepciones para firmar veteranos, se le prohíbe agregar salarios múltiples en intercambios y sus futuras selecciones de primera ronda del draft quedan congeladas.

Esto ha convertido su supuesto tope suave en una verdadera asfixia financiera para los contendientes.

Tras el desastroso cierre patronal que eliminó toda la temporada 2004-2005, el hockey sobre hielo adoptó un estricto tope salarial. Para la temporada 2025-2026, su límite superior se ubica en $95.5 millones y el piso en $70.6 millones. Además, tiene cláusulas como que ningún contrato individual puede representar por sí solo más del 20% del tope total del equipo.

Frente a este panorama, el beisbol se encamina hacia un choque de trenes ineludible. La nueva propuesta sobre la mesa —$258.2 millones de tope y $180.2 millones de piso para 2028— expone una profunda contradicción filosófica.

Por un lado, la inclusión de un piso salarial alto forzaría a franquicias históricamente austeras a invertir masivamente, un reclamo persistente de la asociación. Sin embargo, exigir a cambio la aceptación de un salary cap definitivo es pedirle a la MLBPA que renuncie a su identidad, a su mayor conquista histórica y al legado de todos los jugadores que sacrificaron la temporada del 94.

Y si la historia es un indicador, ambas facciones están dispuestas a empujar la disputa hasta las últimas consecuencias.