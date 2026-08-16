¿Quién fue Tommy John y por qué la cirugía más famosa del beisbol lleva su nombre?
El beisbol ha quedado huérfano de una de sus figuras más transformadoras.
Este domingo, el legendario ex lanzador Thomas “Tommy” John, falleció a los 83 años.
Y si bien su muerte marca el adiós de uno de los serpentineros más duraderos en la historia del deporte, con 288 victorias acumuladas en 26 temporadas, el nombre de Tommy John trascendió sus propios logros estadísticos para convertirse en un término fundamental de la medicina deportiva.
Al ser el primer atleta en someterse a la reconstrucción del ligamento colateral cubital en 1974, su caso estableció un protocolo clínico que redefinió la viabilidad y la economía del beisbol moderno.
Nacido en Terre Haute, Indiana, John fue firmado por los Cleveland Indians en 1961 y debutó en las Grandes Ligas en 1963. Tras un breve paso por Cleveland, fue traspasado a los Chicago White Sox, donde comenzó a consolidar su reputación como un abridor confiable, liderando la Liga Americana en blanqueadas en dos ocasiones y logrando su primera selección al Juego de Estrellas en 1968.
Su perfil como lanzador se alejaba del arquetipo del ponchador de poder. John era un especialista del sinker, un lanzamiento rompiente que promediaba las 92 millas por hora y que estaba diseñado estratégicamente para inducir roletazos y dobles matanzas, en lugar de buscar el ponche directo.
Tras ser enviado a los Los Angeles Dodgers en diciembre de 1971, su carrera alcanzó un nuevo nivel de madurez. Para el verano de 1974, John registraba un récord de 13-3 y se perfilaba como el as de una rotación que lideraba la Liga Nacional.
Sin embargo, la acumulación de entradas y el desgaste articular estaban a punto de pasar factura.
La noche del 17 de julio de 1974, durante un juego frente a los Montreal Expos en el Dodger Stadium, la anatomía de John cedió.
En la parte alta de la tercera entrada, tras lanzar un sinker al bateador Hal Breeden, el lanzador sintió un dolor agudo y punzante. Según sus propias palabras, experimentó la sensación de que su brazo izquierdo se había desprendido de su cuerpo y había salido volando hacia los jardines.
Tras intentar un lanzamiento adicional que no alcanzó la zona de strike, John abandonó el montículo. Los exámenes médicos revelaron que su ligamento colateral cubital (UCL) estaba completamente desgarrado, una lesión que en la década de 1970 equivalía al retiro definitivo del deporte profesional.
Ante la certeza del retiro a los 31 años, el Dr. Frank Jobe, cirujano ortopédico de los Dodgers, le planteó una alternativa experimental. Jobe propuso reconstruir el ligamento destruido utilizando un tendón sano extraído del propio cuerpo de John. El cirujano fue directo respecto al pronóstico: las probabilidades de que la operación le permitiera volver a lanzar en las Grandes Ligas eran de apenas 1 en 100. John aceptó la intervención.
El 25 de septiembre de 1974 se llevó a cabo el procedimiento pionero. Jobe extrajo el tendón palmaris longus de la muñeca derecha de John, perforó orificios en el cúbito y el húmero del codo izquierdo del lanzador, e insertó el tendón en forma de ocho para crear un andamiaje que funcionara como un nuevo ligamento.
Lo que la narrativa general suele omitir es que la cirugía inicial estuvo al borde del fracaso debido a complicaciones postoperatorias. La formación de tejido cicatricial comprimió el nervio cubital de John, dejándolo sin sensibilidad en los dedos de la mano izquierda e inmovilizando la extremidad.
Esto requirió una segunda intervención quirúrgica para reubicar el nervio.
El proceso de rehabilitación durante 1975 fue arduo.
Para recuperar la sensibilidad y la motricidad fina necesarias para sostener una pelota de beisbol, John recurrió a ejercicios atípicos y se apoyó en su compañero de equipo Mike Marshall. Marshall, quien poseía un doctorado en kinesiología, le ayudó a rediseñar el agarre de sus lanzamientos para compensar la falta de tacto residual en sus dedos.
El éxito empírico de la operación se validó el 16 de abril de 1976, cuando John regresó al montículo en un juego oficial.
Lejos de ser un retorno testimonial, el lanzador exhibió un nivel superior al que tenía antes de la lesión. La efectividad de la cirugía se evidencia en un dato contundente: antes de la rotura del ligamento, John había acumulado 124 victorias en 12 temporadas. Tras la reconstrucción, registró 164 victorias adicionales a lo largo de 14 campañas, desafiando todas las curvas de declive atlético habituales.
Firmó como agente libre con los New York Yankees en 1979, equipo con el que alcanzó el cénit de su producción al registrar temporadas de 21 y 22 victorias de manera consecutiva (1979 y 1980). En total, durante sus ocho temporadas con la franquicia neoyorquina, compiló un récord de 91-60 con una efectividad de 3.59.
Se retiró finalmente en 1989 a los 46 años. Su foja vitalicia incluye un récord de 288-231, una efectividad de 3.34 y 4,710.1 entradas de labor en 700 aperturas. A la fecha, posee la segunda mayor cantidad de victorias para un lanzador en la era moderna que no se encuentra en el Salón de la Fama.
Hoy en día, la "Cirugía Tommy John" (TJS) es una práctica ortopédica habitual.
Datos clínicos de 2023 indican que el 35.3% de los lanzadores activos en las Grandes Ligas han sido sometidos a este procedimiento en algún momento de sus carreras.
El perfeccionamiento de la técnica ha elevado la tasa de éxito (el retorno al nivel competitivo previo) a un rango de entre el 85% y el 92%. Esto ha permitido prolongar las trayectorias y proteger las inversiones multimillonarias de franquicias en jugadores de élite mundial, como Justin Verlander o Shohei Ohtani.
Días antes de su fallecimiento, consciente del rápido avance de su enfermedad oncológica, John dictó una carta de despedida. El mensaje fue difundido públicamente por los New York Yankees el 8 de agosto de 2026, coincidiendo con las festividades del Día de los Veteranos en el Yankee Stadium.
En el comunicado, John mantuvo la sobriedad, agradeciendo a la organización de los Yankees, a los aficionados y dedicando un reconocimiento puntual al Dr. Frank Jobe: "Gracias al Dr. Jobe, quien salvó mi brazo e hizo posible que continuara lanzando. Esa cirugía ha salvado desde entonces las carreras de incontables lanzadores".
Cerró su mensaje público recordando una directriz personal inculcada por su padre en sus inicios: "Ya sea que triunfes a lo grande en las Grandes Ligas o no, siempre serás simplemente Tommy John de Terre Haute, Indiana".
El fallecimiento de Tommy John cierra un registro biográfico de 83 años, pero su apellido permanecerá anclado al léxico del beisbol para siempre.
Su decisión de someterse a un procedimiento médico sin precedentes en 1974 alteró permanentemente la ortopedia deportiva y reescribió las expectativas de vida profesional para todo lanzador que sube a un montículo.