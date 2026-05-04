Resumen semanal mexicanos en MLB: Jonathan Aranda, imparable con los Tampa Bay Rays
Jonathan Aranda firmó una de las actuaciones más destacadas de su carrera el domingo 3 de mayo ante los Gigantes de San Francisco. El infielder de Tijuana registró su primer juego de cuatro imparables en las Grandes Ligas, yéndose de 5-4 con cuatro sencillos. Su desempeño culminó en la décima entrada, cuando conectó el hit de oro para dejar en el terreno al equipo de la bahía y sellar la victoria de Tampa Bay 2-1.
En lo que va de la temporada 2026, Aranda se ha erigido como un pilar en el orden al bate de los Rays ante la ausencia por lesión de Yandy Díaz. Actualmente ostenta una línea ofensiva de .252/.352/.462 con siete cuadrangulares y 28 carreras impulsadas en 142 apariciones al plato.
Es líder de carreras impulsadas de la Liga Americana, con 28, junto con Yordan Álvarez, de los Astros de Houston.
Jarren Duran, destellos de poder en Boston
El patrullero de los Medias Rojas, Jarren Duran, mostró signos de recuperación en su capacidad de poder durante esta semana al conectar dos cuadrangulares críticos contra los Astros de Houston. El primero ocurrió el 1 de mayo, un batazo de tres carreras que decidió la victoria 3-1 de Boston; el segundo fue un estacazo solitario en la décima entrada del juego del 3 de mayo.
A pesar de este despertar ofensivo, Duran continúa enfrentando una temporada irregular en términos de promedio de bateo. Antes de iniciar la serie contra Houston, su registro era de apenas .170. Al cierre de la semana, suma tres cuadrangulares en la campaña y busca estabilizar su porcentaje de embasado para cumplir con su rol de primer bat en una alineación de Boston que ha sufrido para anotar más de tres carreras por encuentro.
Randy Arozarena
Randy Arozarena ha mantenido su estatus de referente con los Marineros de Seattle, con una combinación de impacto ofensivo y excelencia defensiva. El 1 de mayo conectó su tercer cuadrangular de la temporada ante los Reales de Kansas City. Al día siguiente, protagonizó una atrapada espectacular en el jardín izquierdo, lanzándose de manera acrobática para evitar un hit extra base en la octava entrada.
En términos generales, los números de Arozarena se mantienen sólidos con un promedio de bateo de .289, 11 carreras impulsadas y tres vuelacercas. No obstante, la semana también registró un error de juicio en las bases el 2 de mayo, donde fue sorprendido fuera de la base con las almohadillas llenas, un incidente que restó ímpetu a un rally importante del equipo.
Brandon Valenzuela
El receptor novato Brandon Valenzuela ha capitalizado la oportunidad brindada por la baja de Alejandro Kirk. El 2 de mayo, el hermosillense estableció una marca personal al impulsar tres carreras en la victoria 11- 4 sobre los Twins de Minnesota, producto de un cuadrangular de 411 pies. Fue su segundo vuelacercas de la semana; el anterior, conectado el 1 de mayo, registró una velocidad de salida de 111.4 mph, la más alta para un jugador de Toronto este año.
Desde su debut el 5 de abril, Valenzuela ha disputado 15 juegos en los que promedia .205 con tres cuadrangulares y seis carreras remolcadas. Aunque su promedio es bajo, su capacidad para generar contactos sólidos y su manejo de los lanzadores han recibido elogios del cuerpo técnico.
Nick Gonzales
Nick Gonzales fue una pieza fundamental para que los Piratas de Pittsburgh lograran la barrida sobre los Rojos de Cincinnati. El 1 de mayo, Gonzales tuvo una jornada de tres imparables y una base por bolas en cinco turnos, contribuyendo directamente al triunfo 9-1. Este desempeño ocurrió apenas un día después de que se interrumpiera su racha de 10 juegos consecutivos pegando de hit.
En el panorama general de la temporada, Gonzales se ubica como uno de los mejores bateadores de la Liga Nacional con un promedio de .333 —36 hits en 108 turnos—. Si bien su producción de extrabases ha sido limitada —solo cinco dobles—, su consistencia para ponerse en circulación lo mantiene como el líder de promedio en su equipo y un candidato a considerar para el Juego de Estrellas.
Andrés Muñoz
El cerrador Andrés Muñoz alcanzó su sexto salvamento de la campaña el 29 de abril al retirar la novena entrada sin permitir daño ante Minnesota, recetando dos ponches. Sin embargo, su semana tuvo un matiz negativo el 2 de mayo, cuando cargó con un salvamento fallido ante Kansas City al permitir una carrera sucia en un episodio donde la defensa no pudo respaldar su labor.
Muñoz tiene efectividad de 5.54 en 13 entradas lanzadas durante la temporada 2026, un número elevado por salidas puntuales en situaciones de no salvamento. A pesar de esto, mantiene una alta tasa de ponches con 21 abanicados y ha convertido seis de sus ocho oportunidades de rescate, ratificándose como el brazo de confianza para los cierres en Seattle.
Victor Vodnik
Victor Vodnik atravesó una semana complicada en el bullpen de los Rockies de Colorado. El 30 de abril, ante los Rojos de Cincinnati, el relevista permitió dos carreras limpias y dos hits en una entrada de labor, otorgando además un pasaporte. Esta actuación se sumó a una racha negativa reciente en la que ha permitido siete carreras en sus últimas presentaciones de corta duración.
La efectividad de Vodnik se ha disparado a 7.82 con un WHIP de 2.05 en lo que va de la campaña. Aunque comenzó el año con el rol de cerrador y suma cuatro salvamentos, su inconsistencia en el control de sus lanzamientos —especialmente en la zona de strike— ha puesto en duda su permanencia como la opción principal para las entradas finales en Colorado.
Alejandro Kirk
Alejandro Kirk continúa su proceso de rehabilitación tras una cirugía en el pulgar izquierdo realizada en abril. El receptor comenzó a realizar ejercicios de lanzamiento en el complejo de desarrollo de los Azulejos en Dunedin, Florida, el pasado 30 de abril. No obstante, aún no ha recibido el alta para realizar actividades de bateo o recepción de lanzamientos.
Antes de su lesión, Kirk solo pudo participar en cinco juegos este año, registrando un OPS de .577. Los reportes médicos indican que su recuperación avanza conforme a lo programado, aunque su regreso al roster activo de Grandes Ligas no se espera antes de finales de mayo o principios de junio, dependiendo de cómo responda su mano al retomar el madero.
Otros mexicanos destacados
Fuera de los temas principales, Isaac Paredes continúa siendo productivo para los Astros de Houston, bateando para.264 con tres cuadrangulares y 15 impulsadas en la temporada. Por su parte, el lanzador Javier Assad ha sido movido al bullpen por los Cachorros de Chicago tras un inicio de campaña difícil, donde actualmente registra una efectividad de 7.58 tras permitir seis carreras en su última aparición de relevo largo.