Qué sigue para los Dodgers tras quedar truncado su sueño del tricampeonato

Los Dodgers se quedaron cortos en su intento por conquistar su tercer título consecutivo de la Serie Mundial, al ser superados y barridos por los Brewers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Los bates de Los Ángeles nunca lograron despertar durante la postemporada y, al final, eso terminó por condenar al equipo a una eliminación prematura.

Ahora que la temporada de los Dodgers ha terminado, es momento de mirar hacia adelante y evaluar qué rumbo tomará la dinastía moderna del beisbol. Con la agencia libre a la vuelta de la esquina y varios jugadores que podrían entrar y salir de la organización durante el invierno, nos enfocaremos en algunas debilidades clave que la franquicia debe atender, así como en posibles agentes libres que podría buscar.

Agentes libres de los Dodgers

Lanzadores: Tarik Skubal, Blake Treinen, Evan Phillips, Kris Bubic, Eric Lauer, Brusdar Graterol, Alex Vesia

Jugadores de posición: Miguel Rojas (se retira), Kiké Hernández

Hay varios lanzadores de los Dodgers que están por llegar al mercado abierto en esta temporada baja. Tarik Skubal, por supuesto, es el nombre más destacado entre todos los agentes libres de Los Ángeles y, si el equipo espera retenerlo durante el invierno, tendrá que desembolsar una enorme cantidad de dinero para conseguirlo. Parece poco probable que relevistas como Blake Treinen, Brusdar Graterol y Evan Phillips regresen al club, mientras que Alex Vesia podría buscar un contrato más lucrativo en el mercado abierto. Kris Bubic, All-Star en 2025 con los Royals, podría buscar un nuevo equipo para regresar a la rotación abridora después de haber sido utilizado como lanzador versátil en Los Ángeles. Por su parte, parece poco probable que retengan a Eric Lauer, aunque el club podría encontrar valor en mantenerlo como una opción de profundidad en caso de lesiones en la rotación.

En cuanto a los dos jugadores de posición que están por convertirse en agentes libres, Miguel Rojas no volverá con los Dodgers el próximo año, al menos no como jugador, después de que el veterano anunciara su intención de retirarse del beisbol tras la derrota en el Juego 4. El equipo también tendrá que decidir si vuelve a contratar a Kiké Hernández. A sus 35 años y después de una temporada en la que disputó apenas 41 juegos de temporada regular, es posible que los Dodgers decidan seguir adelante sin él, aunque probablemente aceptaría un contrato favorable para el equipo si se presenta la oportunidad. Teniendo en cuenta sus importantes aportaciones en la postemporada a lo largo de su carrera, probablemente no le vendría mal a Los Ángeles traerlo de vuelta para un papel de utility, aunque existen opciones más consistentes.

Jugadores elegibles para arbitraje

Lanzadores: Brock Stewart, Emmet Sheehan, Gavin Stone, Jake Cousins

Jugadores de posición: Alex Call, Andy Pages

Emmet Sheehan y Andy Pages casi con toda seguridad volverán a vestir el uniforme de los Dodgers la próxima temporada. Sheehan es una buena opción para completar la parte final de la rotación detrás de Yoshinobu Yamamoto, Blake Snell, Tyler Glasnow y Shohei Ohtani, especialmente si Skubal termina fichando por otro equipo en la agencia libre. El futuro de Gavin Stone y Jake Cousins, quienes se perdieron por completo las temporadas de 2025 y 2026 tras someterse a una cirugía Tommy John, es relativamente incierto, aunque no sería sorprendente que el club decidiera no ofrecerles contrato. En cuanto a Brock Stewart, podría ser una opción económica para regresar como relevista de baja presión.

Áreas clave que deben atender de cara a 2027

Los Dodgers siguen siendo un equipo extremadamente bueno, aunque no lo demostraron durante la postemporada. Una de las áreas en las que probablemente se enfocarán es la integración de talento joven. Josue De Paula debe estar en el roster el próximo año, ya que, más allá de su defensa, tiene poco que demostrar en las ligas menores. Con Hernández y Rojas posiblemente fuera del panorama, el equipo también podría buscar un infielder suplente capaz de jugar en varias posiciones.

Sin embargo, el área principal que explorarán activamente durante la temporada baja es el bullpen. Con tantos relevistas que podrían marcharse en la agencia libre, los Dodgers tendrán que reforzar su cuerpo de relevistas. Por ahora, se espera que el bullpen esté integrado por Edwin Díaz, Tanner Scott, Edgardo Hernandez, Jack Dreyer, Will Klein, Justin Wrobleski y Landon Knack, con Stewart también como posible opción.

