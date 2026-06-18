SF Giants: Los mejores traspasos para Rafael Devers, Willy Adames y Matt Chapman
Es probable que Giants adopte el papel de vendedor en la fecha límite de cambios de este año, ya que la temporada 2026 de MLB se les ha escapado rápidamente de las manos. Con marca de 29-43 y ubicados en el cuarto lugar de la División Oeste de la Liga Nacional, no pasó mucho tiempo para que quedara claro que la primera temporada de Tony Vitello en San Francisco no sería una exitosa.
Giants tiene varios contratos importantes en sus libros y buscará desprenderse de ellos para acelerar su reconstrucción. Entre los jugadores que probablemente estarán disponibles antes de la fecha límite de cambios se encuentran Rafael Devers, Willy Adames y Matt Chapman, de acuerdo con Buster Olney, de ESPN.
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Sin embargo, encontrar socios comerciales para esos contratos podría resultar complicado. Devers, quien ha lucido muy lejos del jugador que fue con Red Sox, se encuentra apenas en la tercera temporada de un contrato de 10 años y 313.5 millones de dólares. Tiene programado ganar 28.5 millones de dólares en cada una de las próximas siete temporadas y permanecerá bajo contrato hasta la campaña de 2033, momento en el que tendrá 36 años.
Adames también tiene cinco años más de compromiso contractual por delante y, para empeorar las cosas, su contrato está estructurado para pagar más dinero en los años finales, por lo que cobrará 31.142 millones de dólares durante cada una de las temporadas restantes del acuerdo. Adames firmó originalmente un contrato de siete años y 182 millones de dólares con Giants, del cual actualmente cursa la segunda campaña.
Chapman también está en el segundo año de su acuerdo de largo plazo. Firmó un contrato de seis años y 151 millones de dólares que le paga 25.166 millones anuales y permanecerá vinculado a la organización hasta la temporada de 2030.
En pocas palabras, no son contratos fáciles de mover. Giants realizó una agresiva apuesta por competir al firmar a Chapman y Adames, y posteriormente adquirir a Devers tras su ruptura con Boston. Claramente, esos movimientos no produjeron los resultados esperados y ahora San Francisco busca una salida temprana a esos compromisos para poner en marcha su reconstrucción. Para iniciar conversaciones serias, probablemente tendrán que aceptar absorber una porción significativa de esos contratos.
Entonces, ¿qué equipos podrían realmente intentar adquirir a alguno de estos tres jugadores?
Destinos para Rafael Devers
New York Mets
Mets todavía no está listo para tirar la toalla en la temporada 2026, a pesar de que ha sido una campaña verdaderamente desastrosa. Quizá estarían dispuestos a ofrecerle una nueva oportunidad a Devers si Giants aceptara absorber parte de su salario anual. New York ha tenido problemas durante toda la temporada para obtener producción en la primera base de parte de Mark Vientos, quien ha rendido por debajo del nivel de reemplazo. Jared Young ha sido un hallazgo interesante recientemente en esa posición, pero se encuentra en su temporada de 30 años de edad y apenas suma 73 juegos en MLB.
El hecho de que New York no haya sido competitivo esta temporada no significa que vaya a iniciar una reconstrucción. Muy por el contrario. Añadir a un jugador de calibre All-Star como Devers podría representar un impulso importante. Además, existen razones para pensar que sus números mejorarían considerablemente si jugara en un estadio más favorable para los bateadores que Oracle Park. Devers se ubica en el percentil 87 en porcentaje de batazos fuertes y en el percentil 89 en velocidad promedio de salida. Aunque esas métricas no se han traducido en resultados dentro del terreno, sigue golpeando la pelota con mucha fuerza y generando contacto sólido.
Otros posibles destinos: Tigers, Phillies
Destinos para Willy Adames
Atlanta Braves
Braves podría beneficiarse de una mejora ofensiva en la posición de campocorto. Actualmente, Atlanta utiliza una rotación compuesta por Mauricio Dubón, Ha-seong Kim y Jorge Mateo en esa posición, pero ninguno destaca demasiado con el bate. Con Braves luciendo como un legítimo contendiente a la Serie Mundial este año, y siendo dueño del mejor récord de MLB con 46-25, podría buscar adquirir a Adames para fortalecer sus posibilidades de conquistar el campeonato.
La defensa de Adames deja mucho que desear, pero lo que puede aportar ofensivamente representaría una mejora importante para Braves, que incluso podría utilizarlo como bateador designado si fuera necesario. Adames ha conectado 30 o más cuadrangulares en tres de las últimas cuatro temporadas. Queda por ver si Braves estaría dispuesto a adquirir a un jugador con cinco años más de contrato, pero podría generar un impacto inmediato en un equipo que está listo para competir por el título este mismo año.
Otros posibles destinos: Rays, Blue Jays
Destinos para Matt Chapman
New York Yankees
La tercera base ha sido una posición débil para Yankees esta temporada, y se espera que el club busque una mejora en la esquina caliente, además de un bateador derecho para fortalecer la alineación. Un cambio por Chapman podría resolver ambas necesidades al mismo tiempo. Chapman sigue siendo uno de los mejores antesalistas defensivos de MLB y se ha mantenido como un bateador por encima del promedio durante toda su carrera.
Esta temporada registra una línea ofensiva de .261/.348/.414 con siete cuadrangulares y 39 carreras impulsadas en 71 juegos. Ocupa el segundo lugar entre los jugadores de posición de Giants con 1.8 de fWAR, solo por detrás de Luis Arráez. Mientras Ryan McMahon continúa teniendo dificultades ofensivas, Yankees podría buscar mejorar la posición incorporando a Chapman, quien ha conectado 20 o más cuadrangulares en cuatro de las últimas cinco temporadas mientras mantiene una defensa de calidad.
Otros posibles destinos: Phillies, Reds.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 17/06/2026, traducido al español para SI México.