Semana de mexicanos en MLB: José Urquidy regresa al show después de dos años
Después de dos años de ausencia por una segunda cirugía Tommy John, el mazatleco José Urquidy regresó al escenario de las Grandes Ligas con el uniforme de los Tigers de Detroit. En su relevo frente a los Marlins de Miami trabajó 1.1 entradas perfectas con dos ponches y contribuyó a una victoria por 2-0 que cortó la mala racha del equipo. El brazo de Urquidy puede convertirse en un aporte inmediato para Detroit.
Su regreso fue recibido como una bocanada de optimismo. Urquidy no lanzaba desde los playoffs y su rehabilitación fue un camino largo. Ahora, su presencia aporta profundidad al pitcheo de los Tigers. Para un equipo contendiente, la experiencia de un mexicano con historial en postemporada podría marcar diferencias discretas pero de peso en la recta final de la campaña.
En marzo de 2025 José Urquidy firmó un contrato de un año por $1 millón con los Tigres de Detroit para la temporada, con una opción del equipo de $4 millones para 2026.
Jarren Duran llega a 15 cuadrangulares en la campaña
En la semana, Jarren Durán conectó su cuadrangular número 15 de la temporada en el juego ante los Yankees de New York en el Fenway Park.
El batazo solitario en el octavo episodio no fue suficiente para evitar la derrota de Boston, pero confirmó la evolución ofensiva del jardinero mexicoamericano. Convertido en una de las piezas más constantes de la alineación, Durán ha encontrado un equilibrio entre velocidad y poder que lo mantiene como un jugador atractivo en la reconfiguración de los Red Sox.
Para un equipo que vive un proceso de transición, Durán se consolida como uno de los pilares más importantes de la organización, que busca el comodín de la Liga Americana en los playoffs de la MLB.
Alejandro Kirk deja tendidos a los Orioles con un fly de sacrificio
Alejandro Kirk protagonizó en Toronto un desenlace cargado de dramatismo. Con las bases llenas y la pizarra igualada, el receptor tijuanense elevó un sacrificio que impulsó la carrera de la victoria 5-4 sobre los Orioles, un swing en la novena entrada que lo convirtió en el héroe de la jornada
Más allá del desenlace, el episodio refleja el tipo de aporte que Kirk encarna: la capacidad de asumir un turno bajo presión y ejecutar lo necesario. El manager John Schneider reconoció que no es fácil sobrevivir a partidos de tal dramatismo, pero también subrayó la madurez del jugador para responder en momentos de alto voltaje. Para Toronto, que busca sostenerse en la carrera por octubre, es valioso tener a un receptor capaz de decidir encuentros y que además cuenta con una defensa detrás del plato.
Andrés Muñoz llega a 35 salvamentos en la temporada
El cerrador mochitense de los Marineros de Seattle Andrés Muñoz, alcanzó los 35 salvamentos en la temporada tras preservar una victoria de 2-1 frente a los Angels. Muñoz enfrentó a tres bateadores y ponchó a dos de ellos. Su efectividad bajó a 1.57 y ratificó su estatus como uno de los relevistas más dominantes de la Liga Americana.
El sinaloense atraviesa la mejor temporada de su corta carrera en las Grandes Ligas y es el tercer lanzador con más salvamentos en toda la MLB, solo detrás de Eugenio Suárez y Carlos Estévez, que tienen 38 y 39, respectivamente. Muñoz es, además, una pieza clave en las aspiraciones de Seattle para la postemporada de 2025.
Randy Arozarena conecta su cuadrangular número 27
Randy Arozarena castigó a los Cardinals con un jonrón de tres carreras que definió la victoria de Seattle por 5-3. El batazo, ante Matthew Liberatore, fue un estallido ofensivo en el tercer inning que cambió la dinámica del encuentro.
Ese cuadrangular fue el número 27 de su campaña, cifra que establece un nuevo récord personal. Para un pelotero que ya había sido seleccionado al Juego de Estrellas, romper su propia marca simboliza un escalón más en una trayectoria en ascenso. Arozarena reafirma que su impacto no se limita a la energía y la emoción con que juega, sino que se traduce en producción tangible.
El cubano-mexicano tiene además 28 bases robadas y se acerca cada vez más a la posibilidad de hacer historia con su primera temporada de 30 cuadrangulares y 30 estafas.