Posibles agentes libres que encajarían con los Dodgers

Tarik Skubal

Skubal es una opción evidente para los Dodgers en esta temporada baja, después de que el equipo lo adquiriera de los Tigers en un exitoso y llamativo intercambio a mitad de temporada. Traerlo de vuelta tendría un costo enorme —después de todo, es representado por Scott Boras—, pero eso no ha sido un problema para Los Ángeles en los últimos años. A menos que se implemente un tope salarial, es probable que los Dodgers busquen a Skubal para consolidar su dominante rotación abridora. Es la joya de la corona del mercado de agentes libres y seguramente tendrá muchos pretendientes, pero regresar a Los Ángeles para terminar el trabajo que no pudieron completar este año será algo que el lanzador de 29 años sin duda considerará.

Paul Blackburn

El exabridor All-Star tuvo una excelente temporada como relevista con los Yankees, al registrar una efectividad de 1.69 y ponchar a 69 bateadores en 85 entradas. Participó en 62 juegos y se siente cómodo lanzando durante varias entradas. Es probable que los Dodgers no busquen gastar grandes cantidades en contratos de relevistas, pero podrían intentar contratar a Blackburn con un acuerdo multianual de entre 6 y 8 millones de dólares por temporada. Blackburn está por comenzar la temporada en la que cumplirá 33 años y, aunque han pasado cuatro años desde su única aparición en el All-Star Game, ha encontrado una nueva vida como una opción confiable en el bullpen.

Steven Okert

Okert tuvo una sólida temporada con los Astros en 2026 y ha sido uno de los relevistas zurdos más confiables de la liga desde que llegó a Houston el año pasado. El lanzador de 35 años registró una efectividad de 2.13 en la temporada pasada y ponchó a 68 bateadores en 67 entradas y dos tercios, con apenas 14 bases por bolas. Es uno de los relevistas más eficientes de la liga: ha registrado un WHIP inferior a 0.900 en cada una de las últimas dos temporadas y, a diferencia de muchos lanzadores zurdos, ha conseguido buenos resultados tanto contra bateadores derechos como zurdos.

Mark Leiter Jr.

Leiter Jr. se perdió la segunda mitad de esta temporada por una lesión en la cadera, pero tuvo un desempeño sólido cuando estuvo sano con los Athletics. Registró una efectividad de 4.28 —con un FIP de 2.95—, ponchó a 38 bateadores en 33 entradas y dos tercios y solo permitió dos jonrones. Leiter cuenta con mucha experiencia y podría ser una buena opción para cubrir las entradas intermedias.

Candidatos de los Dodgers para un intercambio

Teoscar Hernández

Hernández no tuvo una gran temporada en 2026. El jardinero izquierdo registró apenas 1.0 bWAR, conectó 16 jonrones y tuvo un porcentaje de slugging de .425, las cifras más bajas de su carrera en ambas categorías. Su defensa también deja mucho que desear. A Hernández le queda un año de contrato, además de una opción del club para la temporada de 2028, y tiene previsto ganar 17.43 millones de dólares en 2027. Los Dodgers podrían estar buscando abrir un lugar en los jardines para Josue De Paula, lo que probablemente dejaría a Hernández fuera, con Andy Pages y Kyle Tucker asegurados en el equipo para el futuro previsible. El próximo año jugará la temporada en la que cumplirá 34 años, por lo que desprenderse del veterano toletero podría permitir a los Dodgers reducir su nómina y rejuvenecer un poco al equipo.

Emmet Sheehan

Los Dodgers conservaron a Sheehan en la fecha límite de cambios y existe la posibilidad de que tenga un papel la próxima temporada, especialmente si Skubal firma con otro equipo en la agencia libre. Sin embargo, si Skubal regresa a Los Ángeles, Sheehan se convertiría en una atractiva opción de intercambio para los equipos que busquen reforzar su rotación abridora. En 2026 abrió 22 juegos y tuvo una aparición como relevista, con una efectividad de 4.57 y 132 ponches en 112 entradas y un tercio. La próxima temporada tendrá 27 años y cuenta con un contrato bajo control del equipo hasta la campaña de 2030, por lo que seguramente habrá varios clubes interesados en adquirir al prometedor abridor.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 17/10/2026, traducido al español para SI México.