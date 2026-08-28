Los problemas financieros de Mark Walter podrían tener grandes implicaciones para el futuro de MLB
A menudo se ha dicho que los Dodgers han roto las reglas de las Grandes Ligas con sus gastos y su dominio sobre el terreno de juego. Ahora, un escándalo fuera del campo podría romper a los Dodgers.
Como se ha informado ampliamente durante las últimas semanas, el propietario de los Dodgers, Mark Walter, está siendo investigado por fiscales federales en Manhattan y por la SEC. Walter no ha sido acusado y está cooperando con la investigación. Pero aunque la franquicia no está acusada de ninguna conducta indebida, la exposición legal de su propietario podría terminar afectándola.
Walter es cofundador y CEO de Guggenheim Partners y convirtió a TWG Global Holdings en una potencia con un enorme portafolio de inversiones. Guggenheim Partners tiene 367 mil millones de dólares en activos bajo gestión. La investigación se centra en cómo se movió el dinero de las compañías controladas por Walter, Delaware Life Insurance Co. y Clear Spring Life and Annuity Co.
En el centro del escándalo está la cuestión de si miles de millones de dólares en préstamos de esas aseguradoras fueron destinados a compañías afiliadas a Walter o a su empresa TWG Global sin ser revelados como transacciones entre partes relacionadas. Las compañías de seguros invierten el dinero de sus asegurados, incluso en empresas relacionadas. Esas inversiones en compañías relacionadas son legales, pero están sujetas a supervisión regulatoria, por lo que deben ser reveladas.
Inicialmente, las aseguradoras reportaron aproximadamente mil millones de dólares en préstamos a partes relacionadas. Después de que las citaciones judiciales provocaran revisiones internas, hasta 21 mil millones de dólares adicionales fueron reclasificados como préstamos a partes relacionadas, según informes. Eso representa casi 40% de los portafolios de inversión de las aseguradoras, de acuerdo con la agencia calificadora Fitch. Los préstamos fueron otorgados a compañías vinculadas con Walter o con su empresa TWG Global Holdings. De acuerdo con Los Angeles Times, una gran parte fue financiada con dinero de aseguradoras vinculadas con Walter.
La conexión de los Dodgers con el imperio de seguros de Walter se remonta a la compra de la franquicia. Cuando Walter, al frente de Guggenheim Baseball Management, compró los Dodgers a Frank McCourt por una cifra récord de 2 mil 150 millones de dólares en 2012, Los Angeles Times informó que alrededor de 1,200 millones de dólares del precio de compra provinieron de compañías de seguros bajo su control.
Walter enfrenta una importante crisis de liquidez mientras sus compañías, según reportes, se apresuran a deshacer miles de millones de dólares en inversiones entre partes relacionadas y a fortalecer los balances de las aseguradoras. El 12 de agosto, acordó vender su participación mayoritaria en los Lakers a Bob Iger y Josh Kushner por 12 mil 500 millones de dólares. Eso ocurrió menos de un año después de que la NBA aprobara su compra de la franquicia por 10 mil millones de dólares.
El copropietario Todd Boehly y Walter estarían considerando vender su participación en Chelsea FC para obtener aún más liquidez. Es natural preguntarse si los Dodgers podrían ser los siguientes. Walter es el propietario mayoritario y presidente del equipo, además de poseer 27%. El presidente del equipo, Stan Kasten, continúa insistiendo en que la franquicia no está a la venta.
El último giro de esta saga podría tener un impacto significativo en MLB mientras la liga se acerca al vencimiento de su convenio colectivo el 1 de diciembre y a un probable paro patronal poco después.
Poco después de comprar los Dodgers en 2012, el grupo propietario creó American Media Productions, que es dueña de SportsNet LA y administra las transmisiones de los Dodgers. En 2013, la franquicia consiguió un enorme contrato televisivo de 25 años y 8 mil 350 millones de dólares con Time Warner Cable, que estará vigente hasta 2038. Charter Communications compró posteriormente Time Warner Cable en 2016 y actualmente tiene registrado el contrato de los Dodgers.
