Tras dos electrizantes encuentros en el frío de Wisconsin, la Serie Mundial de 2026 se traslada al entorno controlado de Florida.

Los Brewers llegan al Juego 3 con una ventaja de 2-0 que los coloca a mitad de camino de alzar el primer trofeo de campeonato en la historia de la franquicia.

Para los Rays, el margen de error ha desaparecido; este lunes por la noche, se juegan la supervivencia absoluta en un partido que promete ser una clase magistral de estrategia.

Las matemáticas y la historia son contundentes frente al escenario que enfrentan los locales.

En la historia de las Grandes Ligas, de los 57 equipos que han logrado tomar una ventaja de 2-0 en el Clásico de Otoño, 46 han terminado ganando el campeonato, lo que representa una abrumadora tasa de éxito del 80.7%.

Sin embargo, si hay un lugar donde los Rays pueden frenar esta inercia, es en el Tropicana Field de St. Petersburg. Durante la temporada regular, Tampa Bay registró un formidable récord de 55-26 en su estadio, empatando precisamente con Milwaukee con la mejor marca como local en toda la Gran Carpa.

Acostumbrados a la velocidad de su césped sintético y a las peculiaridades de jugar bajo techo, los Rays confían en que el cambio de sede calme la ansiedad y los errores de fundamentos que plagaron su desempeño en los Juegos 1 y 2.

El verdadero hilo conductor de la ventaja de Milwaukee ha sido el dominio absoluto, casi asfixiante, de su cuerpo de relevistas.

El mánager Pat Murphy ha operado su bullpen de manera impecable, convirtiendo los últimos tercios de los partidos en una pesadilla para la ofensiva rival. En esta postemporada, los relevistas de los Brewers han cubierto 50.2 entradas, registrando una efectividad (ERA) colectiva de 1.24 y permitiendo a los oponentes un OPS de apenas .472.

El zurdo Aaron Ashby es el emblema de este éxito, acumulando 15.2 entradas en blanco consecutivas y colocándose a un solo out de igualar el récord histórico de las Mayores para arrancar unos playoffs.

Junto a Abner Uribe y el cerrador Trevor Megill, este grupo se convirtió en el primero desde 1969 en sumar ocho salvamentos en una sola postemporada.

En marcado contraste, el mánager de Tampa Bay, Kevin Cash, ha tenido que caminar por la cuerda floja debido a la vulnerabilidad de sus relevistas intermedios, lo que impidió sostener una temprana ventaja de 4-0 en el Juego 2.

Ante la dificultad de su equipo de anotar —apenas batean de 20-3 con corredores en posición de anotar en la serie—, Cash reconoció directamente que el reto se resume en tres nombres rivales: Uribe, Ashby y Megill. Para evitar caer en un hoyo de 3-0, los Rays depositarán sus esperanzas en el brazo derecho de Freddy Peralta, el flamante MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Peralta protagoniza la gran narrativa del Juego 3, ya que enfrentará al equipo con el que pasó sus primeras ocho temporadas en Las Mayores.

Adquirido en la fecha límite de cambios desde los Mets, Peralta ha estado intratable, desde el 26 de agosto ostenta una marca invicta de 7-0 con un ERA de 0.89 en sus últimas diez apariciones.

En estos playoffs, ha permitido solo dos carreras limpias en 16.2 entradas (1.08 ERA). La misión impuesta por su mánager es clara, Peralta necesita lanzar alrededor de siete entradas y 105 pitcheos para evitar exponer al inestable bullpen local. Por el lado de los Brewers, subirá a la loma el zurdo Robert Gasser (5-5, 3.87 ERA en temporada regular).

Con 27 años, Gasser es el antónimo del lanzador de poder. Su éxito radica en un engañoso ángulo de brazo, excelente comando y un repertorio de cinco lanzamientos donde destaca su cutter de 88.8 mph. En esta postemporada, Gasser no ha permitido anotaciones significativas y presume un ERA de 1.00 en 9.0 entradas.

Tácticamente, es una pesadilla para Tampa Bay, ya que los Rays sufrieron enormemente contra lanzadores zurdos durante la campaña, ubicándose en el puesto 27 de la liga en wOBA contra serpentineros de esa mano (.248/.315/.364).

El Juego 3 será un choque de desgaste. Los bateadores de Milwaukee, liderados por un encendido William Contreras que promedia .395 en octubre, intentarán ser pacientes, forzar bases por bolas y agotar rápidamente los pitcheos de Peralta. Si logran abrir las puertas del bullpen de los Rays temprano, las probabilidades se inclinarán drásticamente a favor de la visita.

Por su parte, Tampa Bay requiere que figuras como Yandy Díaz, Junior Caminero, Liam Hicks y Jonathan Aranda golpeen fuerte y rápido a Gasser.

En un beisbol cada vez más definido por las métricas avanzadas y la profundidad de los relevos, el Juego 3 dictará si la Serie Mundial de 2026 se alarga hacia un clásico dramático, o si los Brewers afilan las escobas para su tan ansiada y primera coronación.