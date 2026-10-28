Serie Mundial 2026: Rays vence a Brewers en extrainnings y evita la barrida en el Juego 4

El 27 de octubre de 2011, David Freese orquestó una de las proezas más dramáticas en los anales del beisbol al rescatar a los Cardenales de San Luis del abismo en el Juego 6 de la Serie Mundial.

A un solo strike de ceder la corona ante los Rangers de Texas en dos episodios distintos, el antesalista prolongó el suspenso con un portentoso triple en la novena entrada para, finalmente, dictar sentencia mediante un inefable cuadrangular solitario en el undécimo rollo.

El ímpetu de aquella remontada doblegó a Texas y propició el campeonato de los Cardenales.

Exactamente 15 años después, el beisbol atestiguó una réplica a escala de esta hazaña. Los Rays de Tampa Bay derrotaron este martes 5-4 a los Cerveceros de Milwaukee en 12 entradas, para evitar la barrida y prolongar su vida en el Clásico de Otoño de 2026.

El duelo en el Tropicana Field se definió en la conclusión del duodécimo episodio. Con las bases llenas y el peso de la temporada en un solo turno, Ben Williamson conectó un imparable decisivo ante los envíos del lanzador relevista Shane Drohan.

La carrera que cruzó el plato en los pies de Nick Fortes desde la antesala selló la primera victoria de Tampa Bay en la serie.

El impacto de Williamson representó oficialmente el decimoséptimo walk-off en la historia de la Serie Mundial para una franquicia que disputa un juego de eliminación.

Dicho registro estadístico se había mantenido intacto desde aquella intervención de Freese en el sexto choque ante los Rangers de Texas.

El clásico otoñal, que todavía favorece a Milwaukee por tres triunfos contra uno, continuará su curso. El Juego 5 se disputará mañana por la noche en este mismo recinto, escenario donde Tampa Bay intentará fraguar un nuevo milagro para obligar a que la serie retorne a Wisconsin.

Como contraparte, los Cerveceros buscarán, una vez más, asestar la estocada definitiva para adjudicarse la primera corona de su trayectoria.