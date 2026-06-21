¿Qué ocurrió durante el altercado verbal entre Tarik Skubal y el pitcher de los White Sox, Mike Vasil?
Ganador de los dos más recientes premios Cy Young de la Liga Americana, Tarik Skubal es por naturaleza una presencia intensa sobre la lomita. Pero la noche del viernes, durante una apertura contra los White Sox, rivales divisionales, esa intensidad alcanzó un nivel más alto en su primera salida en el Comerica Park desde que se sometió a una cirugía artroscópica NanoNeedle.
Tanto fue así que Skubal, después de conseguir un gran ponche para terminar la quinta entrada con las bases llenas, protagonizó un intercambio verbal con el lanzador de los White Sox, Mike Vasil, mientras abandonaba el montículo rumbo al dugout de Detroit.
¿Por qué Tarik Skubal se enfrascó en un altercado verbal con Mike Vasil?
Primero hay que revisar la jugada que precedió al intercambio entre ambos pitchers. Fue un momento clave del encuentro.
Skubal llegó a la parte alta de la quinta entrada aferrándose a una ventaja de 2-1 sobre unos combativos White Sox, que rápidamente conectaron dos sencillos y empataron el juego mediante una selección defensiva. Un hit de Miguel Vargas y una base por bolas a Randal Grichuk llenaron las bases para Chicago, colocando a Skubal en una situación comprometida.
Sin embargo, el as de Detroit respondió. Consiguió que Chase Meidroth conectara un rodado hacia tercera base, donde Colt Keith tomó la pelota y lanzó al plato para retirar a Tristan Peters, logrando el segundo out de la entrada. Después, tras colocar dos rectas de más de 97 mph (un sinker y una four-seam) para strikes uno y dos ante el campocorto Colson Montgomery, Skubal falló por poco con un cambio antes de lograr que Montgomery abanicarara otro cambio para terminar el inning.
El lanzador de los Tigers soltó un rugido de celebración, señaló hacia el dugout rival y pareció decirle a Vasil: “¡Tú! ¡Sí, tú!”. Vasil respondió de inmediato con algunas palabras igualmente fuertes. La discusión continuó desde los respectivos dugouts una vez que Skubal regresó al lado de Detroit.
Entonces, ¿qué fue exactamente lo que pasó?
“Soy una persona competitiva”, dijo Skubal después de la victoria de Detroit por 4-3. “Llevo mis emociones a flor de piel y eso es parte de cómo juego. Es simplemente béisbol, un intercambio de palabras. Es lo que es. Pasó y ya quedó atrás”.
Vasil, al igual que Skubal, atribuyó el incidente a la pasión propia del juego.
“Estaba en el escalón superior del dugout ayudando al equipo, animándolos. Lo siguiente que supe fue que me estaban reclamando”, comentó.
“Creo que fueron algunas palabras bastante fuertes y yo respondí con otras palabras bastante fuertes. Fue algo bueno”.
El manager de los White Sox, Will Venable, tampoco tenía una explicación concreta, aunque especuló que quizá Skubal pensó que Chicago estaba robando señales. Aun así, señaló que habría que preguntarles directamente a los involucrados.
“Todo lo que hace Mike y todo lo que hacemos en nuestro dugout es interno y dentro de las reglas”, dijo Venable. “Mi suposición es que existe la idea de que estábamos robando señales o algo parecido. No lo sé. Tendrían que preguntarles a ellos”.
Cuando se le consultó, Vasil rechazó la idea de que Skubal estuviera intentando encender a los Tigers y consideró que se trató de un incidente aislado. Sin embargo, la teoría resulta interesante a la luz de algunos comentarios recientes de Skubal al The Detroit News.
Skubal pone en alerta a los Tigers mientras aumentan los rumores de cambio
Skubal será agente libre después de la Serie Mundial de 2026 y se espera que exija un contrato demasiado elevado para los Tigers, una franquicia de mercado medio. Por ello, desde hace tiempo se especula con la posibilidad de que Detroit cambie a su as zurdo a cambio de un paquete de prospectos.
Esos rumores han cobrado fuerza con los Tigers ubicados en el último lugar de la División Central de la Liga Americana, con marca de 31-44.
Y Skubal es plenamente consciente de lo que podría ocurrir si el equipo continúa en esa situación.
“La realidad es que necesitamos jugar mejor béisbol”, declaró Skubal al The Detroit News el martes. “Ya lo he dicho antes y lo seguiré diciendo. Mi confianza en este grupo no ha cambiado. Pero la realidad es que tenemos que jugar mejor o, cuando llegue la fecha límite de cambios, le das a la oficina central la posibilidad de reevaluar dónde está este equipo.
“Y si no creen que tenemos un equipo con nivel de Serie Mundial o de playoffs, entonces todo el roster va a verse diferente. Esa es simplemente la naturaleza del negocio”.
En el pasado, Skubal ha manifestado su deseo de permanecer en Detroit, pero el desempeño de los Tigers esta temporada podría obligar a la directiva a tomar una decisión antes de la fecha límite de cambios del 3 de agosto.
Considerado por muchos como el mejor pitcher de las Grandes Ligas durante las últimas dos temporadas, Skubal registra este año una efectividad de 3.02 y 57 ponches en 53⅔ entradas. Si finalmente es traspasado, se espera que los equipos contendientes estén dispuestos a pagar un precio muy alto por adquirirlo.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 20/06/2026, traducido al español para SI México.