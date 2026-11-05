Sonia Sotomayor, la jueza que salvó el beisbol en 1995

Antes de hacer historia como la primera mujer hispana en la Corte Suprema de los Estados Unidos, Sonia Sotomayor se ganó un lugar en la cultura popular y en la historia al resolver la huelga de MLB de 1994-1995, uno de los conflictos laborales más grandes del deporte profesional.

La temporada de 1994 de la MLB sufrió un golpe devastador cuando una aguda disputa laboral entre los propietarios de los equipos y la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas (MLBPA) culminó en una huelga.

Este paro obligó a cancelar el resto de la temporada y, por primera vez en 90 años, la Serie Mundial.

El núcleo del conflicto era que los propietarios buscaban imponer un tope salarial y eliminar tanto el sistema de arbitraje salarial como la agencia libre, medidas que los jugadores consideraron inaceptables.

A principios de 1995, ante el estancamiento de las negociaciones, los dueños declararon unilateralmente un punto muerto e implementaron sus nuevas reglas económicas, amenazando con iniciar la temporada con "jugadores de reemplazo".

Fue entonces cuando la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo (NLRB) intervino en nombre de los jugadores, solicitando a un tribunal federal una medida cautelar preliminar para frenar las acciones de los dueños. El destino quiso que este caso de proporciones económicas y culturales sísmicas recayera en el estrado de una joven jueza del tribunal de distrito, Sonia Sotomayor.

El 31 de marzo de 1995, Sotomayor emitió un fallo magistral.

Basándose en la estricta aplicación del derecho laboral, dictaminó que la agencia libre y el arbitraje salarial no eran temas secundarios o permisivos, sino "temas obligatorios de negociación" porque estaban íntimamente ligados a la determinación de la remuneración de los atletas.

Por lo tanto, los dueños no tenían la autoridad legal para alterar esas condiciones de forma unilateral sin haber negociado de buena fe.

Sotomayor ordenó a los propietarios restaurar los términos del convenio colectivo expirado, lo que devolvió instantáneamente el poder de negociación a los jugadores.