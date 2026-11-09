¿Por qué el Sindicato de MLB es el más poderoso en la historia del deporte?

La Asociación de Jugadores de Grandes Ligas —MLBPA, por sus siglas en inglés— no es un sindicato ordinario.

Es conocido por varios actores de la industria como la organización gremial más cohesionada y exitosa en la historia laboral de los Estados Unidos.

Su extraordinaria capacidad para resistir los constantes embates de los dueños multimillonarios y mantenerse firmemente como la única de las cuatro grandes ligas norteamericanas que rechaza y sobrevive sin un tope salarial ha sido el resultado de más de medio siglo de batallas legales titánicas y huelgas devastadoras.

Todo empezó con las cláusulas de reserva

El poder actual de la MLBPA nació de su profunda aversión hacia su pasado de total sumisión.

Desde 1879, el beisbol profesional operó bajo la muy infame cláusula de reserva, un mecanismo contractual draconiano que ataba a los jugadores a sus equipos de por vida.

No existía la agencia libre; los salarios eran dictados de forma unilateral por los dueños de las franquicias, y los peloteros carecían de cualquier tipo de apalancamiento en el mercado. Si un jugador se negaba a firmar por el sueldo ofrecido, la única alternativa que tenía era abandonar el deporte por completo.

Durante décadas, los intentos de sindicalización fracasaron rotundamente. Hasta principios de la década de 1960, la incipiente asociación de jugadores era sumisa, desorganizada e incluso financiada en parte por los propios propietarios, quienes la utilizaban hábilmente para apaciguar los reclamos sobre los fondos de pensiones —que casi colapsan en 1949 y 1953— sin ceder ninguna cuota de poder real sobre la industria.

Hasta que llegó Marvin Miller

Todo cambió para siempre en 1966 con la contratación de Marvin Miller como director ejecutivo del sindicato. Miller, un brillante economista y experimentado negociador principal del poderoso sindicato de trabajadores del acero —United Steelworkers of America—, tomó las riendas de una organización con una moral excepcionalmente baja.

Los dueños de las franquicias, aterrados por la llegada de un verdadero líder sindical, intentaron asfixiar a la MLBPA financieramente. Se negaron a aportar fondos y trataron de manipular el contrato del propio Miller mediante el juez Robert Cannon.

Un error gravísimo que Miller aprovechó para educar a los peloteros sobre la necesidad absoluta de independizarse, convenciéndolos de financiar el sindicato con sus propios ingresos.

Bajo el implacable liderazgo de Miller, la MLBPA obligó a los dueños a negociar y logró su primer Convenio Colectivo de Trabajo (CBA) en 1968, lo que aumentó el salario mínimo en un 67%, de $6,000 a $10,000 dólares anuales.

Su siguiente jugada maestra llegó en 1970, cuando el sindicato consiguió el derecho histórico a someter las disputas y demandas salariales a un panel de arbitraje imparcial, arrebatándole al Comisionado de la liga el poder absoluto de ser juez y parte.

El caso de Curt Flood

El camino hacia la emancipación laboral requirió mártires, y el más trascendental fue Curt Flood.

En octubre de 1969, tras doce temporadas estelares como jardinero central y múltiples Guantes de Oro con los Cardinals de St Louis, Flood fue traspasado a los Phillies sin su previo consentimiento.

Flood se negó rotundamente a reportarse a un equipo de segunda categoría en una ciudad que consideraba racialmente hostil y redactó una histórica carta al entonces comisionado Bowie Kuhn. "Después de doce años en las Grandes Ligas, no siento que sea una pieza de propiedad que pueda ser comprada y vendida independientemente de mis deseos", escribió.

Tras la negativa de Kuhn, Flood sentenció ante la prensa nacional que "Un esclavo bien pagado no deja de ser un esclavo".

Respaldado por el sindicato de Miller, Flood demandó a las Grandes Ligas.

Su cruzada legal llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos en marzo de 1972 —Flood v Kuhn—. Flood perdió la batalla y todo el proceso destruyó la carrera su carrera, pero unificó por completo al gremio de jugadores.

Esa semilla de rebeldía fructificó a finales de 1975.

Aprovechando el derecho a arbitraje logrado años antes, los lanzadores Andy Messersmith y Dave McNally se negaron a firmar contratos y jugaron la temporada sin acuerdo para desafiar la renovación automática de la cláusula de reserva.

En diciembre de 1975, en la mítica Decisión Seitz, el árbitro independiente Peter Seitz dictaminó que los equipos no tenían derechos a perpetuidad sobre los atletas tras expirar su contrato, aniquilando casi un siglo de dictadura patronal y dando nacimiento a la agencia libre.

La gran huelga de 1994

Pese a sus derrotas legales, los dueños de los equipos nunca han cedido fácilmente.

Aterrorizados por la explosión salarial que trajo la agencia libre y durante los recesos de las temporadas de 1985, 1986 y 1987, acordaron secretamente un boicot para no presentar ofertas competitivas a los agentes libres que pertenecían a otras franquicias.

El sindicato presentó quejas masivas y demostró la colusión ante los árbitros Thomas Roberts y George Nicolau. En noviembre de 1990, los dueños fueron humillados y obligados a pagar un masivo acuerdo de $280 millones de dólares en daños compensatorios a los jugadores.

Ese rencor acumulado detonó la huelga laboral más devastadora del deporte en 1994.

Con el argumento de la disparidad financiera, los propietarios, liderados por el controversial Bud Selig, exigieron compartir los ingresos al 50% y un tope salarial estricto.

Para el sindicato, entonces bajo el mando de Donald Fehr, ceder a un límite salarial era retroceder a los grilletes de la cláusula de reserva. El 12 de agosto de 1994, la MLBPA se declaró en huelga.

El paro se extendió por 232 días, forzó la dolorosa cancelación de la Serie Mundial de 1994 —algo inédito desde 1904— y evaporó aproximadamente $580 millones de dólares en ingresos operativos de los dueños, además de $230 millones en salarios de los jugadores.

La pesadilla concluyó el 31 de marzo de 1995, cuando la jueza federal Sonia Sotomayor ordenó a los dueños retirar unilateralmente el tope salarial y restituir el convenio previo.

Los jugadores estaban dispuestos a destruir la industria entera antes de aceptar un límite estricto a sus ingresos.

En la actualidad, con Bruce Meyer al frente, la liga planea presentar propuestas de un nuevo tope salarial rígido de $258.2 millones de dólares de cara al año 2028.

La MLBPA se plantará una vez más como una muralla de hierro defensora de su propio legado. Y para los dueños de Grandes Ligas, apostar a quebrar la voluntad de este sindicato sigue siendo la apuesta más peligrosa.