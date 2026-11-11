El mercado de la agencia libre de las MLB de cara a la temporada 2027 tiene a Randy Arozarena como uno de sus grandes y más cotizados protagonistas.

El primer paso formal hacia su futuro se dio el pasado 2 de noviembre de 2026, cuando los Marineros de Seattle —con quienes jugó durante las temporadas de 2024, 2025 y 2026— le extendieron una oferta calificada de un año y $23.15 millones de dólares.

El estelar jardinero cubano-mexicano tiene como fecha límite el 17 de noviembre para aceptar o rechazar dicha propuesta.

Per The Athletic's @MattGelb, the Phillies have interest in Seiya Suzuki, Randy Arozarena and Teruaki Sato.



Gelb says Philly would look at Sato as a corner outfielder.



Suzuki in his MLB career: 113 HR / .269/.351/.472 / 128 wRC+

He was also credited with 14 DRS in 2026.… pic.twitter.com/sHsDWFy0xL — Matthew Crory (@matthewcrory) November 11, 2026

Dado su altísimo valor actual en el mercado y la expectativa de que busque un contrato multianual lucrativo, se da por hecho que declinará la oferta; esto asegura que, en el momento en que Arozarena firme con otra organización, los Mariners recibirán una valiosa selección de compensación en el draft.

La inminente salida de Arozarena al mercado abierto ha desatado el interés de múltiples equipos contendientes.

Aunque un retorno a Seattle siempre es una posibilidad, la gerencia se ha mostrado reticente a amarrar un contrato de casi $100 millones a un jugador que entrará a su temporada de 32 años, enfocando internamente su atención en alternativas con mejor perfil defensivo, como Seiya Suzuki.

Quienes lucen como un encaje inmejorable son los Red Sox. En el podcast de ESPN de Buster Olney, se proyectó que Arozarena podría aterrizar en Boston bajo un acuerdo de cuatro años y $104 millones.

‘All the teams, frankly, they’re feeling really Randy’ - Boras on Arozarena pic.twitter.com/kN33Cq4oEv — Rob Bradford (@bradfo) November 11, 2026

La lógica arquitectónica es perfecta, pues las reducidas dimensiones del jardín izquierdo de Fenway Park, custodiado por el Monstruo Verde, enmascararían sus algunas deficiencias defensivas, mientras que su impacto ofensivo desde el lado derecho del plato aportaría el equilibrio de poder que la alineación de Nueva Inglaterra requirió críticamente durante su eliminación en 2026, especialmente tras la terrible temporada de Jarren Duran.

No obstante, la competencia será feroz.

Los Astros también son un candidato de urgencia luego de que el experimento con Daulton Varsho dejara un vacío de producción alarmante en el jardín izquierdo; Arozarena mantendría abierta la ventana de campeonato de los texanos, asumiendo que la gerencia esté dispuesta a pasar por alto sus métricas de fildeo.

Por el lado de la División Este, los Blue Jays, quienes finalizaron la temporada 2026 en el fondo de toda la MLB en carreras anotadas (648) y cuadrangulares (152), ven en el cubano la inyección de velocidad y contacto duro que necesitan desesperadamente, impulsados además por la conocida preferencia del jugador de residir en la Costa Este.

Por último, los Phillies también figuran en el radar tras experimentar un colapso en su pradera izquierda, posición que apenas produjo un OPS combinado de .677 en la reciente campaña, haciendo que el madero de Arozarena luzca como el antídoto ideal para redondear un núcleo ofensivo de mucho calibre.

Todo este interés de la industria está respaldado por los aplastantes números que Arozarena produjo en su año de plataforma.

En 2026, el jardinero participó en 154 juegos y consolidó la mejor temporada de su carrera, registrando una brillante línea ofensiva de .281/.381/.484. Despachó 26 cuadrangulares, produjo 79 carreras, se robó 26 bases y lideró a toda la Liga Americana con 113 carreras anotadas.

Además, su consistencia dinámica es histórica. En 2026 logró su sexta campaña consecutiva con al menos 20 cuadrangulares y 20 robos, uniéndose a un selecto club de leyendas en la historia del beisbol que incluye a Barry Bonds, Bobby Bonds, Bobby Abreu y Willie Mays.

Respaldado por una extraordinaria disciplina en el plato y una drástica reducción en su tasa de ponches (21.6%), su OPS+ de 148 y su métrica de 5.5 fWAR demostraron que su talento es, además de genuino, evolutivo.

Arozarena llegará al mercado de 2027 como un pelotero probado en los grandes escenarios y el bateador libre más influyente de la pretemporada.