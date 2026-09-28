Randy Arozarena y la consolidación de una superestrella a las puertas de la agencia libre

El 27 de septiembre de 2026, en el T-Mobile Park de Seattle, los Mariners jugaron su último encuentro de la temporada regular ante los Los Angeles Angels.

En la parte baja de la sexta entrada, Randy Arozarena conectó un doble productor de dos carreras hacia el jardín izquierdo que envió al plato a Jhonny Pereda y Weston Wilson y selló la victoria de su equipo con marcador de 7-3.

Tras llegar a la intermedia, el jardinero recibió una prolongada ovación de pie por parte de los fans que abarrotaron el estadio en el juego 162 del equipo, un gesto de reconocimiento a la gran temporada que firmó el mexicano este 2026, pero también una posible despedida ante su inminente entrada a la agencia libre.

Esta temporada representó, desde una perspectiva estadística y de desarrollo profesional, el punto de consolidación más alto de su carrera, y la más destacada desde que obtuvo el premio al Novato del Año de la Liga Americana en 2021.

Este año, Arozarena evidenció una maduración estructural en su perfil ofensivo.

Anteriormente caracterizado por ser un bateador con tendencias agresivas y un margen de volatilidad, Arozarena logró establecerse con mayor paciencia en la caja de bateo, la cual fue evidente en sus registros finales. Tuvo una notable reducción en su tasa de ponches, limitándose a 145 en un total de 670 apariciones al plato —en 2025 tuvo 191 chocolates en 709 apariciones— y consiguió 68 bases por bolas.

Terminó su participación de 154 juegos con un promedio de bateo de .281, un porcentaje de embasarse (OBP) de .381 y un slugging de .484.

La combinación de estos tres indicadores resultó en un OPS de .865 y un OPS ajustado (OPS+) de 148, lo que certifica analíticamente que su producción ofensiva fue un 48% superior al promedio general de las Grandes Ligas (MLB).

En términos de valor integral, Baseball Reference calculó su aporte en 5.7 Victorias Sobre Reemplazo (WAR), un indicador claro de su influencia en los resultados del equipo a lo largo del año.

Además, Arozarena lideró en solitario a toda la Liga Americana en el departamento de carreras anotadas con 113. Este volumen de producción lo convirtió en el primer jugador de la franquicia de Seattle en liderar dicho rubro desde que el miembro del Salón de la Fama, Ken Griffey Jr, lo consiguiera en la temporada de 1997.

Lograr estos números operando la mitad del calendario en el T-Mobile Park —un recinto que históricamente suprime la generación de carreras y presenta un alto grado de dificultad técnica para los bateadores derechos— añade un peso cualitativo considerable a su desempeño.

Otro pilar fundamental de su evaluación en 2026 es su consistencia atlética a largo plazo.

Randy terminó la temporada con 26 cuadrangulares y 26 bases robadas y aseguró su sexta campaña consecutiva alcanzando la estricta marca del 20-20. En toda la historia de la MLB, únicamente cinco peloteros han logrado encadenar seis o más temporadas ininterrumpidas con al menos 20 jonrones y 20 robos: Barry Bonds, Bobby Bonds, Bobby Abreu, Willie Mays y Randy Arozarena.

Con este logro, se convirtió en el primer beisbolista nacido en Cuba en integrar la lista.

El impacto de Arozarena fue un factor determinante para el funcionamiento de los Mariners, especialmente en un contexto organizacional donde la ofensiva general estuvo sustancialmente por debajo de las proyecciones debido a lesiones y al declive en el rendimiento de otras figuras del roster, como Julio Rodríguez y Cal Raleigh.

En reconocimiento a su labor como el principal sostén de la alineación, el capítulo de Seattle de la Asociación de Escritores de Beisbol de América (BBWAA) lo eligió de manera unánime como el Jugador Más Valioso (MVP) del equipo en 2026, un galardón subraya su capacidad para absorber la carga ofensiva de la franquicia durante los 162 juegos.

Concluida la temporada y habiendo expirado su contrato anual de 15.65 millones de dólares, Arozarena se prepara para ingresar formalmente al mercado de agentes libres de cara a la temporada 2027.

A sus 32 años proyectados para el inicio de la siguiente campaña, figura como uno de los principales jugadores de posición disponibles para las gerencias de MLB.