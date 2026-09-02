Quién es Jared Serna, el nuevo mexicano en las Grandes Ligas
El beisbol mexicano escribió un nuevo y emocionante capítulo en su historia con el debut oficial de Jared Serna en la MLB.
Enfundado en el uniforme de los Miami Marlins, el joven infielder originario de Guaymas, Sonora, pisó el diamante del Kauffman Stadium frente a los Kansas City Royals para convertirse en el pelotero nacido en México número 157 en alcanzar el nivel más alto del beisbol mundial.
Nacido el 1 de junio de 2002, Jared Enrique Serna lleva el beisbol en su código genético.
Creció en el seno de una familia de profunda tradición deportiva en el puerto sonorense. Su padre, Ramón "Baby" Serna, un músico de profesión, y su madre, Martha Estrada, fueron los pilares fundamentales de su formación atlética y personal.
Desde que tenía tres años, Jared mostraba una obsesión inusual por el juego, exigiendo un bate y una pelota para imitar los movimientos de los jugadores mientras veía a su padre participar en ligas locales amateurs.
La metodología de entrenamiento en su infancia fue rústica, empírica, pero sumamente efectiva para su desarrollo biomecánico.
Su padre le impuso reglas estrictas. Para ganar el derecho a ir a jugar los fines de semana, Jared debía cumplir con una rutina que consistía en subir y bajar un cerro cercano a su casa repetidas veces para generar resistencia cardiovascular, y posteriormente golpear vigorosamente una llanta de caucho con un bate hasta el cansancio.
“Si quería jugar beisbol, tenía que subir y bajar el cerrito que está atrás de la casa cinco veces, darle a la llanta todos los días… Mi esposo le decía: “Si no le pegas a la llanta, no te llevo”, le dijo su madre al medio Conciencia Pública en 2025.
Este ejercicio no solo fortaleció los tendones y músculos intrínsecos de sus muñecas y antebrazos, sino que sentó las bases para la velocidad explosiva de sus manos que hoy es su principal carta de presentación.
A la prematura edad de 13 años, la carrera deportiva de Serna estuvo a punto de apagarse para siempre. Durante un torneo amistoso de alta exigencia en Los Ángeles, California, a principios de 2016, una negligencia por parte del cuerpo técnico lo llevó a lanzar un exceso de entradas desde el montículo, lo que le provocó una lesión incapacitante en su codo derecho.
Tras ser evaluado por seis especialistas distintos en el estado de Sonora, el pronóstico médico unánime fue que el daño estructural era irreparable, se le dictaminó que jamás volvería a jugar beisbol y se le advirtió sobre el alto riesgo de perder la movilidad parcial del brazo.
En un último intento impulsado por la desesperación, su madre lo llevó tras un largo viaje de carretera con el Dr. Vicente Arturo Carranza, un eminente especialista en medicina deportiva en Magdalena de Kino.
El doctor desestimó los diagnósticos previos al detectar que los núcleos de crecimiento del adolescente seguían intactos, e implementó un protocolo espartano.
Serna se sometió a casi dos meses de reposo absoluto, fisioterapia intensiva y una dieta inflexible que le prohibía consumir cualquier tipo de azúcar refinada o comida chatarra para evitar factores inflamatorios.
Superado el trauma médico y con una nueva perspectiva sobre su carrera, Serna continuó su proceso despuntando en el beisbol aficionado hasta ser becado por la Academia de Desarrollo de los Toros de Tijuana, consolidada como una de las mejores plataformas de exportación de prospectos en México.
Su habilidad para hacer contacto en el plato y su agresividad inteligente en el corrido de bases llamaron la atención de los cazatalentos internacionales de los New York Yankees, quienes lo firmaron en julio de 2019.
Con una estatura de 1.70 metros y un peso de 79 kilos, su perfil físico generaba marcadas reservas en una industria que prioriza la corpulencia, motivo por el cual los Yankees aseguraron sus derechos por un bono de reclutamiento sumamente modesto de apenas 10 mil dólares.
Sin embargo, el pelotero mexicano ignoró las valoraciones financieras. Utilizando un pronunciado levantamiento de pierna durante su swing para maximizar la energía de su cadera, desmanteló a los lanzadores rivales en el sistema de sucursales de Nueva York.
Su explosión estadística llegó en 2023, cuando conectó 19 cuadrangulares, remolcó 79 carreras y robó 29 bases combinadas entre las filiales de Clase A (Tampa y Hudson Valley), forzando a los expertos a clasificarlo entre los prospectos más atractivos de la organización.
A la par de su travesía por Estados Unidos, Jared también dominó con autoridad el beisbol invernal mexicano.
Jugando para los Charros de Jalisco de la competitiva Liga Mexicana del Pacífico, fue condecorado como el Novato del Año en la campaña 2023-2024. No obstante, su consagración histórica ante la afición tapatía se dio en la temporada 2025-2026.
Serna pulverizó un récord de la liga que permanecía intocable desde el año 1945: conectó 9 triples en un lapso de menos de 30 partidos, una exhibición nunca antes vista de colocación de bola y una velocidad implacable en los senderos.
El altísimo valor de mercado que Serna había construido lo convirtió en una atractiva moneda de cambio. En julio de 2024, los Yankees lo utilizaron como una de las piezas centrales del mediático traspaso para adquirir a la estrella bahameña Jazz Chisholm Jr. desde los Miami Marlins.
Aunque una inoportuna fractura en el dedo meñique de su mano derecha lastró ligeramente su producción jonronera en 2025 (bateando .224 globalmente entre Doble-A y Triple-A), su disciplina y constancia lo mantuvieron como un prospecto de élite.
Ese mismo nivel sostenido le permitió enfundarse en los colores de la Selección Nacional de México para disputar el Clásico Mundial de Beisbol (WBC) en marzo de 2026.
El ansiado llamado al equipo grande llegó este lunes 31 de agosto de 2026. Aprovechando el espacio en el roster generado por el esguince de pulgar del infielder Xavier Edwards, la gerencia de Miami convocó a Serna desde la sucursal Triple-A Jacksonville, donde mantenía un ritmo constante de 12 jonrones y 14 robos de base.
El 1 de septiembre, en su debut ante los Royals, ingresó en la octava entrada como emergente sustituyendo a Otto López.
Aunque en su primer turno al bate fue retirado mediante una doble matanza tras conectar un sinker de 93.1 mph de Nolan Hoffman, el beisbol de inmediato le otorgó una oportunidad para brillar a la defensiva.
En la novena entrada, cubriendo la intermedia, demostró sus instintos natos al fildear con elegancia un potente rodado de la leyenda venezolana Salvador Pérez para concretar de certero tiro a la primera base su primer out oficial en Las Mayores.
Jared Serna se ha convertido en el tercer guaymense en la historia en pisar las Grandes Ligas, integrándose al selecto grupo de Miguel Ojeda y Daniel Castro.