Los Dodgers ya tienen una enorme ventaja cuando se trata de su acuerdo de medios, una ventaja que quedó establecida años antes de que existiera el contrato actual. Como parte del acuerdo de MLB por la bancarrota de McCourt, la liga acordó un “valor justo de mercado” predeterminado para los derechos televisivos del equipo a efectos del reparto de ingresos, una cifra que no tenía relación con lo que eventualmente valdrían esos derechos. Esa disposición se mantuvo con los nuevos propietarios.
Cuando los Dodgers consiguieron su enorme contrato televisivo, MLB calculó su obligación de reparto de ingresos utilizando el estándar de “valor justo de mercado”, que estaba muy por debajo del valor real del contrato. A lo largo de la vigencia del acuerdo televisivo, se espera que ese arreglo permita a los Dodgers conservar alrededor de 6 mil millones de dólares, mientras aportan cerca de 2 mil millones de dólares al fondo de reparto de ingresos de MLB.
Los pagos de Charter van a American Media Productions, una compañía creada por el grupo propietario de los Dodgers para ser dueña y operar SportsNet LA. AMP también pidió grandes cantidades de dinero prestadas, y parte de su deuda fue adquirida por aseguradoras vinculadas con Walter y otros miembros del grupo propietario de los Dodgers. De acuerdo con la exhaustiva investigación del investigador financiero Nick Nemeth, cinco compañías de seguros vinculadas al entorno propietario de los Dodgers poseen un total de 1,490 millones de dólares en deuda de AMP.
Esta estructura permitió al grupo propietario de los Dodgers asumir una deuda considerable a través de la entidad que es dueña de SportsNet LA y recibe los ingresos televisivos del equipo. Ese acuerdo demuestra cómo el imperio financiero de Walter se relaciona directamente con los Dodgers y con su activo más valioso. Las compañías de seguros controladas por Walter aportaron alrededor de 1,200 millones de dólares para la compra de la franquicia, y las aseguradoras vinculadas con el grupo propietario posteriormente aparentemente adquirieron deuda emitida por la compañía detrás de su cadena televisiva.
Cómo afecta esto a MLB y a las negociaciones del CBA
Todo esto podría cobrar relevancia mientras MLB continúa con las negociaciones, que ya han sido conflictivas, para alcanzar un nuevo convenio colectivo.
Durante años, los propietarios de MLB han utilizado a los Dodgers para argumentar que la economía del deporte está rota. La investigación sobre Walter plantea una pregunta diferente: ¿Cuánto de lo que convirtió a los Dodgers en una potencia fue resultado de las desigualdades financieras inherentes al béisbol y cuánto provino de la compleja estructura de propiedad y financiamiento de la franquicia?
Mientras los propietarios presionan con fuerza por un tope salarial para controlar los gastos, esa distinción es importante. Los Dodgers se han convertido en el principal ejemplo en el argumento de la liga de que necesita mayores restricciones financieras para mejorar el equilibrio competitivo. Los problemas legales de Walter no han sido relacionados con los exorbitantes gastos de los Dodgers, pero la investigación en curso añade otra capa a lo que ya se perfila como una batalla conflictiva sobre cómo debe estructurarse el deporte.
Ya sea que Walter conserve a los Dodgers o los venda, como hizo con los Lakers y está explorando hacer con Chelsea, el resultado podría no estar decidido antes de que las negociaciones comiencen formalmente este invierno. Los propietarios de MLB estarán argumentando a favor de un tope salarial alrededor de una franquicia cuyo propietario, al mismo tiempo, está bajo investigación federal por presuntamente no revelar miles de millones de dólares en préstamos entre partes relacionadas.
El mejor argumento de la liga a favor de un tope salarial podría ahora estar sobre terreno inestable.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 26/08/2026, traducido al español para SI México.