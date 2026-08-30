Ranking de las cinco mejores rotaciones de pitcheo potenciales para la postemporada de MLB
Es difícil hacer mucho ruido en la postemporada sin una rotación de abridores de élite. Los abridores de calidad suelen marcar la pauta para los equipos campeones en octubre y la capacidad de lanzar profundo en los juegos puede marcar una enorme diferencia para los contendientes a medida que avanzan por series de postemporada que se vuelven cada vez más largas.
Los equipos normalmente reducen sus rotaciones a un núcleo de cuatro lanzadores, como máximo. Eso proporciona profundidad adicional al bullpen y, al mismo tiempo, elimina al brazo más débil del grupo de abridores. Mientras la temporada regular se acerca a su conclusión y el panorama de la postemporada continúa tomando forma, parece el momento adecuado para mirar hacia adelante y destacar las mejores rotaciones de pitcheo potenciales para los playoffs, enfocándonos en los cuatro mejores abridores de cada equipo.
1. Los Angeles Dodgers
Tarik Skubal, Yoshinobu Yamamoto, Shohei Ohtani, Blake Snell
No es la primera vez que escuchas que la rotación de los Dodgers está cargada de talento, especialmente si Shohei Ohtani puede recuperarse lo suficiente de su lesión de rodilla para asumir la carga de un abridor. Los Ángeles probablemente utilizará una rotación de cuatro hombres, lo que significa que Tyler Glasnow y Roki Sasaki podrían ser utilizados desde el bullpen. La adquisición de Tarik Skubal en la fecha límite de cambios lleva a esta rotación a otro nivel, al darle a los Dodgers un brazo experimentado y con nivel de All-Star para abrir cada noche de octubre. Es probable que los equipos rivales necesiten hacer daño en las entradas finales, cuando L.A. entregue la pelota a su bullpen, ya que su formidable grupo de abridores debería resultar difícil de enfrentar para cualquier ofensiva.
Las lesiones han afectado a la rotación durante la temporada regular, pero los Dodgers también tienen una enorme profundidad, con jugadores como Justin Wrobleski y Eric Lauer, además de Sasaki y Glasnow, capaces de cubrir de manera efectiva si es necesario. Incluso sin tener completamente ensamblada su rotación habitual, Los Ángeles tiene la sexta efectividad colectiva más baja de MLB (3.69) esta temporada, así como el segundo WHIP más bajo (1.17).
2. New York Yankees
Cam Schlittler, Gerrit Cole, Max Fried, Carlos Rodon
La rotación de los Yankees no ha estado a plena capacidad durante la mayor parte de la temporada, pero deberían tener listos a sus cuatro principales brazos para octubre, salvo una lesión de última hora. Cam Schlittler, actual favorito para ganar el Cy Young de la Liga Americana, tuvo una excelente actuación el año pasado durante su primera experiencia en la postemporada, cuando registró una efectividad de 1.26 en dos aperturas. Él encabezará la rotación por delante del trío de brazos más experimentados de Nueva York, Gerrit Cole, Max Fried y Carlos Rodón, quienes acumulan 52 apariciones en postemporada en su carrera.
Incluso mientras han lidiado con lesiones de la mayoría de sus principales abridores, los Yankees presumen de la mejor efectividad colectiva de MLB (3.23) esta temporada. Los rivales batean apenas .225 contra Nueva York, la tercera mejor marca de las Grandes Ligas, y los 131 jonrones permitidos por el equipo también son la tercera menor cantidad de toda la liga, incluso jugando en un estadio favorable para los cuadrangulares.
3. Philadelphia Phillies
Cristopher Sánchez, Zack Wheeler, Jesus Luzardo, Aaron Nola
El monstruo de tres cabezas que encabeza la rotación de Filadelfia puede competir contra cualquier trío del beisbol. Sánchez ha dado seguimiento a su gran temporada de 2025 con una campaña igualmente dominante y probablemente sea el único lanzador que podría competir con Jacob Misiorowski por el premio Cy Young de la Liga Nacional. Wheeler ha atravesado una especie de bache en agosto, pero tiene una efectividad de 2.18 en 12 apariciones de su carrera en la postemporada. Luzardo está en medio de su mejor temporada, con una efectividad de 3.09 en 27 aperturas. Los Phillies han conseguido la mayor cantidad de ponches (1,321) de cualquier equipo de MLB esta temporada y su capacidad para provocar swings y fallos en el plato será vital en octubre.
Más allá de ese prestigioso trío, sin embargo, las cosas se vuelven un poco más complicadas, con Aaron Nola atravesando otra temporada decepcionante y el inexperto e inconsistente Andrew Painter como su quinto abridor.
4. Cerveceros de Milwaukee
Jacob Misiorowski, Dustin May, Logan Henderson, Kyle Harrison
El favorito para ganar el Cy Young de la Liga Nacional, Jacob Misiorowski, ha sido prácticamente intocable este año y encabezará la rotación de Milwaukee para la postemporada junto con el refuerzo de media temporada Dustin May, Logan Henderson y Kyle Harrison. Los Cerveceros nunca dejan de sacar el máximo provecho de su talento de pitcheo. Milwaukee registra la segunda mayor cantidad de ponches (1,284) de la liga, la segunda mejor efectividad (3.39) y el tercer mejor WHIP (1.17), mientras limita a sus rivales a un promedio de bateo de .221, la segunda mejor marca de la liga.
Sin embargo, lo que les falta es experiencia en postemporada. Ni Harrison ni Henderson han lanzado alguna vez en octubre, mientras que May nunca ha trabajado más de dos entradas en una aparición de playoffs. Misiorowski, por más élite que sea, apenas tiene 24 años y está en su segunda temporada en las Grandes Ligas. La manera en que se adapten al escenario más importante del deporte determinará hasta dónde avanzarán los Cerveceros en su búsqueda del primer campeonato de la Serie Mundial en la historia de la franquicia.
5. Medias Rojas de Boston
Sonny Gray, Ranger Suárez, Payton Tolle, Jake Bennett
Mientras la ofensiva de Boston ha sido muy inconsistente, su pitcheo ha sido excelente. Los Medias Rojas cuentan con una buena combinación de veteranos experimentados como Sonny Gray y Ranger Suárez, así como brazos jóvenes como Payton Tolle y Jake Bennett. Tienen la tercera mejor efectividad de MLB (3.47) y han otorgado la tercera menor cantidad de bases por bolas (382) de la liga, beneficiándose de la ventaja de contar con una defensa de élite para convertir las pelotas puestas en juego en outs. Tampoco permiten muchos jonrones, pues han concedido 127 en el año (la segunda menor cantidad de MLB), lo que representa un promedio de menos de uno por partido.
Gray y Suárez acumulan 17 apariciones de postemporada entre ambos. Tolle, quien enfrentó a un bateador en la postemporada pasada, y Bennett, con todavía menos experiencia en playoffs, tendrán mucho menos recorrido del cual echar mano este octubre.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 28/06/2026, traducido al español para SI México.