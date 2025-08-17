Los récords eternos en Grandes Ligas
Hay cifras que no son solo números. Son monumentos, vestigios de una época donde el beisbol se escribía con otro ritmo, otra lógica.
Marcas que hoy parecen leyendas más que estadísticas, porque fueron forjadas en una era de sacrificio, resistencia y juego continuo.
El beisbol actual —más científico, más precavido, más comercial— ha dado vuelta la página. Se priorizan las rotaciones, se dosifica el esfuerzo, se evitan riesgos que antes eran parte natural del juego.
En esta nueva narrativa, importan más los contratos que los juegos completos, más los jerseys vendidos que las bases robadas, más el marketing que las blanqueadas.
Por eso, algunas marcas ya no se van a romper. No por falta de talento, sino porque ya no se juega con las mismas reglas no escritas.
Aquí, un repaso por hazañas que pertenecen al pasado, y que seguirán ahí, intactas. Porque el beisbol cambió, pero ellas no.
1. Pete Rose
- Más hits en la historia: 4,256
- El jugador activo más cercano: Freddie Freeman, 2,337
Pete Rose consolidó su legado con una regularidad ofensiva que atravesó décadas y transformó la constancia en grandeza. Su apodo, Charlie Hustle (Carlos el Esforzado), nunca fue una exageración, sino un reflejo de la intensidad diaria que definió su carrera. Freddie Freeman —que apenas supera los 2,300 hits— se mantiene a una distancia que solo confirma la dimensión histórica de aquella marca.
2. Nolan Ryan
- Más ponches en la historia: 5,714
- El jugador activo más cercano: Justin Verlander, 3,457
Lo de Nolan Ryan fue una rareza en toda regla: no solo lanzaba una de las rectas más veloces que se hayan visto, sino que logró sostener ese poder durante casi tres décadas. Su dominio atravesó generaciones enteras, imponiéndose con una mezcla de fuerza bruta y resistencia inusual en cualquier época. Justin Verlander, el más cercano en la lista, transita ya el ocaso de su carrera.
3. Rickey Henderson
- Más bases robadas en la historia: 1,406 | Bases robadas en una temporada: 130
- Jugadores activos más cercano: Starling Marte: 358 | Ronald Acuña: 73
Rickey Henderson no solo tenía la tenacidad y la velocidad para robarse las bases que quisiera, también era dueño de una habilidad extraordinaria para batear y embasarse, una combinación que lo convirtió en uno de los bateadores más completos de la historia. Starling Marte es el líder de bases robadas entre jugadores activos, pero el mérito es de una carrera de 14 años, no de una velocidad extraordinaria; Ronald Acuña podría convertirse en una potencial amenaza, pero aún no lo es. Robó 73 bases en 2023 –año en que ganó el MVP–, solo un poco más de las mitad de las 130 de Henderson en 1982.
4. Joe DiMaggio
- Más juegos consecutivos pegando hits: 56 juegos en 1941
- Jugador activo más cercano: Freddie Freeman, 30 juegos en 2016
La hazaña de DiMaggio resiste, no solo por su dificultad técnica, sino por el temple mental y una combinación casi imposible de cualidades: contacto constante y disciplina extrema para evitar bases por bola que arruinen la fiesta de imparables. Freeman, el virtuoso primera base de los Dodgers, tuvo una racha de 30 juegos en 2016.
5. Cal Ripken Jr
- Más juegos consecutivos: 2,632
- Jugador activo más cercano: Matt Olson, 685 juegos
Ripken representó una idea de compromiso con el juego que ya no existe de la misma forma. Hoy, la gestión del cuerpo y el descanso planificado son parte integral de cualquier carrera exitosa. Su récord no solo habla de durabilidad física, sino de una mentalidad que ha quedado en el pasado. El jugador activo con más juegos consecutivos es Matt Olson, de 31 años, quien tendría que jugar 12 temporadas seguidas para alcanzar el récord de Ripken Jr.
6. Nolan Ryan
- Más No-hitters en la historia: 7
- Jugador activo más cercano: Justin Verlander, 3
Lanzar un juego sin hit es una hazaña extraordinaria. Nolan Ryan, que era un pitcher extraordinario, lo hizo siete veces. Con una recta fulminante y una curva que parecía injusta, dominó a los bateadores como pocos en la historia.
El último de Nolan Ryan llegó en 1991, cuando tenía 44 años. Justin Verlander, de 42 años, ha logrado tres en su carrera; el más reciente lo lanzó a los 36
7. Nolan Ryan
- Más temporadas jugadas: 27
- Jugador activo más cercano: Justin Verlander, 20
Ryan no solo se mantuvo activo durante casi tres décadas, sino competitivo. Su durabilidad desafía la lógica de un deporte que consume cuerpos y brazos. Hoy, con carreras más cortas y salidas más medidas, la idea de un pitcher relevante durante tantos años es cada vez más remota. Justin Verlander –que este 2025 juega su temporada número 20 con los Gigantes de San Francisco– es su paralelo más cercano.
8. Cy Young
- Más juegos ganados: 511
- Jugador activo más cercano: Justin Verlander, 262
El récord de Cy Young es una herencia de otra época: cuando los abridores completaban partidos –no existía el juego colectivo y la especialización del bullpen– y lanzaban cada tres días. Young –que atribuía la fortaleza y longevidad de su brazo a una vida entera cortando leña– tuvo, en 22 campañas, 5 temporadas de más de 30 juegos ganados.
Justin Verlander acumula 262 en 20 años de carrera.
9. Yogi Berra
- Más anillos de Serie Mundial: 10
- Jugador activo más cercano: Will Smith y Mookie Betts 3
En Serie Mundial no hay nadie como Yogi. Apareció en 21 ediciones del Clásico de Otoño como jugador, coach y manager y ganó 10 como pelotero, un récord que hasta ahora nadie ha igualado, ni está cerca de hacerlo. Berra fue una combinación de talento individual y pertenencia a una dinastía irrepetible, la de los Yankees.
Mookie Betts, de 32 años, tiene tres anillos de Serie Mundial. A esa edad, Berra ya había conquistado 7 títulos.
10. Cy Young
- Juegos completos en la historia: 749
- Jugador activo más cercano: Justin Verlander, 26
Los juegos completos eran una norma en la era de Cy Young; hoy son una rareza. Es un récord que sobrevive como símbolo de un béisbol extinto. Para muestra, el ejemplo de Justin Verlander, que con 20 años de carrera en MLB —solo dos temporadas menos que Cy Young— apenas acumula 26.
11. Walter Johnson
- Más blanqueadas en la historia: 110
- Jugador activo más cercano: Clayton Kershaw, 15
Las blanqueadas exigen dominio absoluto durante nueve entradas. Johnson lo logró repetidamente en una época sin bullpen especializado. En el béisbol actual, donde los relevistas cargan con los últimos outs, su marca permanece más como una postal histórica que como un objetivo alcanzable.